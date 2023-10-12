Наступного понеділка буде вже 600­й день українського опору повномасштабній агресії росії. Однак ніхто не скаже напевне, скільки ще днів доведеться захищати нашу незалежність та ідентичність. Але зараз вже можна сказати кілька речей, які мають важливе значення, зазначив Володимир Зеленський у виступі.

«Перше: путін не отримає Україну. Друге: росія не потягне нової гонки озброєнь. І третє: демократія здатна перемогти в цій битві, і її перемога потрібна не лише нашій державі, а кожній нації, всьому світу. Наш час — не час для неволі народів», — наголосив глава держави.

За його словами, всі знають, що московські амбіції ніколи не обмежувались Україною. І всі хочуть, щоб ці амбіції програли саме в Україні — це найкраща можливість, щоб не довелося шукати снаряди й постачати танки в інші держави Європи, Азії чи Африки, які російський диктатор може спробувати перетворити на руїни або захопити у свою божевільну імперію чи зону впливу.

Президент зазначив, що нині Україна в особливій ситуації на передовій. У такій ситуації, коли важливо тиснути. Це дуже важливо — без жодних пауз, щоб не залишити ворогу шансів перепочити, відновити сили, обрати якусь іншу тактику дій.

росія самостійно не справляється з війною. Їй потрібен Іран — без «шахедів» та іншої допомоги росія не може. Їй потрібна Північна Корея. Чорноморський флот росії тікає якнайдалі від наших морських дронів і ракет. Традиційні покупці російської зброї бачать, наскільки ефективнішою є зброя, яку робить вільний світ і використовують українці. росія хоч і повільно, але впевнено виходить з різних точок геополітичних розломів у світі, бо їй не вистачає сил.

«Але при цьому в неї ще вистачає ресурсів, щоб розпалювати конфлікти й перетворювати їх на повномасштабні трагедії. Це відбувається і в Сахелі, це може статися ще значно болісніше в Ізраїлі та в регіоні Близького Сходу загалом. Маємо цього не допустити. Маємо тиснути ще потужніше, щоб агресор слабшав швидше й не встигав адаптуватися до нашого тиску. Маємо гарантувати, що росія прямує до поразки й навіть не намагатиметься претендувати на щось інше», — наголосив Президент.

Він зазначив, що минулу зиму росія хотіла перетворити на зброю проти нас, знищуючи електростанції та мережу постачання. Очевидно, що цієї зими держава­терорист спробує повторити цю тактику, але зробивши певні висновки та збільшивши зусилля. Тому наше завдання зараз — пройти цей важкий період. І в цьому допоможе ППО.

«Це гарантія, що в містах буде нормальне життя. Буде економіка. Будуть люди. ППО великого радіуса дії може забезпечити й такі речі, як функціонування наших коридорів у Чорному морі та Дунайському регіоні. ППО гарантуватиме, що російська авіація не зможе наближатися до наших рубежів, отже це подолає проблему російських керованих авіабомб.

Нам усім потрібен зараз саме такий імпульс. Крок уперед у нашому захисті. ППО. Для України це буде перемога життя. Це життєво необхідно. Для росії це буде провал її ключової стратегії — стратегії терору», — наголосив Президент.

Він зауважив, що ППО дасть змогу зростати економіці, експортувати зерно й вироби металургії, ходити дітям до школи. Коли це станеться, більшість людей, які знайшли тимчасовий притулок за кордоном, почнуть повертатися.

«Що сильніші ми будемо соціально та економічно, то могутніші будемо й у військовому сенсі. Зможемо забезпечити роботу більшої кількості та потужності оборонних виробництв в Україні. Зможемо суттєво менше залежати від допомоги партнерів. Зможемо дати більше підтримки передовій», — зауважив Володимир Зеленський.

Тож маємо виграти зимову битву проти терору. А разом з нею виграти битву за те, як і на чиїх умовах завершиться ця війна. Утім, важливо вибити зброю з рук нашого ворога.

«У чому сильні сторони росії? Лише в тому, що вона може руйнувати життя. росія більше нічого не здатна робити. Донор безпеки? Ні. Контрибутор розвитку? Ні. Політичний полюс? Ні. Джерело економічного зростання? Ні. Терорист? Так. Єдине! Що загрожує і Україні, і багатьом іншим націям. Треба вибити цей інструмент із рук росії — інструмент терору», — акцентував глава держави.

За його словами, відповідь — протиповітряна оборона та інші види озброєнь, список яких буде обговорено. Це не лише наблизить справедливе завершення війни для нас, а й триматиме війну якнайдалі від кордонів країн НАТО. Ракети і дрони не падатимуть у Румунії чи Польщі, чи деінде, якщо не зможуть подолати захист українського неба.

«Терористи, як путін чи ХАМАС, прагнуть тримати в заручниках вільні й демократичні нації. Хочуть влади над тими, хто прагне свободи. Терористи не зміняться. Вони просто повинні програти. А отже, ми повинні перемогти», — наголосив Президент України.

Джерело: Офіс Президента