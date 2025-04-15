Жахливі удари росії по Кривому Рогу та Сумах демонструють, що путін прагне продовжувати війну, а не шукати миру, і вимагають рішучих кроків Європи на посилення українських і власних спроможностей, збільшення тиску на агресора і пришвидшення інтеграції України в ЄС. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив 14 квітня під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС, яка відбулася в Люксембурзі.

Очільник МЗС розпочав виступ з докладної інформації про російський удар балістичними ракетами по Сумах, який призвів до численних цивільних жертв, а також попередній удар по Кривому Рогу та інші акти російського терору.

«Вербна неділя та початок великоднього тижня мали бути часом для миру, але путін перетворив їх на час терору. Це жахлива реальність у сучасній Європі. Касетні боєголовки, які вбивають дітей під час великих релігійних свят. Удар по Сумах був не просто ударом по українському місту. Це атака на наші спільні принципи, на цінності сучасної Європи», — заявив міністр.

Глава МЗС висловив вдячність європейським колегам, які солідарні з Україною після удару по Сумах, а також дипломатам їхніх країн, що відвідали Кривий Ріг після вбивства дев’яти дітей російською ракетою.

«Закликаю ваші уряди та муніципалітети розглянути можливість надання додаткової підтримки для Сум і Кривого Рогу, людям у цих містах. Уся Україна буде вдячна вам за це», — наголосив Андрій Сибіга.

Міністр закликав європейських колег посилити військову допомогу для України насамперед зміцненням спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини. Він поінформував про роботу України з розроблення власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня і запропонував європейським державам зробити інвестиції в цю програму, щоб пришвидшити її втілення.

Глава МЗС наголосив на інших першочергових військових потребах, в які входять боєприпаси, далекобійні ракети, броньовані машини та інженерне обладнання, бойова авіація, дрони, додаткові інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Він висловив вдячність за відповідні ініціативи зі зміцнення обороноздатності України, які запропонувала глава дипломатії ЄС Кая Каллас, а також державам, котрі беруть участь у чеській ініціативі, повідомляє МЗС.