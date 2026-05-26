Президент Володимир Зеленський у неділю перевірив виконання аварійних робіт на вулиці Дегтярівській та в Національному музеї «Чорнобиль» у Києві — місцях, по яких росія завдала удару в ніч на 24 травня.

Світу варто бачити, з ким маємо справу

Унаслідок російського удару по житловому будинку на вулиці Дегтярівській зруйновано частину під’їзду з 1­го по 5­й поверхи. Там розбирають завали. Відомо про двох загиблих. Ще двох людей вважають зниклими безвісти. Загалом у столиці понад 70 постраждалих. У районах міста працюють гуманітарні штаби, щоб надати підтримку всім, хто її потребує.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів Президентові, що на аварійно­пошукових роботах у Києві працюють 670 рятувальників та залучено понад 130 одиниць техніки. У будівлі музею тривають аварійні роботи та евакуація експонатів.

Глава держави наголосив, що росіяни били по цивільній інфраструктурі, яка не має жодного стосунку до військових цілей. Музей «Чорнобиль» відкрили менш як місяць тому після реконструкції — до 40­х роковин Чорнобильської катастрофи.

«Сьогодні вони повністю знищили його ракетним ударом, атакували лікарні, дитячі садки й школи. Ми дуже вдячні нашим героїчним рятувальникам ДСНС, нашим людям і поліцейським — вони допомагали», — зауважив Володимир Зеленський.

Фатальної травневої ночі росія завдала комбінованого удару по Україні: застосувала 90 ракет різних типів, серед яких 36 — балістичні, 600 дронів. Основною мішенню росіян був Київ, але також атакували Київщину, Полтавщину, Кіровоградщину та Черкаси. Цей ворожий обстріл забрав життя чотирьох людей, ще майже 100 постраждали у всій країні.

«Усюди, де потрібно, продовжують працювати рятувальники та необхідні служби. Усім, хто був поранений цим ударом, буде надано допомогу. Це наш обов’язок, і держава його виконає. Я вдячний кожному й кожній, хто працює на місцях після ударів, щоб допомогти нашим людям. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким», — зазначив глава держави.

За його словами, удар по Україні був надзвичайно важким. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме столиця стала головною мішенню цієї російської атаки.

«путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити — шамкає, — а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти об’єкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій «орєшнік» проти Білої Церкви. Ну реально неадеквати! Важливо, щоб це для росії не залишалося без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України, зокрема проти балістики. Мати росію поруч — це постійна загроза, наші люди в Україні цю загрозу стримують і зупиняють. Але світу варто чітко бачити, з ким маєте справу. П’ятий рік повномасштабної війни, і від перших секунд це неспровокована терористична війна росії проти життя. Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей, все. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий «орєшнік» у москві вимовив слово «мир». Дякую всім, хто допомагає!» — наголосив Володимир Зеленський.

За шкоду і руйнування буде відплата

Четверо людей загинуло. Майже 100 співвітчизників поранено. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Вона висловила співчуття рідним і близьким загиблих. За її словами, у всій Україні пошкоджено півтори сотні об’єктів, серед них 63 житлові будинки, два навчальні заклади, лікарня, вісім адмінбудівель. На жаль, руйнувань зазнали багато культурних об’єктів і музеїв, а також десятки приміщень, в яких працює український бізнес.

«Хочу подякувати кожному за те, як Україна відреагувала на цей обстріл, — із гідністю і силою. Це був день взаємопідтримки та єдності, яку не знищать жодні ракети», — наголосила очільниця уряду.

Прем’єр­міністр подякувала всім службам — ДСНС, Національній поліції, медикам, комунальникам, а також усім українцям, які допомагають на місцях ударів і підтримують одне одного. Навіть після страшної ночі заклади одразу почали відновлювати вікна, приймати відвідувачів і годувати рятувальників. У цьому справжня стійкість України.

Підступна росія заплатить за всю шкоду і руйнування. Для цього важливо зафіксувати втрати і пошкодження майна у Реєстрі збитків України (RD4U). Подати заяву можуть фізичні особи, органи державної влади і бізнес незалежно від форм власності — в електрон­ному вигляді через вебпортал Дія: https://diia.gov.ua/services/RD4U

Держава поряд і готова надавати підтримку бізнесу. Тож Юлія Свириденко закликала підприємців користуватися програмами:

компенсація страхової премії до 3 млн грн для всіх регіонів та компенсація збитків до 30 млн грн для прифронтових областей — подати заяву можна через Дія.Бізнес або платформу ЕКА: https://madeinukraine.gov.ua/insurance­war­risks; гранти на відновлення для виробничих підприємств до 16 млн грн: https://madeinukraine.gov.ua/granty­na­vidnovlennya;

компенсація частини зарплати та ЄСВ для збереження робочих місць після влучань у межах програми «Точка опори»: https://madeinukraine.gov.ua/tochka­opory

«Знавіснілі росіяни можуть запускати «орєшнік» по гаражному ко­оперативу і десятки ракет по наших містах. Але ми вистоїмо і все відбудуємо. Бо це про суперсилу України і всіх українців», — підсумувала Прем’єр­міністр.

Абсолютні прояви варварства

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО висловлює рішучий протест та категорично засуджує черговий масований ракетно­дроновий удар російської федерації по Києву в ніч проти 24 травня 2026 року. Цей спланований акт терору було спрямовано проти історичного та культурного ядра української столиці.

«російська федерація систематично веде війну не лише проти українського народу, а й проти української культури, історичної пам’яті та світової культурної спадщини. російський агресор свідомо намагається стерти українську ідентичність, підтвердженням чого є істотні руйнування та пошкодження провідних інституцій культури, науки та освіти, зокрема Національного художнього музею України; Українського дому; Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та його унікальних книгосховищ; Київської опери (Київського муніципального академічного театру опери та балету); Національної музичної академії України; Навчально­наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ ім. Т. Шевченка; Національної філармонії України; Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого; Малої опери в Києві. Абсолютним проявом варварства, що переходить межу людської моралі, став руйнівний удар по Національному музею «Чорнобиль». російські терористи знищили безцінні історичні свідчення та артефакти найбільшої техногенної катастрофи XX століття всього за місяць після того, як музей було модернізовано до 40­х роковин трагедії. Особливий цинізм цього злочину полягає в тому, що росія здійснила його невдовзі після ухвалення у квітні 2026 року рішення 224­ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО «40 років Чорнобильської катастрофи: вшанування та винесені уроки». Держава­терорист вкотре відкрито продемонструвала світові свою зневагу до міжнародного права, людської пам’яті та світових інституцій. росія вже знищила або пошкодила 1783 об’єкти культурної спадщини та 2540 об’єктів культурної інфраструктури по всій Україні. Це не супутні втрати війни — це свідома системна державна політика рф, яка має всі ознаки культурного геноциду українського народу.

«Закликаємо Генерального директора ЮНЕСКО, її відповідні органи та держави­члени Організації негайно залучити всі наявні міжнародні інструменти, жорсткі механізми та процедури для примусу рф до зупинення терору. Держава, яка нищить світову спадщину, не має права перебувати у цивілізованих міжнародних інституціях. Як свідчить історія, політика умиротворення агресорів лише заохочує їх до нових злочинів, зокрема проти культури. Закликаємо ЮНЕСКО надати публічну та принципову оцінку російській атаці на Київ у ніч проти 24 травня 2026 року та її наслідкам для культурної, освітньої і наукової галузей України; сприяти фіксації та документуванню пошкоджень культурних і освітніх об’єктів; посилити міжнародні механізми захисту української культурної спадщини та підтримки постраждалих установ; розглянути питання посилення відповідальності російської федерації за систематичне знищення культурної спадщини України, що має ознаки воєнних злочинів. росію буде притягнуто до відповідальності, а всі воєнні злочинці — від замовників у кремлі до виконавців на місцях — понесуть суворе покарання за замах на українську та світову культуру», — йдеться у коментарі Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, розміщеному на сайті МЗС.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство закордонних справ