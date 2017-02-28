Якщо на Теплого Олекси бджоли зроблять перший обліт, весняний і літній медозбори будуть щедрими

Як приємно після зимових холодів відчути щедре тепло березневого сонечка, ласкавий подих південного вітру. На газонах ще подекуди лежить снігове покривало, та це вже ненадовго. На Стрітення (15 лютого) був теплий сонячний день. Отже, за народною прикметою, весна буде ранньою. Помітні ознаки її наближення демонструє сама природа: на кленах і осиках зарум’янилася зав’язь, зацвіла лісова ліщина, набубнявіли бруньки на бузку, верболіз вкрився сріблястими котиками. Спостерігаючи все це, як не пригадати народне прислів’я: «Бог Ярило бере зиму на вила».

Однак погода впродовж першого весняного місяця часто буває мінливою. Недаремно старі люди кажуть: «У березні вдень плющить, а вночі тріщить». Що так і буде, прогнозують синоптики-науковці. Мокрий сніг з дощем, нічні приморозки псуватимуть нам весняний настрій до кінця місяця. А ми традиційно звернемося до народних прикмет. Свої прогнози на весну та літо наші прадіди складали, спостерігаючи за станом погоди у такі дні релігійних свят: Віднайдення голови Іоанна Предтечі (9), Євдокії. Явдохи-Плющихи (14), Герасима Грачиного (17), Конона-Городника (18), Сороки, Свято Сорока Святих (22), Теплого Олекси (30).

Свято Іоанна Предтечі знаменне тим, що з цього дня починається масовий приліт птахів. Лишень з’являються на полях перші проталини, з небесної високості вже линуть дзвінкі трелі жайворонків. До пісень провісників весни незабаром додаються трубні перегуки журавлів, легіт гусей, гамір граків, що починають облаштовувати гнізда. О цій порі в лісі можна почути стрілянину дятлів. Вибиваючи дзьобом гучний дріб на сухій гілці, вони повідомляють суперників, що територія зайнята. Якщо на Іоанна Предтечі день сонячний, а пташині каравани летять високо, весна буде теплою, а літо врожайним.

На Євдокії старі люди не лише спостерігали за прикметами природи, а й проводили обрядові дійства. Зокрема готували з чистого снігу талу воду і вмивали нею дітей, хворих — на здоров’я, на силу. Також напували нею худобу, птицю. Жінки цього дня замовляли пороги, щоб захистити помешкання від пересудів і лихого ока. На порозі стояти не можна — застоїш добробут. Через поріг нічого не передавали — це роз’єднує людей.

Якщо на Явдохи відлига, «кури води нап’ються», то на Юрія Весняного (6 травня) вівці першої трави напасуться. Якщо день буде з дощем і теплим вітром — до вологого літа, а якщо морозний, з північним вітром — до холодного літа.

На Герасима Грачиного гамірне чорне птаство дружно береться за спорудження гнізд. Селяться граки колоніями до 20—30 сімейств. Існує повір’я, що той, хто народився цього дня, буде успішним господарем. Якщо ця людина підбере на землі грачине перо і носитиме його, цей оберіг захистить її від усякого лиха. Якщо граки завершать облаштування колонії протягом кількох днів, весна буде ранньою; якщо час будівництва гнізд розтягнеться до тижня — затяжною.

Конон-Городник вважається опікуном хліборобів, особливо дбає про господарів з кіньми та волами. Тому власники цих домашніх трудівників із цього дня збільшували їм норми вівса та сіна, а самі збиралися до гурту, щоб обговорити плани на весняну оранку та сівбу. Жінки в цей час займалися ревізією насіння городини. У закритих парниках закладали розсаду капусти і помідорів. Сонячний день на Конона — літо буде засушливим, та гарно вродять зернові.

За давнім повір’ям, на Сороки з вирію до рідних місць повертаються сорок видів пернатих. Білобока птаха-іменинниця має покласти на своє гніздо сорок гілочок. Зазвичай господині печуть до свята медяники у вигляді пташок. Їх має бути не менш як сорок. Печивом обдаровують дітей, родичів, сусідів. Якщо цього дня сонце доїдає залишки снігового покриву, влітку будуть гарні сіножаті; якщо день видасться холодним, вітряним — у травні ще можливі приморозки, а літо буде посушливим.

На Теплого Олекси особливих релігійних урочистостей не відбувається, але в господарстві щось рубати, різати, палити не слід, «щоб не прогнівити весну». На водоймах і річках скресає крига. Рибалки кажуть, що «на Олекси щука лід хвостом розбиває». Мисливці ж стверджують, що Теплий Олекса «виганяє ведмедя з барлоги». Цього дня в гарну погоду пасічники виставляють з омшаників на осоння вулики. Якщо бджоли зроблять перший дружний обліт, весняний і літній медо­збори будуть щедрими.

Теплий і сонячний Олекса — провісник ранньої весни та врожайного літа. Сподіватимемося на це. Адже весна не лише пробуджує природу, а й оновлює і відроджує все суще на землі. Пишу ці рядки, а за вікном ніжно вуркочуть голуби, весело цвірінчать горобчики, а синичка раз по раз закликає: «Покинь сани, бери віз!» Здрастуй, весно красна!

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