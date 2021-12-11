Громадяни України, які старші 18 років, щеплені двома дозами вакцини проти коронавірусу і мають зелений сертифікат у застосунку «Дія», з 19 грудня зможуть отримати від держави 1000 гривень і витратити їх на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книжки, внутрішні перевезення. Цього тижня на засіданні уряд ухвалив постанову щодо програми «єПідтримка», затвердивши порядок надання відповідних виплат громадянам. Щоб устигнути отримати виплату на першому етапі її реалізації, слід подати заявку в «Дії» з 19 по 29 грудня цього року.

Програму підтримки бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії, і заохочення людей до вакцинації ініціював Президент України.

Міністерство цифрової трансформації роз’яснило, як працюватиме «єПідтримка» на першому етапі та оприлюднило покрокову інструкцію отримання виплат повністю вакцинованим громадянам.

Розпочнеть пілот проєкту 13 грудня, коли Мінцифри започаткує бета-тестування послуги. Щоб узяти в цьому участь, потрібно оновити програму «Дія» та записатися через неї.

На першому етапі «єПідтримка» буде доступна для українців лише в застосунку «Дія» з 19 грудня. Подати заявку на отримання виплати можна буде в застосунку кількома кліками.

У Мінцифри звертають увагу громадян на те, що сертифікат, отриманий на порталі «Дія», чи паперовий від сімейного лікаря не підходять для отримання виплат. Отримати COVID-сертифікат у застосунку «Дія» можна як і з ID-карткою, так і з паспортом-книжечкою.

Знати нюанси

Щоб отримати виплату потрібно зробити кілька віртуальних кроків.

Крок 1. Оформити спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків партнерів. Оформлення картки безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку. Використати вже наявний рахунок неможливо. Оформлення картки «єПідтримка» безкоштовне й без жодної плати за обслуговування.

Крок 2. Завантажити застосунок «Дія» та авторизуватися в ньому.

Крок 3. Зайти в розділ «Послуги» та вибрати «єПідтримка».

Крок 4. Вибрати для виплати картку «єПідтримка» та очікувати зарахування коштів від Мінекономіки.

До слова, участь в програмі беруть шість банків: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Очікується, що цей перелік розширюватиметься. Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі повідомив, що банки вже створили понад 300 тисяч віртуальних карток для виплат у межах держпрограми «єПідтримка».

Гроші за програмою надаватимуть на чотири місяці з моменту отримання. Якщо за цей час їх не буде витрачено, рахунок закриють. Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів.

Це код, який присвоюється торговій точці і характеризує напрям її бізнесу. Під час оплати карткою «єПідтримка» він має збігтися з одним з кодів, вказаних у постанові. Якщо бізнес зареєстровано в іншій категорії, здійснити оплату не вдасться. За таким принципом працюють кешбеки у банках. Якщо зайти у власний онлайн-банкінг і подивитися історію оплат, то можна побачити категорії оплати — таксі, одяг, ресторани, продукти. Це і є МСС-коди.

«Тобто ці кошти можна витратити лише в музеях, театрах, кінотеатрах чи книжкових магазинах, а також на внутрішні перевезення. Якщо захочеться купити светр у магазині, оплата не пройде, оскільки ця торгова точка має МСС-код «Одяг». Це стосується й книжок у супермаркетах. Але якщо купуватимете квиток на потяг або в кіно — платіж пройде, оскільки ця торгова точка має відповідний МСС, що підпадає під програму», — уточнила під час брифінгу заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Міністерства культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

Витратити гроші, переказати їх на іншу картку, зняти готівкою також буде неможливо.

У Мінцифри, оскільки ця програма реалізується виключно в застосунку «Дія», закликають українців не вестися на дії шахраїв, які пропонуватимуть витратити гроші в інших місцях або перевести їх з картки в готівку. Кіберполіція уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати.

Державна інвестиція

«Уперше у світі технічно реалізується такий проєкт. Команда Мінцифри разом з колегами зробила так, щоб процес був дуже простим і для людей, і для бізнесу. Українці зможуть отримати виплати в кілька кліків у застосунку «Дія». А бізнесу не доведеться витрачати кошти на інтеграцію додаткових систем або подаватися на певні програми. Вони працюватимуть так, як і працювали», — цитує слова керівника з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислава Баніка пресслужба відомства.

«Програма унікальна, оскільки одночасно бізнес одержує від держави фінансову підтримку, а громадяни — безкоштовні послуги. Бюджет програми «єПідтримка» у 2021 році становить 8 мільярдів гривень. Надалі заплановано розширення програми й додаткові кошти. Така державна інвестиція позитивно вплине на діяльність підприємців в умовах карантинних обмежень, а також на зростання економіки загалом», — запевняє заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

У Мінекономіки пояснили етапи реалізації програми. Так, на першому послуга буде доступною в мобільному застосунку «Дія», бо це найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, який опрацьовують фахівці різних відомств.