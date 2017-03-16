Міжнародна спільнота повинна докласти всіх можливих зусиль, щоб зупинити конфлікт на сході України і зберегти її територіальну цілісність. Про це під час робочого візиту заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.

Під час переговорів з люксембурзьким дипломатом у Києві Президент Петро Порошенко обговорив шляхи припинення російської агресії проти України, зокрема імплементацію мінських домовленостей. «Наша спільна позиція полягає в тому, щоб повернути під український суверенітет території, які перебувають під окупацією», — сказав Президент. Він наголосив на важливості дотримання мінських домовленостей — плану, який передбачає припинення вогню, виведення російських військ, важкої техніки й артилерії, повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Під час зустрічі відзначено важливість подальших скоординованих міжнародних зусиль для протидії агресивній політиці Росії.

Президент подякував уряду Люксембурга за підтримку антиросійських санкцій: «Це для нас надзвичайно важливо і демонстрація позиції підтримки України». У розмові з Жаном Ассельборном він заявив, що через провокативні дії Росії відбувається загострення ситуації на Донбасі, й нагадав, що РФ визнала фейкові документи так званих ДНР і ЛНР, пізніше відбулося захоплення українських підприємств, які працювали у правовому полі України. «Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торговельних відносин із цими «конфіскованими» підприємствами. І просимо підтримки цих рішень зокрема шляхом посилення санкцій ЄС проти Росії, яка дозволила це брутальне порушення міжнародного права», — наголосив Петро Порошенко.

У межах перебування в Україні міністр закордонних справ Люксембургу в супроводі українського колеги Павла Клімкіна відвідав прифронтовий Маріуполь, повідомляє власний кореспондент «УК» Павло Кущ. Європейський дипломат висловив бажання побувати на лінії розмежування та обговорити спільні шляхи подальшої співпраці для припинення бойових дій на території Донбасу.

До речі, саме Люксембург головував у Європейському Союзі, коли в березні 2014 року почалася російська агресія в Криму й на Донбасі. Відтоді ця європейська країна — одна з шести основоположників Євросоюзу демонструє досить чітку й послідовну позицію на підтримку України в її протистоянні з Кремлем. Приміром, Люксембург уже надав нашій державі гуманітарну допомогу на 7 мільйонів євро і планує робити це й надалі. Особливо після того як, відвідавши Донбас, гості пересвідчилися: мінські угоди не діють, а бойові дії тут тривають. А найдужче їх вразила картина в сумнозвісному і майже стертому з лиця землі приморському селищі Широкине.

«Ми змогли побачити ту жахливу трагедію, яка сталася на Донбасі й конкретно в Широкиному, де перед нашими очима постали наслідки бойових дій, — поділився сприйняттям реальності Жан Ассельборн. — Щось подібне я спостерігав тільки у місті Мосул в Іраку, де побував наприкінці минулого року». За його словами, міжнародна спільнота повинна докласти всіх зусиль для припинення воєнного конфлікту й збереження цілісності України.

Павло Клімкін відзначив важливість візиту європейського гостя на лінію розме жування: «Жан Ассельборн — великий друг України, і це добре, що він зміг особисто переконатися в зухвалості й цинізмі російських агресорів, які грубо порушують мінські угоди та руйнують українські міста і села».

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