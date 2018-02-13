Кожен громадянин нашої держави заслуговує на гідне життя, яке неможливо забезпечити без пристойної роботи та належної матеріальної винагороди за неї. Хороші умови й достойна оплата праці дають працівникові можливість не тільки забезпечувати власні потреби, а й влаштувати достойне життя членам його сім’ї. Але заробітна плата – це не лише винагорода за працю та спосіб досягнення своїх цілей, а й один із основних видів соціальних гарантій у світі. Як відомо, мінімальна зарплата в Україні на початок 2018 року становить 3723 гривень, що в еквіваленті євровалюти – приблизно 110 євро. Водночас, вона є меншою навіть за найнижчі мінімальні зарплати в Європейських країнах (найменші зарплати в Європі – у Болгарії (235 євро), та в Румунії (275 євро).

Однак в Україні мінімальна зарплата поступово зростає. Також у 2018 році Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман поставив перед урядом завдання довести показник середньої зарплати за підсумками року до 10 тисяч гривень. Досягненню мети сприятиме загальний підйом економіки, зниження безробіття та детінізація зайнятості. За даними Державної служби статистики України, середня зарплата в Україні в листопаді 2017 року становила 7479 гривень, що в 2,3 рази більше законодавчо установленої мінімальної заробітної плати і на 38,3% перевищує аналогічний показник листопада 2016 року.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2017 року на урядову «гарячу лінію» з питань оплати праці надійшло близько 20 тисяч звернень, більшість з яких стосувалися порушення термінів виплати зарплати та її тривалої невиплати. Грубі порушення платіжної дисципліни спостерігалися на підприємствах вугільної промисловості, у зв’язку з чим робітники вдавалися до страйків. Є також проблеми з вчасною виплатою зарплати на великих промислових підприємствах країни та підприємствах-надавачах комунальних послуг, що, у тому числі пов’язано з невиконанням зобов’язань за поточними розрахунками промисловими підприємствами за спожиту електроенергію.

Та найбільше проблем з порушенням строків виплати зарплати протягом 2017 року зафіксовано в закладах освіти, що спричинено у більшості випадків їх неналежним фінансуванням. Працівники деяких медичних закладів повідомляли про отримання коштів в кінці січня цього року не в повному обсязі, у тому числі зняття надбавок та доплат, інших преміальних виплат.

Так, наприклад, медсестра із м. Слов’янська Донецької області, яка вже більше 10 років працює в міському протитуберкульозному диспансері, поскаржилася працівникам урядової «гарячої лінії» на те, що їй не в повному обсязі виплатили кошти на оздоровлення. Жінка попросила сприяння у виплаті коштів у розмірі посадового окладу. Розглянувши звернення, Донецька облдержадміністрація повністю владнала питання: вже за декілька днів кошти були виплачені заявниці у повному обсязі, що підтвердилося зворотним зв’язком.

Жителька Херсона, яка працює в одному із вищих професійних училищ міста, повідомила на урядову «гарячу лінію», що станом на середину грудня їй ще й досі не виплатили заробітну плату за листопад. Громадянка просила сприяння у прискоренні виплати заробітної плати. Звернення було надіслане на розгляд Херсонській облдержадміністрації. Під час встановлення працівниками урядової «гарячої лінії» зворотного зв’язку, заявниця повідомила, що питання вичерпане – кошти надійшли їй у повному обсязі за декілька днів після звернення.

Заявник, який є внутрішньо переміщеною особою, тимчасово зареєстрований у с. Дунаївці Хмельницької області, звернувся до працівників «гарячої лінії» зі скаргою на те, що в експлуатаційно-дорожній службі, де він працює, йому вже три місяці у повному обсязі не виплачується заробітна плата. Чоловік попросив сприяння у якнайшвидшій виплаті коштів. Хмельницька облдержадміністрація розглянула звернення та вже за декілька днів заявнику виплатили заробітну плату за три місяці у повному обсязі, що і підтвердилося зворотним зв’язком.

За період з 5 по 11 лютого 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 40951 дзвінок, а також 847 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua