Незвичайний концерт відбувся на території палацу Потоцьких в Івано-Франківську. «Було разом 146 трембіт і карпатських рогів. Отже, рекорд України встановлено», — зазначила реєстраторка національного рекорду Тетяна Розвадовська.
Ініціатором рекорду виступив музикант рок-гурту «Кораллі» Мишко Адамчак. «Ми з гуртом майже 15 років використовуємо трембіту як музичний інструмент. З нами її побачили країни Європи і Японія. Ідея встановити рекорд із трембітання спала на думку мимохіть. Ми часто використовуємо на сцені один-два, інколи п’ять інструментів. Ось я й подумав: а чому б не зібрати багато трембіт і не організувати з ними гучне дійство, щоб показати, які в наших Карпатах національні традиції, і приурочити все до Різдвяних свят. Основну мелодію заграють корінні гуцули, а допоможуть їм усі охочі», — розповів він. І додав, що до рекорду залучали людей через інтернет. Для цього «Кораллі» навіть організували спеціальні курси.
«Люди вчилися правильно тримати інструмент, видобувати з нього звук. Урешті всім вдавалося, ніхто не пішов, не навчившись грати. Трембіти зібрали з усієї України: Карпат, Львова, Києва, Рівного, Дніпра. Ми не ставили собі за мету привезти найдовшу трембіту, а є інформація, що вона може сягати і семи метрів, у нас грають на трембітах 3—3,5 метра», — зазначив музикант.
Не відмовився навчитися цього мистецтва Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, який долучився до встановлення рекорду. А загалом на пам’ятний концерт в Івано-Франківськ приїхали майже три десятки людей з Буковини, Закарпаття та Верховинщини.
«Без трембіти в гуцулів немає коляди. Спершу йдуть до церкви, потім колядують священникові. Тоді й грають трембіти. А колядують не менш як годину. Згодом ідуть по хатах. Аби добре грати, треба мати добрі легені. Тримає ще ремінь-черес — його треба тугіше затягнути», — розповів один з учасників заходу Микола Павук з Делятина. Він зауважив, що трембіта має плакати, а такий інструмент не кожен майстер може зробити, повідомляє Укрінформ.
«Аби була добра трембіта, її слід робити з громовиці — дерева, в яке вдарила блискавка. Ідеально — зі смереки. Найкраща довжина для трембіти — три метри 15 сантиметрів. Секрети маю. Батько мені встиг передати в останні хвилини життя», — пояснив майстер Василь Грималюк і додав, що секрет виготовлення інструмента на Гуцульщині майстер може сказати й передати за життя лише раз, коли відчуває, що вже не зможе більше працювати. І добре, коли є той, хто почує, збереже дорогоцінний скарб і продовжить традицію.
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«Урядового кур’єра»