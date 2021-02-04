Немає сенсу повторювати, наскільки важким для бізнесу видався 2020 рік. Але доки деякі підприємці рахували збитки, в одному з найбільших регіональних торговельно-розважальних центрів «Подоляни» в Тернополі обговорювали нові проекти. Не в останню чергу завдяки Василеві Чубаку, засновникові й керівникові цього центру вже 13 років.

Підприємець ще й голова Тернопільського регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП). Його поважають бізнесмени області, адже лідер спільноти компетентний у справі захисту прав та інтересів малого й середнього бізнесу, інвесторів. Його цінують у правлінні УСПП — він подає приклад у виконанні своїх партнерських обов’язків.

2020 року ТРЦ «Подоляни» виграв престижну міжнародну нагороду European Property Awards 2020. Нині це найбільш знакова і вагома премія у професійній галузі в Європі.

Отже, «Подоляни», що поєднує брендові магазини, заклади послуг і розваг загальною площею 50 000 кв. м, не підвели у кризовий рік. ТРЦ — центр сімейного відпочинку й дозвілля. До пандемії тут успішно на заздрість усім працював концерт-хол Podolyany, де відбувалися всеукраїнські танцювальні олімпіади з кількома тисячами учасників, спортивні змагання.

Торік у ТРЦ не закривався супермаркет «Сільпо», який добре витримав випробування коронавірусом; працювали інші магазини, що не дали тернополянам залишитися без обновок. І економічні підсумки непогані.

Дбали в ТРЦ і про дозвілля тернополян. Уперше проведено книжковий форум «Книгофест Подоляни», на якому містяни мали змогу поспілкуватися з авторами й ілюстраторами книжок, придбати новинки книговидання.

За підтримки Почесного консульства Угорщини в м. Тернопіль відбулися мистецькі виставки Рота Мікша «Забарвлене Сяйво» та «Ленерджі — кращі фото природи».

Багато уваги тут приділяли і приділяють підтримці лікарень та медичних установ, що працюють із хворими на COVID-19.

Найближчим часом у тернопільському ТРЦ очікують відкриття нових магазинів, кінотеатру з інноваційними технологіями Miromax. Отже, ТРЦ «Подоляни» розвивається, оновлюється. Цей досвід заслуговує на увагу в наші непрості часи.

Людмила ВОЛОДИМИРСЬКА,

для «Урядового кур’єра»