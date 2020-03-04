Будь-яка особа може опинитися в ситуації соціального неблагополуччя внаслідок безробіття або набуття тимчасової або повної непрацездатності (хвороба, нещасний випадок, старість, догляд за дитиною тощо).

Місцеві ради можуть приймати рішення про виділення коштів із місцевого бюджету на виплату матеріальної допомоги громадянам у разі настання певних випадків або соціально незахищеним категоріям осіб.

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних і міських рад у сфері соціального захисту належать, у тому числі:

► вирішення відповідно до законодавства питань про надання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

► надання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

► надання компенсацій та пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством.

Так, зокрема, виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська держадміністрація) було прийнято розпорядження від 19.02.2020 р. № 307 «Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні у 2020 році».

У рамках реформування системи інституційного догляду та виховання дітей Уряд 3 березня 2020 року прийняв постанову, що затверджує Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг». Зазначений проект є важливою ініціативою, оскільки надання необхідних соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми є запорукою виховання дитини у сімейному колі та альтернативою їх влаштування до інтернатів. Ще одним своїм рішенням від 5 лютого 2020 року Кабінет Міністрів розширив перелік категорій дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, для забезпечення їх оздоровленням та відпочинком.

До даного переліку включено:

► дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків,

► дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи,

► дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також

► дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Діти будуть оздоровлюватися за рахунок бюджетних коштів у відповідних дитячих закладах, у тому числі в Міжнародному дитячому центрі «Артек» та Українському дитячому центрі «Молода гвардія».

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, у 2019 році на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 11 тисяч звернень стосовно надання матеріальної допомоги, у тому числі: понад 4 тисячі – на лікування (частіше зверталися жителі Дніпропетровської, Одеської, Донецької, Харківської областей і м. Києва) та майже 4 тисячі – на вирішення соціально-побутових проблем (переважно від мешканців Дніпропетровської області та м. Києва).

З початку 2020 року зареєстровано понад 1 тисячі звернень цієї тематики.

Зазвичай у відповідях на звернення заявників інформують про можливість отримання матеріальної допомоги за умови надання особистої заяви разом з копіями відповідних документів, згідно з вимогами Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення».

Ось деякі приклади звернень.

На урядову «гарячу лінію» зателефонувала киянка та повідомила, що не отримала доплату до пенсії у розмірі 200 грн до Дня Соборності України у 2020 році. Жінка просила посприяти у виплаті коштів.

За результатами розгляду звернення Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомив, що згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 22.01.2020 р. № 66 «Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва з нагоди відзначення Дня Соборності у 2020 році» одноразову адресну матеріальну допомогу виплатили 28.01.2020 року на банківський картковий рахунок заявниці.

Ще одне аналогічне звернення надійшло також від жительки м. Києва. Під час зворотного зв’язку з фахівцем урядової «гарячої лінії» заявниця повідомила, що через два дні після реєстрації звернення на урядовій «гарячій лінії» отримала матеріальну допомогу у розмірі 200 грн.

Заявниця зі Ставищенського району Київського області ( особа з інвалідністю ІІ групи) просила посприяти у наданні матеріальної допомоги на проведення операції. Жінка перебуває на лікуванні в обласній лікарні із діагнозом катаракта обох очей.

Ставищенською районною державною адміністрацією Київської області за результатами розгляду звернення поінформовано, що відповідно до рішення засідання комісії з питань надання матеріальної допомоги на поховання та матеріальної допомоги жителям району, які знаходяться в складних життєвих обставинах, заявниці виділено матеріальну допомогу в розмірі три тисячі гривень.

ДОВІДКОВО

За період з 25 лютого по 3 березня 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 34 026 звернень, з них телефоном — 28 998, через інтернет — 5 028.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працюють: «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ –

(044) 284-19-64.

«Гаряча лінія» консультування та забезпечення зворотного зв’язку для осіб з інвалідністю –

за номером телефону 1539.

«Гаряча лінія» протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів –

за номером телефону 1548.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».