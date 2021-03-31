На Благовіщення Господь благословляє все, що родить земля, тому гріх братися за будь-яку роботу

Весна припізнюється. Найхолоднішим за останні сім років був лютий. Перший весняний місяць також не пестив нас очікуваним потеплінням. Трапилися численні природні катаклізми. Алжир, Чилі, Японія потерпіли від потужних землетрусів, в Ісландії через 800 років прокинувся вулкан, тривалі зливи спричинили масштабну повінь в Австралії, північний Китай накрила пилова буря.

Не обіцяють синоптики відчутного тепла й у квітні. У другій декаді прогнозують короткочасні заморозки. Але прислів’я стверджує: «У квітневу пору втікай, зимо, із двору!» Наступу весни не зупинити. Уже почалося велике переселення пернатих. Першими відкрили березневу навігацію лебеді, шпаки, чорні дрозди. На жаль, перша лебедина зграя, що зупинилася для перепочинку на Сумщині, загинула. Очевидно, лан озимини, якою птахи вирішили підкріпитися, було оброблено гербіцидами.

У пуща-водицькому лісопарку 20 березня я спостерігав за пробудженням мурашника. Трудяги-санітари стали відчиняти входи до свого помешкання із сонячного боку. Поряд, на прогрітій лісовій галявині, килимок травички прикрасили кілька кущиків тендітних пролісків. То тут то там крізь торішнє опале листя до сонечка потяглися пагінці конвалій, чистотілу, медуниці. Ліс пробуджується, змінює сіре вбрання на смарагдові шати.

За давньою народною традицією, 7 квітня вважають третьою зустріччю весни після Стрітенні й Сорока святих. Цього дня відзначаємо одне із трьох головних християнських після Великодня та Різдва свято Благовіщення. Господь благословляє землю і дає людям дозвіл на початок її обробітку. Із цього дня можна починати оранку і сівбу. Господарі випускають із хлівів на подвір’я худобу, пасічники виставляють на осоння вулики. Добрим благодійним вчинком на Благовіщення вважається випускати на волю пташок, яких любителі тримали у клітках узимку.

Від Благовіщення до Юрія весняного (6 травня) ще можливі похолодання. Якщо святкового дня пройде дощ, літо буде врожайним на горіхи, ягоди, жито й овес. Старі люди помічали: яка погода на Благовіщення, такою буде до кінця місяця і на Великдень.

За тиждень до Великодня відзначаємо Вербну неділю. Віряни освячують у церквах пучечки вербових гілочок. Добре пам’ятаю цей день із дитинства. На літургію батьки завжди брали дітей. Після завершення богослужіння починалося дійство: ми зривали з освячених гілочок котики і ковтали їх зі словами «щоб горло не боліло». Дорослі й діти хльоскали гілками одне одного, примовляючи: «Не я б’ю, верба б’є. За тиждень — Великдень, недалечко червоне яєчко!»

Повернувшись із церкви, ми з татом до хати не заходили, а одразу йшли на межі обійстя садити вербові гілочки в землю. Згодом з них виросли могутні дерева.

Цього року це свято збігається із днем Чорнобильської трагедії. 35 років тому сталася катастрофа планетарного масштабу — аварія на Чорнобильській АЕС. Закладено цю міну сповільненої дії у наш край у часи колишнього СРСР. Чи не зі злого умислу?

26 квітня 1986 року о 1 год. 23 хв. 45 сек. стався вибух на четвертому блоці АЕС. Реактор було повністю зруйновано, а будівля енергоблока і покрівля машинного залу частково обвалилися. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці ліквідували до 5 години ранку. Проте пізніше пожежа великої інтенсивності сталася у центральному залі четвертого блока. Гасили її з гвинтокрилів до 10 травня. Зупинити активне виверження радіоактивних речовин зі зруйнованого реактора вдалося лише наприкінці місяця ціною масового опромінення десятків тисяч людей, яких пізніше назвали ліквідаторами.

35 років — такий малий відрізок часу, щоб стерти з людської пам’яті причини й наслідки трагедії. Невигойна на тисячоліття рана ще свіжа, а наш північний сусід ось уже сьомий рік посипає її сіллю. Чи то пак реактивними снарядами, мінами різного і навіть забороненого калібру. В ім’я чого «маленький сірий чоловічок» (за Ліною Костенко) коїть чорну біду в нашій країні? Невже манія царя — вседержителя імперії зла так затьмарила мізки, що змушує переступати всі межі людської моралі й міжнародного права? Недавно почули, як президент США Дж. Байден ствердно відповів на запитання журналіста, чи вважає він Путіна вбивцею. Нарешті хоч один високий політик належно охарактеризував третього президента Росії.

Українське прислів’я стверджує: «До пори, до часу родить враже сім’я, а таки дождеться — клюне півень в тім’я». Мудрі афоризми та приказки наших прадідів вивірено життям і багаторічним досвідом. У них закладено правдиву біблійну дійсність: зло неминуче буде покарано.

Мине Вербна неділя. У лісах і селах дорослі й діти посадять верби, калину, горобину — одвічних символів України. Від покоління до покоління передається ця чудова традиція. І жодна ворожа сила не здатна засіяти нашу землю смертоносним металом. Ми захистимо її, заоремо рани плугами і засіємо добірним збіжжям. На щастя, добро і процвітання незалежної держави нині й навіки віків.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

НАШ КАЛЕНДАР

1 квітня — День сміху

2 квітня — Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму

3 квітня — 80 років із дня народження Г. Гаркуші (1941), естрадного співака і педагога, народного артиста України

4 квітня — День геолога; Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності з розмінування

6 квітня — Міжнародний день спорту заради миру та розвитку

7 квітня — Всесвітній день здоров’я; Міжнародний день пам’яті про геноцид у Руанді; Благовіщення

8 квітня — 50 років тому (1971) у Лондоні відбувся перший Всесвітній конгрес циган, на якому було затверджено гімн і прапор народу ромів

11 квітня — Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України; Міжнародний день польоту людини в космос

15 квітня — 140 років із дня смерті М. Кибальчича (1853—1881), українського інженера-винахідника, автора першого у світі проєкту космічного літального апарата

17 квітня — День пожежної охорони; День довкілля

18 квітня — День пам’яток історії та культури

19—23 квітня — Глобальний тиждень ґрунтів ООН

21 квітня — Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

22 квітня — Міжнародний день матері-Землі

23 квітня — Всесвітній день книги й авторського права

24—30 квітня — Всесвітній тиждень імунізації

25 квітня — Всесвітній день боротьби проти малярії; Вербна неділя

26 квітня — День Чорнобильської трагедії; Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу; Міжнародний день інтелектуальної власності

28 квітня — День охорони праці; Всесвітній день охорони праці

29 квітня — День пам’яті жертв застосування хімічної зброї

30 квітня — День прикордонника України; Міжнародний день джазу