20 квітня 2016 року, шляхом злиття Держагентства з питань відновлення Донбасу і Держслужби з питань АР Крим та Севастополя, було утворено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ). Основними завданнями новоствореного міністерства є забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері розбудови миру, координація діяльності з надання гуманітарної допомоги, сприяння, у межах компетенції, в реалізації комплексу заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення.

За 2016 рік діяльності МТОТ виконав низку завдань для покращення ситуації на тимчасово окупованих територіях, найголовніші з них:

♦ розроблено концепцію «Державної цільової програми «Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України», що передбачає три напрямки: відновлення інфраструктури, економічне відновлення, соціальна стійкість громад та безпека;

♦ забезпечення водою: у співпраці з МТОТ виконано заходи щодо забезпечення питною водою населення Луганської області;

♦ відновлення енергетичної інфраструктури зруйнованої внаслідок бойових дій;

♦ відновлення залізничного сполучення.

Також МТОТ проводяться постійні міжнародні конференції щодо обміну досвідом з мирної реінтеграції окупованих територій. Так, нещодавно з візитом до України прибула делегація з Хорватії, яка запропонувала нашій країні свій досвід і знання, що використовувалися під час конфлікту у Хорватії в 1991-1995 роках.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш зазначив, що в питанні вирішення проблем внутрішнього переміщення Україна також повинна зважати на міжнародний досвід. За словами міністра, внутрішньо переміщені особи, які перетинають лінію зіткнення, аби відвідати своїх родичів на непідконтрольних територіях, фактично виступають провайдерами соціальних послуг держави Україна, тому цей рух має усіляко підтримуватися.

«У суспільстві слід досягнути консенсусу щодо підтримки зв’язків з мешканцями непідконтрольних територій задля їхньої інтеграції в українське суспільство. У цій ситуації повинні враховуватися інтереси майже 2,8 мільйонів громадян України, які є заручниками на тій території, адже, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Громадяни, які проживають в Криму та на Донбасі – також українці», – наголосив міністр.

19 липня 2017 року уряд вніс зміни до Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Зокрема, спрощено механізм перетину адміністративної межі для осіб, що здійснюють правовий захист, а також представників незалежних правозахисних місій. Передбачено надання спеціального дозволу для перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією України для зазначеної категорії осіб. Такі дозволи видаватимуться на підставі повноважень, покладених на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та виключно за його клопотанням або погодженням.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, за січень-серпень 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 40 тисяч звернень, що стосувалися ситуації у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та м. Севастополя. Частіше всього громадяни зверталися за допомогою у реєстрації на облік внутрішньо переміщених осіб та видачі відповідної довідки, без якої виникають проблеми під час перетину кордону; просили надати роз’яснення щодо порядку перевезення через адміністративний кордон з АР Крим та окупованими територіями Донбасу побутової техніки, перетину адміністративного кордону автотранспортом, зареєстрованим у країнах ЄС та таким, що належить юридичним особам-нерезидентам України; а також дозволу від обох батьків для перетину кордону неповнолітньою дитиною тощо.

Так, жінка, яка зареєстрована в Донецькій області, повідомила фахівців урядової «гарячої лінії» про те, що у зв’язку з проведенням АТО, їй з дочкою довелося виїхати до м. Олександрія Кіровоградської області. Заявниця разом із донькою збиралася відвідати свою матір, яка проживає в зоні АТО. Дитина ще не отримала паспорта громадянина України. Громадянка попросила надати роз’яснення щодо в’їзду та виїзду із зони АТО та проінформувати про необхідний пакет документів для доньки, адже з 2008 року заявниця розлучена зі своїм чоловіком. Під час зворотного зв’язку із жінкою було встановлено, що Адміністрація Державної прикордонної служби України розглянула її звернення і повідомила всю необхідну їй інформацію.

Батько багатодітної сім’ї звернувся на урядову «гарячу лінію» з проханням надати йому роз’яснення щодо перевезення особистих речей через адміністративний кордон АР Крим. Також громадянин зазначив, що проживав на території АР Крим, проте придбав житло на території України, на момент звернення на пропускних пунктах йому забороняли перевозити побутову техніку, меблі та інші речі, тому він і потребує роз’яснень з приводу свого звернення. Державна фіскальна служба України розглянула його звернення і проінформувала заявника про те, що через адміністративний кордон між материковою частиною України та вільною економічною зоною (ВЕЗ) Крим можуть бути переміщені лише особисті речі в асортименті та кількості, визначеними ст. 370 Митного кодексу України та соціально значущі продукти харчування згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1035.

Громадянка, яка зареєстрована в м. Горлівка Донецької області, у 2014 році переїхала із зони проведення антитерористичної операції та придбала будинок в Київській області, який потребує ремонту покрівлі. На момент звернення, у м. Горлівка жінка мала черепицю, яка була необхідна їй для ремонту будинку в Київський області, та документи, які підтверджують придбання черепиці. Прохання надати заявниці дозвіл на вивезення черепиці із зони АТО до Київської області. Після розгляду цього звернення Державна фіскальна служба України надала громадянці відповідь, в якій було зазначено, що викладені у зверненні питання регламентуються Порядком переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженим постановою Кабміну від 01.03.2017 р. №99, з урахуванням рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.03.2017 р., введеного в дію Указом Президента України від 15.03.2017 р. №62/2017.

Отже, працівники урядової «гарячої лінії» цілодобово працюють і завжди готові надати громадянам вичерпну інформацію з тих чи інших питань, які їх цікавлять, а також оперативно допомагають у їх вирішенні.

За період з 28 серпня 2017 року по 3 вересня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 65801 дзвінок, а також 922 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua