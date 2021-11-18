Ці кошти не оподатковуватимуть, вони не впливатимуть на можливість отримання субсидії

Статистика кількості хворих на COVID-19 останнього часу демонструє, що Україна поступово виходить на плато захворюваності. Майже в усіх областях фіксують зменшення числа заражених і госпіталізованих. Звісно, говорити про те, що області, які нині перебувають у «червоній» зоні карантину, вийдуть з неї досить швидко, поки що зарано. Але ситуація стабілізувалася. І визначна тут роль запровадження певних обмежень, відчутного зростання кількості вакцинованих і передусім самовідданої роботи наших медиків, на чому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.

Кабмін посилює медичну систему. Тож урядовці ухвалили постанову про звільнення від ПДВ ввезеного в Україну обладнання для виготовлення вакцин та лікарських засобів, необхідних для лікування коронавірусної хвороби.

«Це дасть змогу українським компаніям активізувати процес створення власних виробничих потужностей, збільшити інвестиції у дослідження і розробки. А для держави це можливість забезпечити внутрішню потребу в необхідних препаратах і не залежати від волі інших країн та їх поставок», — зазначив очільник уряду.

Фінансування ковідних лікарень зросте на 15%

Він повідомив, що уряд істотно збільшив витрати на лікування від COVID-19 через пакети НСЗУ. Так, із 1 листопада 2021 року глобальна ставка для медзакладів за лікування від коронавірусної хвороби зросла до 634 тисяч гривень. Її виплачуватимуть за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами й лікарськими засобами.

«Тобто ми майже на 15% підвищуємо фінансування ковідних лікарень», — конкретизував Прем’єр.

А паралельно із цими системними змінами уряд допомагає окремим медзакладам і регіонам упоратися з викликами сьогодення. «Надаємо сьогодні 33 мільйони гривень для Донецької та Одеської областей. Майже 25 мільйонів гривень буде спрямовано на Донеччину для додаткової закупівлі 535 кисневих концентраторів. А майже 8,5 мільйона — на реконструкцію та закупівлю медобладнання для інфекційного відділення Ананьївської багатопрофільної лікарні на Одещині», — поінформував Денис Шмигаль.

Головною метою Прем’єр назвав вакцинацію від коронавірусу понад 70% дорослого населення України. Нині ж, за його словами, цей показник трохи перевищує 40%. А тижневий рівень вакцинації становить близько 1,5 мільйона щеплень.

Щеплені підтримають малий бізнес

Щоб зберегти такі доволі високі показники й додатково стимулювати українців до вакцинації, ухвалено рішення виплатити по тисячі гривень усім повністю вакцинованим громадянам. «Ця ініціатива Президента дасть змогу підтримати малий та середній бізнес у нашій країні, який постраждав через пандемію. Крім того, це фінансова підтримка спортивного та культурного розвитку українців», — додав Денис Шмигаль, оприлюднивши певні деталі програми.

Отже, тисячу гривень буде виплачено на віртуальні платіжні картки українців через додаток «Дія». Їх можна буде витратити на придбання квитків до кінотеатрів, театрів, на концерти, заняття спортом чи подорожі Україною потягом або літаком.

Близько шести тисяч суб’єктів бізнесу у всій країні зможуть узяти участь у цій програмі. А фахівці Міністерства економіки трохи згодом неодмінно докладно пояснять усім зацікавленим, як саме відбуватимуться виплати.

«Програма розпочнеться 19 грудня 2021 року і діятиме цього року й до кінця наступного. Три мільярди гривень спрямовуємо на програму нинішнього року і ще три — на початку 2022-го з наступним розширенням фінансування. Це окрема програма із загального фонду державного бюджету», — зазначив Прем’єр-міністр.

Тут є ще один дуже важливий аспект: жодних податків на цю тисячу гривень не нараховуватимуть, вона жодним чином не вплине на можливість отримання субсидії тим, хто цього потребує.

Очільник уряду наголосив, що українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Адже більшість наших викладачів вакциновано, і уряд вдячний їм за відповідальну позицію. Тому він закликав місцеві влади повернути учнів за парти.

Ветерани-переселенці поліпшать житлові умови

Денис Шмигаль повідомив про рішення на підтримку громад, які постраждали внаслідок російської агресії, і ветеранів війни, які захищали суверенітет і незалежність країни. Уряд ухвалив рішення про надання 13 мільйонів гривень, щоб понад 100 внутрішньо переміщених осіб отримали нові домівки.

Затверджено додаткову субвенцію для місцевих бюджетів обсягом 283 мільйони гривень. Ці кошти буде спрямовано на поліпшення житлових умов ветеранів — внутрішньо переміщених осіб, які зазнали поранення чи отримали інвалідність під час захисту нашої незалежності.

Кабінет Міністрів затвердив Державний стандарт фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, членів їхніх родин і родин загиблих ветеранів війни. Така спортивна реабілітація матиме відтепер індивідуальний і, головне, системний підхід.