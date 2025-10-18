Урядова делегація на чолі із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко плідно попрацювала з партнерами у Вашингтоні

Українська делегація на чолі із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко завершила днями робочий візит до США.

«Теми наших зустрічей цього разу: макрофінансова стабільність, енергетична безпека, санкційна політика та бізнес-співпраця у стратегічних галузях», — повідомила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду подякувала американській адміністрації за підтримку України і готовність взаємодії в нових форматах співпраці.

«Вдячна нашим Силам оборони, всім українцям, які щодня демонструють впевненість та стійкість, — створюють, будують, розвивають. Саме завдяки вам наші партнери впевнені в нас і продовжують підтримувати нашу державу», — наголосила Прем’єр-міністр.

Під час робочої поїздки Юлія Свириденко зустрілася з керівництвом провідних фінансових інституцій та обговорила ключові питання, спрямовані на відновлення України.

«У Вашингтоні приділяємо увагу забезпеченню фінансової стабільності України. Говоримо про продовження співпраці із ключовими міжнародними фінансовими інституціями. Зустрілися із президентом Світового банку Аджаєм Бангою та керуючою директоркою з операційної діяльності Анною Б’єрде, президентом Європейського інвестиційного банку Надею Кальвіньо та президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо», — повідомила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр зазначила, що під час зустрічей обговорювали поточний портфель проєктів, спрямованих на відновлення України, а також потреби фінансування на наступний бюджетний період. Також ішлося про механізм репараційної позики на основі заморожених російських активів для комплексної підтримки України та стан нашої енергетики за наслідками російських ударів.

Юлія Свириденко подякувала партнерам за системну підтримку.

Бюджетні потреби і портфель проєктів

Міністр фінансів Сергій Марченко, зустрічаючись із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, подякував за допомогу Україні від початку повномасштабного російського вторгнення. Банк визначив безперервну підтримку України пріоритетом на найближчі п’ять років і має наміри розширити обсяги операцій в Україні до 2,5—3 млрд євро на рік.

«ЄБРР відіграє ключову роль у процесі відновлення та реконструкції країни. Завдяки тісній співпраці банку з урядом вдалося забезпечити стабільну роботу багатьох критично важливих інфраструктурних підприємств. Особливе значення мають проєкти в енергетичній галузі, адже вже майже чотири роки росія цілеспрямовано знищує енергетичну систему України. Україна розраховує на подальшу підтримку ЄБРР для безперебійного проходження чергового опалювального сезону», — наголосив Сергій Марченко.

Також ЄБРР активно фінансує ініціативи для підтримки ліквідності та стійкості державного сектору, розвиток мікро-, малих та середніх підприємств і здійснює капітальні інвестиції у приватний сектор.

На жовтень 2025 року загальний обсяг фінансування, спрямованого Україні ЄБРР за весь період співпраці, становить 22,6 млрд євро в межах 658 проєктів. Від початку повномасштабного вторгнення росії банк мобілізував понад 8 млрд євро для реалізації критично важливих проєктів.

За підсумками зустрічі сторони визначили пріоритетні сегменти для подальших інвестицій: посилення енергетичної безпеки, відновлення пошкодженої рф інфраструктури та підтримка державного і приватного секторів.

Міністр фінансів та президент ЄБРР обговорили перспективу продовження залучення кредитування без державних гарантій, за підтримки гарантійних механізмів Європейського Союзу. Це дасть змогу розширити партнерство та реалізувати ще більшу кількість проєктів, необхідних для реконструкції та відбудови країни.

Оділь Рено-Бассо підтвердила, що банк і надалі надаватиме Україні необхідну підтримку.

Гуртом виклики долати легше

Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7 у Вашингтоні. Прем’єр-міністр України розповіла про ситуацію з російськими атаками на вітчизняну енергетичну інфраструктуру та обстріли цивільних об’єктів, які не мають жодного військового змісту, — це послідовний терор наших людей.

«Інциденти з появою російських дронів та винищувачів у повітряному просторі країн НАТО протягом останніх місяців демонструють: росія не збирається зупинятися. Тому в бюджеті України на 2026 рік основними пріоритетами залишаються оборона та підтримка економічної стабільності і наших людей. Нова програма підтримки від МВФ, над якою ми зараз працюємо разом з партнерами, має передбачити ці видатки», — наголосила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективу використання заморожених російських активів.

«Наша позиція незмінна: їх необхідно спрямувати на відновлення України та відшкодування завданих збитків. Розраховуємо на рішення Євросоюзу щодо впровадження механізму Reparations Loan. За прикладом ERA Loan до цієї ініціативи мають бути долучені країни G7 та інші наші міжнародні партнери. Важливо, щоб використання коштів у межах репараційного кредиту було збалансованим в покритті наших потреб — військових видатків і перекриття бюджетного дефіциту», — наголосила Прем’єр-міністр.

Вона додала, що Україна цінує незмінну підтримку країн G7 в часи великих викликів.

Сергій Марченко, виступаючи на зустрічі фінансового блоку країн G7, наголосив, що попри безпрецедентний тиск війни фінансова система України демонструє стійкість: «Внутрішні доходи державного бюджету зростають. 2025 року забезпечення видатків бюджету власними доходами збільшилось на 11% порівняно з 2024-м. Податкові надходження мають позитивну динаміку і становитимуть орієнтовно 37,2% ВВП 2026 року».

З огляду на продовження повномасштабної агресії росії бюджет 2026 року формують із припущення, що війна триватиме. Основна частина видатків, понад 60 млрд доларів США, спрямовується на сектор оборони та безпеки, що еквівалентно 27,2% ВВП України.

Міністр фінансів окреслив непокриті потреби в зовнішньому фінансуванні на 2026—2027 роки — майже 60 млрд доларів США. Головна причина значної потреби в міжнародній підтримці — продовження активних бойових дій. Додатковий тиск на фінансову систему створюють нещодавні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Сергій Марченко закликав використати російські заморожені активи на підтримку України з початку 2026 року. Він подякував Європейській комісії за пропозицію створити новий фінансовий інструмент для підтримки України Reparations Loan (репараційний кредит). Механізм, який передбачає використання заморожених активів рф, має стати одним з основних у забезпеченні фінансових потреб України у 2026—2027 роках. Важливо, щоб цей інструмент був безумовним для України та гнучким у визначенні напрямів спрямування коштів.

Учасники зустрічі висловили готовність співпрацювати, щоб знайти рішення для підтримки України. Партнери висловили високу оцінку зусиль Міністерства фінансів у забезпеченні макрофінансової стабільності та впровадженні реформ.

Усунення подвійного оподаткування

Під час Щорічних зборів МВФ і Світового банку підписано Конвенцію між Урядом України та Урядом Австралії про усунення подвійного оподаткування щодо податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненню. Документ підписали Сергій Марченко та голова Казначейства Австралії Джим Чалмерс.

Укладення конвенції — важливий крок в розвитку економічних відносин між Україною й Австралією. Вона встановлює чіткі справедливі правила, щоб доходи резидентів обох країн не оподатковувалися двічі. Після набрання чинності конвенція сприятиме залученню австралійських інвестицій в Україну, зменшить фінансові бар’єри та зробить податкові процедури простішими й більш прогнозованими. Для бізнесу та громадян це означає захист від подвійного оподаткування, більш прозорі правила та сприятливі умови для торгівлі й інвестицій.

«Україна продовжує працювати над посиленням прозорості та стабільності податкового середовища. Конвенція створює зрозумілі правила для українських і австралійських компаній, які працюють на ринках обох країн. Вона зменшує податкове навантаження, усуває бар’єри для інвестицій і сприяє розвитку двосторонньої торгівлі», — наголосив Сергій Марченко.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство фінансів