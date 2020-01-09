Катастрофи зазнав літак Boeing 737-800 NG «Міжнародних авіаліній України». На борту перебували 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Про це вранці 8 січня повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич. «8 січня 2020 року після зльоту з міжнародного аеропорту «Імам Хомейні» (місто Тегеран) близько 6:10 за тегеранським і 4:30 за київським часом пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту», — уточнив посадовець.

У департаменті консульської служби МЗС створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії — 044-238-16-57. Згодом ЗМІ уточнили, що літак мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран — Київ, повідомляє Укрінформ. На місце аварії відправили 22 машини і два автобуси швидкої допомоги, заявив голова організації Червоного півмісяця Ірану Мортеза Салімі.

Версії поки що різні

За однією з версій, яку надало арабське видання Al Hadath, український «Боїнг» могли випадково збити сили ППО Ірану, чиї відносини зі США останніми днями загострилися як ніколи. Видання не посилалося на конкретне джерело і не надало додаткової інформації. Проте глава центру зв’язку та інформації міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі зазначив: «Двигун українського літака, який зазнав аварії поблизу міста Паран в іранській провінції Тегеран, загорівся». Посадовець наголосив, що літак МАУ не було збито ракетою, про що раніше писали ЗМІ. «Якби літак збили, він би вибухнув у повітрі», — аргументував він.

Посольство України в Ірані також заперечувало версію теракту або ракетної атаки. Однак згодом прибрало цю інформацію, зазначивши, що усі заяви до остаточних висновків комісії не можуть мати офіційного підґрунтя.

За доручення Президента України Рада національної безпеки і оборони створила оперативний штаб. До його складу ввійшли Прем’єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки, голова Служби зовнішньої розвідки та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій. Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента здійснює Секретар РНБО Олексій Данілов.

А на брифінгу в РНБО він зазначив, що за умовами міжнародного права до розслідування катастрофи має бути долучено країни походження загиблих громадян і представників компанії «Боїнг», якій належить виробництво літака.

Президент перервав візит

У повідомленні на сайті глави держави відреагували оперативно: «З’ясовуємо, хто сів у літак, щоб не було розбіжностей. Спеціальні борти для відправлення в Тегеран по лінії МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих підготовлено, чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту».

У зверненні Володимир Зеленський зазначив, що перериває поїздку до Оману і вилітає до Києва: «Усі заходи тримаю на особистому контролі. Дуже прошу всіх утриматися від спекуляцій і висування неперевірених версій щодо катастрофи до офіційних повідомлень».

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про країни походження людей, загиблих внаслідок катастрофи: «Нам відома така інформація: Іран — 82; Канада — 63; Україна — 2+9 (екіпаж); Швеція — 10; Афганістан — 4; ФРН — 3; Велика Британія — 3». Він висловив співчуття родичам і близьким загиблих, зауваживши, що «українська влада продовжує розслідування».

А після телефонної розмови з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом Вадим Пристайко повідомив, що сторони домовилися про координацію подальших дій слідчих груп обох країн задля встановлення причин катастрофи.

Згодом рятувальники знайшли дві «чорні скриньки» літака, які передали правоохоронним органам Ірану. Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на державне телебачення Ірану IRIB. Як повідомляє Reuters, Іран не передаватиме «чорні скриньки» компанії «Боїнг». Голова організації цивільної авіації Тегерана Алі Абедзаде заявив, що досі не зрозуміло, якій країні Іран має відправити їх для вивчення.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує на необхідності якнайшвидше встановити причину падіння «Боїнга» в Ірані. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook: «Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок падіння українського літака в Ірані. Наше завдання — якнайшвидше встановити причину падіння «Боїнга» та надати необхідну допомогу сім’ям загиблих».

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Україна готує до відрядження групу для допомоги в пошуковій операції й для розслідування причин катастрофи.

У МАУ наполягають на справності техніки

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» підтвердила факт авіакатастрофи літака і повідомила про призупинення виконання рейсів до Тегерана на невизначений термін. Фахівці додали, що списки пасажирів розмістять на вебсайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їх перебування на борту повітряного судна.

«Авіакомпанія висловлює щирі співчуття сім’ям постраждалих у результаті авіакатастрофи і робить усе можливе для надання підтримки родичам і близьким потерпілих», — ідеться в повідомленні.

У тісній співпраці з авіаційною владою робиться усе можливе для з’ясування причин катастрофи, паралельно авіакомпанія зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу.

На брифінгу в аеропорту «Бориспіль» президент МАУ Євген Дихне заявив, що рейс виконував літак Boeing 737-800 NG 2016 року випуску, отриманий авіакомпанією безпосередньо із заводу концерну, якого до цього ніде не експлуатували. Останнє планове технічне обслуговування він проходив 6 січня 2020 року, і його визнали справним. Літак був одним з найкращих повітряних суден у парку авіакомпанії з надійним екіпажем. Проте зник з екранів радарів буквально через кілька хвилин після зльоту з аеропорту.

Обмежень польотів не було

Екіпаж не отримував інформації про необхідність обмежити польоти над Іраном. «Це звичайний регулярний рейс, і вчора до пізнього вечора жодних особливостей про те, що нам потрібно обмежувати польоти, не виникло. Ми можемо самостійно ухвалити рішення про обмеження, може ухвалити державіаслужба тієї країни, в якій працює авіакомпанія. І звичайно, якби ми мали хоч найменшу інформацію про загрози, то зупинили б польоти в цю місцевість», — заявив президент МАУ. Він відмовився коментувати версії катастрофи, повторивши про необхідність дочекатися офіційних результатів розслідування.

З урахуванням наявних даних про те, що літак набрав 2400 метрів висоти, ймовірність помилки екіпажу мінімальна. У цьому запевнив віцепрезидент з польотної роботи авіакомпанії МАУ Ігор Сосновський. «З огляду на складність самого рейсу та його тривалість було посилено й екіпаж. Вони відпочивали в готелі перед вильотом. Знаючи, що «Тегеран» — непростий аеропорт, наші підготовки всього льотного складу останні кілька років проводяться виключно в аеропорту «Тегеран». Також було шестеро бортпровідників — прекрасних дівчат і хлопців. Пухом їм земля», — сказав він.

Згодом авіакомпанія МАУ оприлюднила імена членів екіпажу, загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані: пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко та Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук та Юлія Сологуб.

Начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС, координатор оперативної кризової групи департаменту Максим Коваленко на брифінгу зазначив: «Консул і посол перебувають в аеропорту, працюють з рятувально-пошуковими службами і з адміністрацією аеропорту. Дипломати займаються роботою консульсько-правового характеру, пов’язаною з ідентифікацією тіл».

Президент Володимир Зеленський доручив генеральному прокуророві Русланові Рябошапці відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи, про що він повідомив у Facebook. «Має бути створено слідчу комісію з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію», — підкреслив глава держави. За словами Президента, необхідно опрацювати всі можливі версії. «Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту», — наголосив він.

Згодом Офіс Генпрокурора повідомив, що досудове розслідування розпочато. Дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Міжнародна спільнота співчуває

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен висловила підтримку родинам загиблих. Про це йдеться в її заяві у Twitter: «З глибоким сумом я довідалася про катастрофу літака МАУ в Тегерані. Думками я поруч з родинами та друзями загиблих».

Співчуття висловила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. «Мої найглибші співчуття всім, хто цього ранку втратив близьких у катастрофі українського літака», — заявила вона, додавши, що експерти з питань безпеки авіації мають розслідувати причину катастрофи й дати вичерпні відповіді на питання у зв’язку з цією жахливою трагедією.

А міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде у Twitter зазначила: «Наші найглибші співчуття, які я також передала особисто українському міністрові закордонних справ Вадимові Пристайку щодо трагічної аварії літака в Тегерані. Наші думки з жертвами та їхніми близькими».

Надійшли співчуття і від посольств США та Франції в Україні, Міністерства закордонних справ Туреччини, посла Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа, президента Європейської ради Шарля Мішеля, а також віцепрезидента Європейської комісії, високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс після розмови телефоном з Вадимом Пристайком зазначив, що розслідування катастрофи має бути незалежним. Він також висловив співчуття народу України та родичам загиблих.

Уряд надасть усю можливу допомогу

На оперативному брифінгу, що відбувся у Кабміні, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що держава надасть усю необхідну допомогу родичам загиблих громадян України: «Уже зараз в аеропорту «Бориспіль» працюють психологи, медики. І ми вже зараз домовляємося з іранською стороною про те, щоб туди відлетів літак з нашими експертами, фахівцями, які братимуть участь у розслідуванні цієї трагедії».

Він заявив, що ухвалено рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану до з’ясування причин катастрофи. «Тільки-но причини буде з’ясовано, рішення, звичайно, буде переглянуто», — запевнив Прем’єр.

Українська сторона наполягатиме, щоб розслідування проводилося в максимально публічній площині: «Всередині Ірану працюватимуть офіційні органи цієї держави. І ми, звичайно, вже подали необхідні клопотання для того, щоб бути залученими до цього розслідування на території Ірану. Наполягатимемо, щоб усі публічні міжнародні організації, які будуть здатні посилити довіру до цього розслідування, було залучено максимально», — наголосив очільник українського уряду.

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