Створення цифрової держави — без корупції, черг і бюрократії, де у всіх є інтернет, де всі мають цифрові навички на високому рівні, де послуги можна отримати в кілька кліків, держави, яка ухвалює ефективні рішення. Міністерство цифрової трансформації продовжує торувати шлях до створення саме такої ідеальної цифрової держави. На цьому віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, презентуючи проєкти національного масштабу, які реалізують і реалізовуватимуть, аби Україна увійшла до ТОП-20 цифрових держав світу.

Урядовець нагадав про ухвалене нещодавно розпорядження уряду, покликане сприяти тому, що кожен українець відчує дію цифрової держави швидше, ніж це було у 2020 році. А також про цілі міністерства. Перша — переведення всіх державних послуг з офлайну в онлайн, щоб ці послуги були автоматичні, а рівень задоволеності від отримання послуг (якість, зручність) становив щонайменше 90%. Друга —вкрити країну інтернетом на понад 95%: і маленькі селища, і дороги, і домогосподарства тощо — всю територію держави. Третя — навчити 6 мільйонів українців базових цифрових навичок. Четверта — збільшити частку ІТ і креативної індустрії у ВВП країни до 10%. Ідеться про створення найкращої правової та податкової систем для ІТ та креативної індустрії.

Країна підприємців

«Активно працюємо над тим, щоб держави було менше в житті людини й бізнесу. Тобто втілюємо в життя нашу ідею — зробити найзручнішу державу у світі з точки зору взаємодії людини і держави, бізнесу і держави, з точки зору державних послуг. Дуже важлива теза — річ не в людях, річ у системі. Комп’ютер не бере хабаря, тому все, що можна автоматизувати, ми автоматизовуємо. Хочемо, щоб послуги були в мобільному додатку, а не лише на порталі. Хочемо, щоб послуги надавали взагалі без участі чиновників. Наприклад, торік запустили послугу з реєстрації ФОП, ТОВ. До цього рівень реєстрації ФОП онлайн становив лише 4%, нині це вже 60%. Понад 240 тисяч ФОПів відкрито завдяки порталу «Дія» торік. Рівень задоволеності від такої реєстрації ФОП уже перевищує 90%. Тепер робимо наступний крок — прибираємо реєстраторів узагалі: зареєстровано законопроєкт, який зробить цю послугу автоматичною. Загалом діє найшвидша реєстрація бізнесу. Нині ФОП можна зареєструвати за 7 хвилин, ТОВ — за 20. Також є послуга — безкоштовна консультація для підприємця-початківця чи підприємця, який розвиває свою справу. Щомісяця йдеться про сотні онлайн-консультацій. Це круто з точки зору побудови країни підприємців — це також наша велика мрія. Діють і офлайн-центри з надання послуг підприємцям у Києві, Миколаєві, Харкові. За кілька років покриємо країну не лише онлайн, а й офлайн-центрами для надання консультацій підприємцям», — каже Михайло Федоров.

Є багато проєктів з підприємництва для шкіл, університетів. У планах Мінцифри та МОН — започаткувати окремий предмет на постійній основі.

Антикорупційне міністерство

Віцепрем’єр акцентує на інших результатах роботи міністерства за рік: «Ми стали першою країною у світі, яка запровадила електронні паспорти. У першому читанні ухвалено законопроєкт про демографічний реєстр, який прирівнює електронні документи в додатку «Дія» до паперових, пластикових документів. Це унормовано Кабміном, і в Україні вже можна здійснювати авіаперельоти, подорожувати потягом і отримувати дуже багато послуг завдяки документам у «Дії». Кілька днів тому було легалізовано на рівні закону електронне водійське посвідчення, технічний паспорт, страховку. Ми четверта країна у Європі, яка це запровадила. І це важливий чинник для бренда нашої країни у світі. Пишаємося порталом і мобільним додатком «Дія», куди потрапляють усі оцифровані послуги».

Профільне міністерство називають антикорупційним, бо торік воно заощадило українському бюджету на електронних закупівлях кілька мільярдів гривень. А разом з СБУ, Податковою службою ліквідували податкові «скрутки» — схеми, корінь яких був в ІТ-системах. Це додатково щомісяця дає держбюджету понад 2 мільярди гривень.

«Щоб побудувати цифрову державу, потрібно мати відповідну інфраструктуру. Зокрема йдеться про інтернет у кожному сільському населеному пункті. Цьогоріч за кошти з підключення до нього об’єктів соціальної інфраструктури планується підключити 6 тисяч таких об’єктів. Це сприятиме і тому, що у людей у селищах потім з’явиться змога підключатися до фіксованого інтернету за невеликі кошти. До створення цифрової інфраструктури належить і навчання цифрових навичок, і вони мають бути на високому рівні. Завдяки проєкту «Дія. Цифрова освіта» майже пів мільйона українців уже отримали безкоштовно базові цифрові навички на цих курсах, дуже багато курсів для вчителів, чиновників. Люди дедалі активніше навчаються», — констатує Михайло Федоров.

Нові проєкти

Щоб Україна стала найзручнішою державою у світі з точки зору послуг для людей та бізнесу, треба рухатися ще швидше. У кожному міністерстві, ОДА, в кожному місті на рівні заступників керівників є фахівці, що опікуються цифровою трансформацією. І ця організаційна структура дає змогу швидко ухвалювати потрібні рішення.

«Ми порахували, що ще треба реалізувати за кілька років 94 проєкти, а це 383 підпроєкти. Естонія як партнер, що надихає Україну в побудові цифрової держави, створила її за 20 років. Ми хочемо пройти цей шлях за три роки. Розуміємо дедлайни цих проєктів, їхні бюджети. Головне — є політична воля. У планах взяти всі проекти, систематизувати і зробити публічний дашборд з проєктами, з відповідальними за них, дедлайни, бюджети, з рейтингами щодо реалізації. Тоді кожен зможе впливати на результат (суспільство, ЗМІ), а не лише чиновники. Наразі з проєктами можна ознайомитися на публічному порталі», — зазначив Михайло Федоров.

Тематика така: від роботи держорганів до розвитку медицини та освіти. Тобто цифрова трансформація має охопити кожну галузь: освіту, охорону здоров’я, юстицію, економіку, торгівлю, енергетику, інфраструктуру тощо. Віцепрем’єр резюмував, що той результат, який отримано у 2020 році за рік існування Мінцифри, треба масштабувати.