За словами Прем’єра, 2025 року ООН планує залучити понад 2,6 мільярда доларів для допомоги українцям

Учора в Києві відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Сторони обговорили реалізацію Плану гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні у 2025 році, який передбачає залучення понад 2,6 мільярда доларів для допомоги українцям.

Учасники зустрічі говорили про чинні та нові програми підтримки. Зокрема, Денис Шмигаль звернув увагу на такі пріоритетні проєкти: забезпечення питною водою громад на півдні України, розмінування, альтернативні джерела тепла й енергії, відновлення житла і будівництво укриттів, програми для розвитку бізнесу.

«Очікуємо, що всі програми допомоги для українців буде продовжено, а також розраховуємо на вагомий внесок ООН в гуманітарне розмінування України цього року, зокрема шляхом започаткування нових програм і проєктів», — сказав Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував за гуманітарні програми, спрямовані на підтримку переселенців і проходження зимового періоду, реалізовані спільно з урядом України. На проходження цього опалювального сезону ООН передбачила залучення 492 мільйонів доларів.

«Партнерство між Україною та ООН і УВКБ розвивається. Дякую за підтримку та допомогу, яку надають українцям, постраждалим від війни», — зазначив Прем’єр-міністр.

2024 року різними видами допомоги від ООН було охоплено 8,5 мільйона українців.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ