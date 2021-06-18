В ОРДЛО вдаються до різноманітних перешкод для молоді, яка хоче виїхати звідти для вступу в українські виші

Уже давненько не доводилося чути й читати таку силу-силенну лайок, прокльонів, лихих побажань та погроз від пересічних жителів окупованої Донеччини в соціальних мережах чи під час приватних телефонних розмов. Ні, не на адресу України та її людей, як це зазвичай було раніше. Нині, на восьмому році виживання в ОРДО, люди дедалі частіше не шкодують епітетів для керівників окупаційної влади — маріонеток Кремля. На цьому тижні найбільше дісталося так званому лідеру ОРДО Денису Пушиліну, який цього вівторка публічно заявив, що відкривати КПВВ з боку так званої республіки не планують і надалі.

«Доки не зміниться ситуація з коронавірусом і вакцинацією на території України, нема жодних планів відкриття», — чітко підтвердив він те, що жителі окупованих територій, як і раніше, не матимуть змоги виїхати в Україну.

Людей по той бік лінії розмежування найдужче обурило те, що Україна вже перебуває у карантинній «зеленій» зоні, а Росія, куди завжди є безперешкодний в’їзд з окупованого окрайця Донбасу, піднялася на перше місце в Європі та четверте у світі через збільшення хворих на COVID-19.

А ще очевидно, що тепер заручниками цієї цинічної політики стали представники молодшого покоління, яких окупанти намагаються не випустити в Україну, де молодь мріє здобути вищу освіту та офіційно визнані дипломи.

Крок назустріч абітурієнтам з Донбасу та Криму

Контрольні пункти в’їзду-виїзду по той бік лінії розмежування російські куратори руками донбаських владних колабораціоністів закрили ще в березні. Причиною такого рішення вони назвали наступ пандемії COVID-19 і начебто наміри закрити шлях захворюванню, що могло потрапити до ОРДЛО з України. Нині всі українські пункти пропуску на лінії розмежування відкриті й готові приймати подорожніх. А окупанти відкрили тільки один — «Оленівка» навпроти нашого пункту «Новотроїцьке», який, щоправда, працює всього два дні на тиждень. Однак і через нього виїхати в Україну зможе далеко не кожен, бо існує багато формальних та інших перешкод.

Віднедавна влада ОРДО різко обмежила виїзд юних донеччан, старших за 14 років, у яких немає паспорта України чи РФ і так званого паспорта ДНР. Підлітків разом з батьками висаджують з автобусів чи автомобілів і забороняють виїзд звідси. Такі дії примусово утримують тут молодших жителів, які втрачають шанси взяти участь у вступній кампанії в Україні, що саме триває. Оформити і отримати отой «паспорт ДНР» можна лише за півтора-два місяці, тому юні заручники «рускава міра» змушені будуть, розпрощавшись із мріями про навчання в Україні, залишатися на окупованій території.

Зрештою, всі ці зусилля місцевих колабораціоністів та особливо російських кураторів щодо утримання молоді були прогнозованими. Оскільки рік у рік на окупованій території збільшується кількість дорослих і дітей, які, розчарувавшись у реаліях ОРДЛО, своє майбутнє пов’язують з Україною. Це підтверджують такі тенденції. Якщо 2016 року в українські виші за спрощеною процедурою вступили 1008 юнаків та юнок з окупованих територій Донбасу і Криму, то 2020-го, навіть з огляду на карантинні обмеження, їх було вдвічі більше (2026). А цього року, за прогнозами експертів, абітурієнтів із того боку лінії розмежування ще побільшає.

2021-го юні донбаські заручники геополітичних зусиль Кремля зможуть вступати в українські виші двома шляхами: за загальними процедурами через проходження ЗНО та за спрощеною процедурою через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», які діють із 7 червня до 24 вересня.

Спрощену систему запровадили ще 2016 року, а торік Верховна Рада ухвалила закон, який розширив її можливості. Щоправда, відтоді довкола неї існують комусь вигідні вигадки. Поширюються нісенітниці, що юнаки з окупованих територій забирають бюджетні місця в українських ровесників, бо начебто їх зараховують у виші автоматично. Хоч насправді це зовсім не так.

«У кожному виші будуть квоти, а тому абітурієнти з непідконтрольних територій конкуруватимуть у межах цих квот», — підтверджує голова Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради Сергій Бабак.

Особливість нинішньої вступної кампанії — ще один крок, зроблений нашою державою назустріч молоді з окупованих територій. Саме для них в Україні вперше організували безплатні підготовчі курси. Прийом документів розпочнеться 20 червня, а триватиме навчання з 29 червня до 31 серпня. Для проходження курсів вже обрали 23 українські виші в Києві, Львові, Харкові, Житомирі, Херсоні, Одесі, Маріуполі, Бахмуті, Слов’янську. Після закінчення навчання слухачі складатимуть підсумкові іспити з усіх предметів. Передбачено, що на цей період їх забезпечать гуртожитком і навіть виплачуватимуть стипендію.

«Курси із проживанням дадуть змогу абітурієнтам не повертатися до початку навчального року на окуповану територію. А завдяки їм вступники зможуть удосконалити й поглибити знання з української мови й історії України, ознайомитися з містом та університетом, пройти реінтеграційну програму», — розповідає народний депутат України Роман Грищук.

Окупанти свідомо порушують право дітей на освіту

Уже очевидно, що у відповідь на всі зусилля України і створення сприятливих умов для навчання співвітчизників з ОРДЛО та Криму по той бік лінії розмежування стали збільшувати перешкоди для ймовірних абітурієнтів чи студентів. Точніше, молодь просто не випускають звідти, хоч, наприклад, з ОРДО ще донедавна підлітки 14—16 років могли виїхати в Україну без «паспорта ДНР», а лише зі свідоцтвом про народження та з одним із батьків.

Оскільки йдеться про цинічне порушення проросійськими окупантами права дітей на свободу пересування та освіту, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до СММ ОБСЄ в Україні із проханням посприяти юним заручникам ганебної ситуації.

«Наголошую, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом щодо захисту цивільного населення під час збройних конфліктів, держави-учасниці зобов’язані вживати всіх можливих заходів, щоб гарантувати захист і догляд за дітьми, яких стосується збройний конфлікт», — каже вона.

А тим часом правозахисники звертають увагу на те, що підліткам, старшим за 14 років, окупанти обмежили виїзд в Україну ще й з іншої причини. Виявляється, оскільки за минулі роки навчальні заклади в ОРДЛО мають просто катастрофічний недобір, відбувається зменшення дотацій з РФ на утримання залишків системи освіти. Через брак фінансування там змушені закривати школи, ПТУ, технікуми та вищі навчальні заклади.

Куратори Кремля навіть не приховують своїх наполегливих зусиль для пожвавлення інтеграції молоді Донбасу в РФ. Підтвердження цього — те, що поряд із жорсткими обмеженнями виїзду молоді в Україну шлях до Росії залишається відкритим і вибір на користь північного сусіда всіляко заохочують.

«На цей час РФ окуповує уми й серця молоді ОРДЛО, щоб вона в майбутньому завойовувала територію для Росії. Організація «Рускій центр» за фінансової підтримки фонду «Рускій мір» з початку 2021 року провела 129 заходів, спрямованих на інтеграцію молоді ОРДЛО в РФ. Тож тепер окупанти вигадали чергову заборону на виїзд дітей звідти, щоб не дати їм вступити до вищих навчальних закладів України», — розповідає голова громадської організації «Східна правозахисна група» Віра Ястребова.

Отож нам у цій ситуації, як казав поет, своє робить. Як повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, з огляду на цілеспрямоване блокування окупантами КПВВ та інші перешкоди для потенційних абітурієнтів строк прийому документів для участі у програмі підготовчих курсів для молоді з ТОТ продовжено до 29 червня.

ПРЯМА МОВА

Олексій РЕЗНІКОВ,

віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції

тимчасово окупованих територій України:

— Ідеться про захоплення заручників у чистому вигляді. Раніше я неодноразово казав, що наші громадяни на тимчасово окупованих територіях — це заручники. Тепер усі бачать чергове наочне підтвердження. Дітей з батьками на КПВВ просто повертають. Така практика різко посилилася за останні кілька тижнів. Це відповідь Росії на програму реінтеграції молоді з ТОТ, яку ми розширюємо.

Торік істотно спрощено умови вступу абітурієнтів з ТОТ в українські виші. Цього року запроваджено програму додаткової підготовки, коли вступники впродовж двох місяців зможуть безплатно жити в гуртожитках, отримувати стипендію, проходити адаптацію і готуватися до навчання. У програмі беруть участь 23 університети, серед яких лідери української освіти Київський національний, Львівський національний, Київський та Харківський політехнічні, Харківський авіаційний тощо.

Дедалі більше людей розуміє, що жодних перспектив для абітурієнтів в ОРДЛО немає. Тому окупаційна влада намагається заблокувати перетин лінії розмежування. Як привід використовують епідемію коронавірусної хвороби, тепер ще додаються формальні заборони для дітей.