День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття встановлено указом Президента України від 27 грудня 2024 року як визнання унікальної цінності кожної національної спільноти й корінного народу, що століттями збагачували спільну українську культуру. Заходи цього дня відбулися по всій Україні — від міст до найменших громад. Особливу увагу привернув Форум національних меншин та корінних народів України, який відбувся в Києві і став центральним заходом. У столиці зібралися понад 300 учасників — представники національних меншин і корінних народів, державні посадовці, дипломати, міжнародні партнери та громадські діячі.

«Те, що вперше в історії України відзначаємо, відповідно до указу Президента Володимира Зеленського, такий важливий для нас усіх день, свідчить, що ми єдині. І єдині ми зокрема в лавах Сил безпеки і оборони України. Там немає національностей, там всі — воїни, які захищають нашу державу і можуть відрізнятися тільки пікселем або частиною Сил безпеки і оборони, до якої вони належать. Проте всі вони політичні українці. Тому я хочу подякувати, і хоч у кожного з нас із вами є втрати, ми вшанували всіх наших співгромадян, життя яких забрала російська війна, так само, як ми пам’ятаємо про всіх тих, хто перебуває в російській неволі. Також дякую Державній службі України з етнополітики та свободи совісті за те, що організовує такі заходи та інтегрує в цей день дуже багато елементів, які пов’язані з національною пам’яттю. Дякую вам за стійкість і віру!» — звернувся з вітальним словом Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Гасло цьогорічного відзначення — «У кожного — свій голос, та серце в нас одне» — глибоко резонує особливо зараз, коли ворог намагається роз’єднати нас за мовними, етнічними чи релігійними ознаками, ми ще глибше усвідомлюємо цінність нашої єдності в розмаїтті.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначив: «Уперше відзначаючи День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, ми вшановуємо унікальний внесок кожної спільноти в єдину українську культурну спадщину. Ворог намагався нас роз’єднати — не вийшло. І не вийде. Сила України — в нашій єдності, де кожен має свій голос, але серце в нас одне. Єдність у різноманітті — не просто гасло. Це принцип, який нас об’єднує з Європою й веде до спільного успіху».

Ключовим пунктом заходу стало урочисте закладання саду Міжнаціональної злагоди в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка як живого символу єдності, відкритості та співжиття культур, який об’єднає серця людей різного етнічного походження. Символічно, що саме представники різних національних меншин та корінних народів висадили перші дерева цього саду, вкладаючи в них надію на мир, злагоду та спільне майбутнє. Цей простір став живим втіленням ідеї єдності в розмаїтті. Його вхід позначають дві тополі, що, наче ворота, відкривають шлях до нового саду. Одну з тополь посадив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов разом з міністром культури та стратегічних комунікацій Миколою Точицьким. Сад покликаний об’єднати серця представників усіх культур, що з любов’ю називають Україну своїм домом.

По завершенні закладання саду голова Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський розповів: «Державна служба України з етнополітики та свободи совісті ініціювала цей захід як початок щорічної традиції — щоб щороку навесні ми збиралися тут разом як одна велика родина і висаджували нові дерева на терасах, які прилягають до цього плато. Ми всі чекаємо перемоги України і встановлення справедливого миру на нашій землі».

Джерело: Служба Міністра Кабінету Міністрів