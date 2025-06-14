На Дніпропетровщині урядова команда, очолювана Прем’єр-міністром, оглянула важливі об’єкти, які служать людям під час війни

Понад мільярд гривень субвенцій та дотацій передбачено для будівництва шкільних укриттів на Дніпропетровщині. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки в область 12 червня. Глава уряду ознайомився з будівництвом укриття в одному з освітніх закладів регіону. На захисну споруду подвійного призначення, яка вміщатиме 300 осіб, держава надала кошти за рахунок субвенції з державного бюджету. Наразі об’єкт готовий більш ніж наполовину, а завершити його планують до початку навчального року.

«Безпека наших дітей, насамперед безпечне сучасне освітнє середовище — пріоритетний напрям роботи уряду», — наголосив Денис Шмигаль.

Він повідомив, що за державні кошти в закладах освіти закуповують сучасну техніку та обладнання в межах реформи «Нова українська школа».

«Педагоги області, як і всі вчителі України, отримують доплати — плюс тисяча гривень на руки. З 1 вересня ці виплати зростуть до 2 тисяч. Для цього в область розподілено субвенцію обсягом понад 320 мільйонів гривень», — зазначив Прем’єр-міністр.

Крім того, за його словами, ще майже 118 млн грн буде спрямовано громадам області для закупівлі шкільних автобусів. А приблизно 225 млн грн спрямовано на безкоштовне харчування учнів початкових класів та модернізацію їдалень.

«Усе це для того, щоб діти в Україні навчалися в комфортному й безпечному середовищі та мали всі можливості для самореалізації», — наголосив Денис Шмигаль.

Команда на чолі із Прем’єр-міністром відвідала один з медичних закладів, що надає повний цикл медичної допомоги, починаючи з народження. Ця лікарня з лютого 2022 року прийняла найбільшу кількість поранених дітей з усієї України, адже має найбільший досвід в обстеженні пацієнтів з мінно-вибуховими пораненнями, бойовими черепно-мозковими травмами.

Також глава уряду ознайомився з перебігом будівництва нового хірургічного корпусу та захисної споруди цивільного захисту. Як наголосив Денис Шмигаль, об’єкт служитиме не лише як сховище під час війни, а й як медичний заклад у мирний час.

Прем’єр-міністр ознайомися з роботою центру надання адміністративних послуг «Я — Ветеран» та соціальних сервісів у форматі «Прозорий офіс». У центрі, який запрацював у жовтні 2023 року та повністю відповідає вимогам безбар’єрності, надають такі послуги: призначення допомог, оформлення документів у сфері паспортних та земельних відносин, пенсійні, послуги сервісного центру МВС тощо. Тут діє відділ «Я — Ветеран», який забезпечує комплексне адміністративне обслуговування ветеранів та членів їхніх родин.

Денис Шмигаль повідомив, що в області налічується 371 точка доступу до адміністративних послуг, які охоплюють різні сфери життя ветеранів. Загалом від початку реалізації проєкту «Я — Ветеран» надано майже 68,5 тисячі послуг.

«Продовжуємо працювати над тим, щоб взаємодія ветеранів і держави була максимально простою і зручною», — наголосив він.

У Дніпрі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із працівниками підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій області. За відвагу та сміливість глава уряду вручив рятувальникам нагороди та відзнаки.

«Ці люди щодня виконують важливу місію — першими приходять на допомогу після російських ударів, ліквідовують наслідки, рятують людей, гасять пожежі, розміновують території. Вони працюють у надзвичайно складних умовах і не вагаються жодної секунди, коли потрібно захистити, вберегти життя українців», — сказав він.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ