Олег ГРОМОВ

«Урядовий кур’єр»

Купівля на виплат давно вже популярна серед пересічних українців. І не даремно: на відміну від кредиту, купівля товару чи послуги на виплат має бути відсотковою (ключове слово «має»), але далеко не завжди це так. За поняттям безвідсотковий кредит криються приховані платежі, додаткові відсотки тощо. І часто клієнт банку чи мікрофінансової установи й гадки не має, що повинен щось ще сплачувати або навіть істотно переплачувати за користування цією послугою.

Самим же фінансовим установам чи, приміром, інтернет-магазинам не вигідно проливати потенційному клієнтові світло на всі підводні камені продажу на виплат. Тому варто на них зупинитися детально й окремо розповісти про кожний вид купівлі товару в цей спосіб.

Додаткові платежі в банках

Банки вже давно й плідно співпрацюють з великими торговельними мережами в наданні відтермінування на купівлю електронної та побутової техніки, меблів тощо. На сайтах банків та різних торговельних мереж часто є досить скупа інформація про купівлю товарів, на які поширюється право їхнього придбання на виплат. Часто фігуранти ринку (тобто банки та торговельні мережі, які працюють з ними в наданні послуг на виплат) пропонують купівлю такого товару терміном від 6 до 12 місяців. Хоч цей період для купівлі дорогої техніки може бути й значно більшим.

Для купівлі товару на виплат часто вимагають від покупця, щоб він мав власні гроші на покупку в розмірі 20—30% її вартості. Але трапляється, що торговельні мережі та банки, які їх обслуговують, взагалі не ставлять такої вимоги й отримати товар на виплат можна, не маючи на руках жодних власних грошей.

Приміром, потенційний покупець, який стане позичальником і відповідно клієнтом банку, хоче купити на виплат мобільний телефон вартістю 6999 гривень (саме такі ціни, а не круглі полюбляють з маркетинговою метою виставляти наші магазини) і терміном на виплат 10 місяців. Звісно, зі щомісячним погашенням. Чимало фінансових установ пропонують таке розстрочення під 0,01%, що фактично можна назвати безвідсотковим.

На сайтах банків і торговельних мереж є відповідні калькулятори, які створено для того, щоб покупець міг вставити відповідні цифри: кількість місяців чи років, упродовж яких він сплачуватиме на виплат суму. У наведеному прикладі щомісячна сума виплат становитиме 699,90. Начебто переплата, сказати, становить копійки. Але все тільки починається.

Банки не одразу кажуть про те, що якщо клієнт сплачує від 0 до 10% вартості товару, то можуть (і це майже завжди роблять) взяти додаткову плату — одноразову комісію. Вона становить до 1—3% вартості товару.

Часто банкіри приховують інформацію про страхування, наприклад, від нещасного випадку, який може статися із клієнтом. Згідно з інформацією сайтів банків, така страховка може становити невелику суму, приміром, 99 гривень. Якщо клієнт протягом періоду сплати потрапляє у справжню біду, приміром, ДТП і стає тимчасово непрацездатним, то не може сплачувати за користування позикою. Згідно з цією страховкою, він може отримати незначні суми від 500 до 1000 гривень. Адже страховка не покриває всю суму за виплатою. Уже після цього він повинен надалі робити все за правилами погашення позики.

Але це, звісно, далеко не головне. Для оформлення такої безвідсоткової позики треба мати кредитну карту з доступним лімітом для сплати за купівлю мобільного телефону. Встановлюється так званий грейс-період (він, як правило, триває 30—50 днів), протягом якого не нараховують ті невеликі відсотки.

Проте банки часто не доводять до відома клієнтів, що є різниця, з якого числа місяця починається цей період. Таку позику вигідно брати з 1 числа місяця, бо банки безвідсоткове кредитування за грейс-періодом починають саме з нього. Тому якщо у клієнта такий період починається приміром із 25 числа, то його фактично не буде із 25 по 1 число наступного місяця. Погашати заборгованість позичальник повинен, як правило, до 10—25 числа наступного місяця. Тому що ближче до кінця місяця буде сплата за карткою, то менше пільгових днів за такою позикою залишиться.

Банки часто заробляють після завершення грейс-періоду, і це найголовніший підводний камінь користування позикою. Колишні й теперішні клієнти фінансових установ кажуть: щомісячно банки можуть брати за так званим управлінням розстрочки до 2,5% первісної її суми.

Цього вони також не доводять до відома клієнтів, і переплата за користування такою безвідсотковою позикою може становити до 5—20% її суми.

Ще один момент — дострокове погашення всієї суми. Цього банки не люблять, але можуть штрафувати таких сміливців, виставляючи певну суму. Це неприємна новина для клієнтів, проте все треба з’ясувати до того, як покупець збирається мати справу з тим чи тим банком.

На озброєнні — закон про захист прав споживачів

Проте деякі юристи зазначають, що останнім часом банки побоюються це робити, адже, згідно із законодавством про захист прав споживачів, їм це заборонено. Раніше банки не звертали на це уваги й часто порушували законодавство, виписуючи штрафи, які становили до 5% суми. Коли Верховний Суд України після масових звернень клієнтів виніс однозначне трактування, що банки не мають права цього робити, таких випадків стало в рази менше.

Ще слід звернути особливу увагу на те, скільки коштуватиме товар, який ви купуєте на виплат, на відміну від придбаного відразу. Часто у першому разі його вартість буде вищою. Тому слід порахувати, чи вигідно це робити.

Тому обираючи банк для купівлі на виплат будь-яких товарів, слід ретельно перечитати всі умови позики та з’ясувати питання управління кредитом. Якщо користування такою позикою із прихованими платежами та відсотками істотно здорожчує товар, ніж це рекламують банки, то, можливо, не варто купувати на виплат. А може навіть, якщо з’ясується, що це вигідніше, слід оформлювати кредит.

Будкомпанії не відстають від інших

Як правило, нині, навіть в умовах пандемії коронавірусної хвороби, будкомпанії пропонують купівлю на виплат житла терміном до 10 років. У середньому цей період становить 3—5 років. Проте щоб така безвідсоткова позика стала реальністю, треба внести мінімум 20% вартості житла. Однак набагато вигідніше для інвестора у будівництво внести 50% вартості.

Однак підводні камені такої купівлі також досить вагомі. По-перше, часто будівельні компанії прив’язують вартість житла до курсу долара. Якщо покупець хоче придбати квартиру, то в договорах на його купівлю-продаж вказано ціну в гривнях за курсом Нацбанку на момент укладання угоди.

Якщо курс долара зростатиме, зрозуміло, що вартість щомісячних платежів також буде вищою. Будівельні компанії часто не кажуть, що вони самі розраховують так званий коефіцієнт зміни курсу, тож у разі зростання (або падіння) формують у подальшому ціни на квадратний метр. Такий коефіцієнт, за спостереженнями бувалих інвесторів житла, становить від 1,5 до 2%.

По-друге, не фіксують вартості квадратного метра. Звісно, що вища стадія готовності будівлі, то дорожчим буде саме житло. А щомісячні платежі зростатимуть, коли зростатиме вартість квадратного метра. Часто буває, що інвесторові житла доводиться платити на 200—500 гривень за квадратний метр дорожче, ніж раніше. А кінцева вартість такого житла стає в підсумку вищою на 15—20%, ніж на початку.

По-третє, інвестор не може оформити право власності на житло, куплене на виплат, до моменту погашення всієї безвідсоткової позики. Це робить покупку менш вигідною для нього.

Купівля автомобіля: тисне КАСКО

Вітчизняні автосалони пропонують клієнтам оформити кредит на купівлю автомашини або придбати її на виплат. Безперечно, на думку експертів і самих покупців, навіть з огляду на всі перестороги другий варіант вигідніший. Автосалони й автомобільні фірми пропонують купівлю на виплат через оформлення її у банках. Зазвичай термін відтермінування становить кілька років, адже автомобілі — недешеве задоволення для покупців.

Як вважають експерти і досвідчені покупці, підводних каменів такої купівлі набагато менше, ніж у разі придбання побутової чи комп’ютерної техніки.

Найголовніше з них — страхування за КАСКО. Часто автосалони про це додатково не кажуть, але на такий гачок можуть потрапити автолюбителі без досвіду. Розмір страхування за КАСКО може становити до 5—6%, а іноді й 7—8% вартості автомобіля. Приміром, якщо залізний кінь обійдеться покупцеві в 17 тисяч доларів, то КАСКО коштуватиме від 1 до 2,5 тисячі доларів. Це, погодьтеся, істотна сума.

Ще одна вагома деталь: нерідко автомобіль, який продається на виплат, трохи дорожчий, ніж той, який можна купити, віддавши всю суму одразу.

Доречні підсумки

Підсумовуючи, можна зробити висновок: недоліків та переваг купівлі товарів на виплат і за кредитами чимало. Безперечно, те, що часто в разі купівлі товару на виплат не нараховуються відсотки, навіть із прихованими платежами вигідність такого виду порівняно із кредитами очевидна. Фактично моментальне оформлення розтермінування, на відміну від кредитів, де потрібен цілий набір довідок та інших документів, робить його привабливішим.

Купуючи товар на виплат, можна його обміняти, а то й здати назад у магазин, якщо він не сподобався або покупець побачив якісь його недоліки.

А ось до однозначних негативів купівлі на виплат можна зарахувати те, що, як правило, треба внести гроші одразу (інколи 30—40% вартості товару). У разі отримання кредиту таких коштів вносити не треба.

Купуючи на виплат, маєте менший, ніж у кредитів, період погашення. Хоч, як бачимо, нерідко вони тривають 5—10 років.

І останнє: товар, який купуєте на виплат, часто дорожчий, ніж той, який придбаваєте за кредитом або розраховуєтеся одразу.