Координаційний штаб об’єднує роботу структур, що відповідають за енергетику, транспорт, воду, тепло і зв’язок: Міненерго, Укренерго, Нафтогазу, ЦОВВ, обласних військових адміністрацій та операторів критичної інфраструктури.

Із середини жовтня Агентство відновлення координує будівництво захисту на понад 100 об’єктах критичної інфраструктури. У пріоритеті — прифронтові регіони.

Учасники засідання прозвітували про підсумки роботи впродовж місяця. Спільно з військовими інженерами ЗСУ та Міністерством оборони розроблено і затверджено 16 типових інженерних рішень для захисту об’єктів критичної інфраструктури. Такі проєкти зможуть використовувати всі балансоутримувачі, враховуючи місце розташування та наявність постачальників матеріалів поблизу.

Для формування прозорих цін здійснено роботу з ринком виробників. Проведено відкриті консультації із 70 українськими заводами, за підсумками яких відібрано основних постачальників та забезпечено моніторинг вартості будівельних матеріалів. Розроблено систему контролю закупівель.

«На місцях тривають роботи з будівництва захисту. Командна робота держави, громад та військових формує стійкість критичної інфраструктури. Нам важливо забезпечити прозорість усіх процесів. Тому Агентство відновлення розробило систему звітності перед громадськістю та партнерами. Сьогодні на засіданні штабу затвердили створення інформаційного дашборду, де будемо висвітлювати всі дані щодо закупівель матеріалів для побудови захисних споруд. Днями публічно презентуємо цей дашборд», — наголосив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Серед важливого — безпека будівельників на місцях. Розроблено алгоритми роботи у прифронтових регіонах для безпеки людей, також механізм цілодобової роботи.

«Із проєктантами та ЗСУ здійснили виїзди на об’єкти міської інфраструктури у громадах. Розроблено окремі рішення для їхнього захисту: вода, тепло — це також критична інфраструктура. Крім розроблення проєктів та фактичного будівництва триває постійний моніторинг оперативної обстановки та процесів побудови захисту. Це командна робота: Мінрозвитку, Агентства відновлення, ЗСУ, Міненерго, ДСНС та інших служб. Справа важлива, терміни стислі. Дякую всім, хто працює», — зазначив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Фізичний захист об’єктів — один з елементів комплексної системи заходів захисту. Вони охоплюють мобільні вогневі групи, застосування РЕБ, ППО, і останній рубіж — будівництво фізичного бар’єра від повітряних ударів ворожих дронів.

«Безумовно, інженерний захист може гарантувати безпеку об’єктів тільки за умови, коли інші системи працюють з ним у комплексі. Захист елементів завжди починається з оцінювання критичності об’єкта і кожного з елементів, з яких він складається. Передовсім важливо захищати ті об’єкти, які дорого і довго відновлювати і від них залежить функціонування громади. Також потрібні постійне вдосконалення інженерного захисту і моніторинг його стану, вчасні ремонти після уражень», — зауважив військовий інженер ЗСУ Денис Михайловський.

Країна­агресорка постійно змінює тактику атак на критичну інфраструктуру. Із вересня почала прицільно бити по невеликих об’єктах критичної інфраструктури.

«Ворог змінює тактику ударів. Якщо раніше фокус був на великих об’єктах, то тепер це масовані удари проти периферійної інфраструктури, і не тільки енергетики, а й логістики, виробництв, систем життєзабезпечення цивільного населення. Особливо б’ють по прифронтових територіях», — зазначив військовий інженер ЗСУ Артем Білик.

Координаційний штаб — тимчасовий консультативно­координаційний орган, створений за рішенням Кабінету Міністрів 18 жовтня 2025 року. Штаб забезпечує взаємодію всіх учасників процесу захисту критичної інфраструктури. Координаційний штаб і надалі фокусуватиметься на швидкому й ефективному будівництві захисних споруд для ключових об’єктів критичної інфраструктури.

