Тернопільщина вкотре організувала щорічний Міжнародний інвестиційний форум. Приймала понад 400 гостей — бізнесменів, дипломатів, експертів, представників міжнародних організацій та органів виконавчої й представницької влади. Приїхали вони, крім України, ще з понад 30 країн. Масштабний захід відбувся у Збаразькому замку і став багатофункціональною платформою презентації можливостей краю.
Малому і середньому бізнесу комфортно
Серед почесних гостей був перший віцепрем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Він зазначив, що Україна відкрила новий етап інвестиційного зростання, інвестиційної привабливості та інвестиційного майбутнього. Понад 13 кварталів поспіль економіка країни зростає, макропоказники стабільні. Тернопільщина стала хабом бізнесу, інновацій та інвестицій і входить за рейтингом у п’ятірку областей, де малий і середній бізнес почуваються найбільш комфортно.
Степан Кубів у вітальному слові навів кілька вагомих цифр і фактів: за чотири роки в область залучили 23 мільярди гривень капітальних інвестицій, втілили 1600 проектів регіонального розвитку на 3,5 мільярда гривень, 565 інфраструктурних проектів — на майже 350 мільйонів гривень. На Тернопіллі діють 175 підприємств із прямими інвестиціями. Це тішить. Адже успіх розвитку кожного регіону — це успіх держави загалом, кожного українця.
Багатовекторна співпраця
Голова облдержадміністрації Степан Барна назвав інвестфорум важливим кроком на шляху зміцнення міжнародних відносин Тернопільщини в усіх напрямах багатовекторної співпраці. Він наголосив, що краю притаманний сприятливий інвестиційний та бізнес-клімат, основні галузі економіки розвиваються динамічно, а головні слова-дії місцевої влади — «співпраця», «розвиток» і «добробут». Голова облдержадміністрації розповів про «істотні позитивні зрушення, які дають усі підстави будувати подальшу стратегію розвитку області». Упродовж 2016—2018 років у сектор економіки Тернопілля вдалося залучити 12,7 мільярда гривень капітальних інвестицій. Це лише внутрішні. Іноземні інвестори торік додатково вклали 12 мільйонів доларів США, а в першому кварталі обсяг таких капіталовкладень зріс у 2,3 раза і вперше сягнув показника понад 104 мільйони доларів. Це рекорд, перше місце в Україні.
Міжнародна співпраця малого та середнього бізнесу області теж засвідчує стабільно позитивні тенденції. Показник обсягу зовнішньої торгівлі товарами зріс торік порівняно з 2017-м на 20%. Роль головного торговельного партнера Тернопільщини міцно закріпив за собою Європейський Союз. Зовнішня торгівля із країнами ЄС за минулий рік зросла на 22%.
Степан Барна повідомив, що торік у краї започаткували діяльність понад 5 тисяч суб’єктів господарювання, з яких 500 — юридичні особи. Нині Тернопільщина входить у десятку областей України за індексом регіонального людського розвитку, розвитком малого та середнього підприємництва, сумарною потужністю котелень на альтернативних видах палива, темпом зростання обсягу експорту та прямих іноземних інвестицій.
Тернопільський міський голова Сергій Надал наголосив, що залучення іноземних інвестицій та створення сприятливих умов для ведення бізнесу — серед пріоритетів міськради. Місто вже зарекомендувало себе на міжнародній арені як надійний стабільний партнер. Нині в обласному центрі працює майже 80 підприємств з іноземними інвестиціями з майже 30 країн. Нещодавно незалежне рейтингове агентство IBI-Rating повідомило про підвищення рейтингу інвестиційної привабливості Тернополя з рівня invА- до invА. Це один з найвищих показників серед українських міст.
Щоб залучити до цікавих проєктів
У Тернополі, як і в області загалом, діють механізми підтримки бізнесу та всі необхідні умови для втілення успішних інвестиційних проєктів, ішлося на форумі. Під час панельних дискусій увагу звертали передусім на нові інвестиційні можливості агропромислового комплексу області, розвиток туризму та креативних індустрій. Говорили і про інновації в галузі диверсифікації джерел енергії на базі біоресурсних технологій, найвдаліші практики в розвитку ІТ-індустрії. Тернопіль організував власні публічні дебати, де обговорювали стан і перспективи інвестиційного потенціалу міста, створення індустріального парку, модернізацію транспортної системи обласного центру та інше.
Учасники форуму могли відвідати виставки потенціалу об’єднаних територіальних громад краю та «Зроблено на Тернопіллі», побувати на презентаціях концепції розвитку міжнародного аеропорту «Тернопіль» й інвестиційного порталу області.
Під час роботи Міжнародного інвестиційного форуму Тернопільщина уклала кілька угод про співпрацю і визначила план дій у важливих для краю напрямах розвитку.