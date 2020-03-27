Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Розвиток адвокатського самоврядування, який узгоджується з європейськими традиціями у сфері правових відносин, є наріжним каменем у діяльності Ради адвокатів Закарпатської області організації, яку очолює Олексій ФАЗЕКОШ.
Ініціативи Олексія Андрійовича в сфері захисту підприємництва (з 2006-го є головою правління Мукачівської міськрайонної спілки підприємців), його активність у обговоренні законопроєктів, пов’язаних із розвитком адвокатури, вдосконаленням правових відносин в Україні, отримують схвалення й підтримку «цехової» спільноти.
Як і більшість представників адвокатського середовища, Олексій Андрійович переймається долею судово-правової реформи, до якої ставиться критично. На його переконання, не можна допустити збільшення тиску на адвокатів з боку держави і, зокрема, правоохоронних органів.
Олексій Фазекош аналізує й виборче законодавство, розглядаючи його у контексті змін, що закладені у новому Виборчому кодексі України.
– Цей Кодекс, який набув чинності 1 січня цього року, систематизував, регламентував, об’єднав усі вибори в Україні в одну систему, – говорить Олексій Андрійович. – Ми поступово входимо у нову виборчу парадигму, яка цілком будується на пропорційній основі. Тобто, нашим громадянам доведеться вибирати не лише політичну партію, а й кандидатів у депутати від неї. Відтак виборча система країни стає більш відкритою, відсікає корупційну складову та можливий підкуп виборців.
– Прикметно і те, що «вектор» дискусій щодо виборчого законодавства за всі роки існування незалежної України спрямовувався у бік Верховної Ради й Президента. Мінімум уваги законодавець приділяв місцевим виборам. Нині ж, з урахуванням того, що майбутні місцеві вибори відбуватимуться в умовах існування нових адміністративних одиниць – об’єднаних територіальних громад, ці питання постали на весь зріст.
– Якщо говорити про децентралізацію, то, гадаю, треба було дочекатись її завершення, аби можна було отримати чіткі відповіді щодо існування районів; а також – чи будуть на рівні цих районів діяти органи місцевого самоврядування. Так само потрібно чітко знати, чи відбуватимуться вибори до цих органів місцевої влади, – сказав Олексій Фазекош.
Для голови Ради адвокатів Закарпатської області особливо важливою є інформаційна складова. Публічність у роботі цілком узгоджується із тим фактом, що Фазекош – один із засновників громадського об’єднання «Центр журналістських досліджень». Тож і не дивно, що Олексій Андрійович започаткував авторський проєкт «Погляд Фазекоша», який у вигляді відеопрограм впровадив на каналі Ютуб.
У програмах, яких підготовлено вже сім, відомий адвокат аналізує питання міського будівництва, гендерної рівності, соціального захисту, виборчого законодавства (очевидні явища й «підводні камені»).
Підготовлено й розміщено на каналі вже сім випусків «Погляду Фазекоша» і крапку ставити рано. Відеоматеріали об’єднує системний, аналітичний підхід до справ, що на порядку денному і хвилюють загал.