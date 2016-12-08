У Міжнародний день боротьби з корупцією стало відомо, що уряд спільно з громадськістю та експертами напрацював заходи-запобіжники проти корупційних зловживань у міністерствах. На формування антикорупційних звітів керівники відомств мали кілька місяців. Цю тему Прем’єр неодноразово порушував ще з літа. Щоправда, нині анонсувати першочергові внутрішні видозміни змогли лише три відомства. Присутні заслухали плани від Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції, Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Їхня спільна мета — в системі влади немає місця зловживанням. Перш ніж надати слово доповідачам, Прем’єр попросив представників громадськості вести моніторинг виконання антикорупційних заходів. Для Володимира Гройсмана вирішення питання антикорупційної політики — це першочерговий спосіб відновлення соціальної справедливості. «Хабарництво, корупція породжують не тільки організовану злочинність, а й бідність.

І найголовніше завдання уряду — подолати ці явища і віддати все, що належить, українським громадянам», — сказав він.

Ситуація нагадує замкнене коло, адже ця модель не запрацює без змін у системі влади. У ній багато що залежить від дій представників правоохоронної та судової систем. Словами глави уряду це звучало так: «Важливо створити умови, за яких жодна корупція не мала б під∂рунтя; корупціонери повинні сидіти у в’язницях. Якщо ми не посадимо кілька десятків корупціонерів, то з корупцією як явищем нам буде складніше боротися. Це питання і виклик до всієї правоохоронної та судової систем».

Кожна гривня має слугувати людям

Володимир Гройсман також заявив, що Кабмін разом із Верховною Радою готовий вже у I кварталі 2017 року знайти ресурси для збільшення фінансування програм енергоефективності, включно з програмою видачі «теплих кредитів». Прем’єр чітко пояснив, що перенаправлення на такі потреби енергоефективності мільярда гривень за рахунок скорочення асигнувань на виплату комунальних субсидій — неприйнятна ідея.

Триватиме й децентралізаційний курс уряду. Головне — зміцнити позиції місцевого самоврядування. Прем’єр вважає цю реформу однією із ключових у країні. Щоправда, є найголовніше «але»: «Нині треба більше відповідальності на місцях, щоб підзвітність і підконтрольність місцевої влади безпосередньо бачили громадяни, які живуть на території, і відповідно держава. Кожна гривня, передана на місця, має не лежати на депозитних рахунках, а слугувати людям — від дитини до людини похилого віку».

Привітавши в такий спосіб країну з Днем місцевого самоврядування, Володимир Гройсман повів мову про конкурсний відбір та «змагання» за посаду у державній службі. Це він вважає кращим варіантом розвитку подій, аніж кулуарне призначення. Глава уряду виступив проти несприйняття переможців відкритих конкурсів на заміщення вакансій у держслужбі. Його резюме-звернення до представників влади було таким: «Вчіться працювати з людьми. Політичні посади треба від’єднувати від технічних. Ми вже допрацювалися, що одні приходять, усіх звільняють, бо вони найрозумніші. Потім інші приходять і звільняють тих, кого призначили, а потім працювати немає кому».

Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що його відомство у грудні вже завершить підготовку законопроекту, який передбачає скасування повноважень державних органів із застосування санкції тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності бізнесу.

Міністр юстиції Павло Петренко анонсував повне оновлення до кінця року персонального складу Державної пенітенціарної служби. Він також закликав парламентаріїв підтримати до кінця року в другому читанні законопроект про спецконфіскацію. Це дасть змогу конфіскувати 1,5 мільярда доларів, присвоєних колишнім президентом країни та його оточенням.

Звільняти, не дискримінуючи…

Урядовці ухвалювали проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Він передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю України, законів України «Про зайнятість населення» та «Про рекламу». Також включено норму щодо надання права особам, які зазнали дискримінації, звернутися до суду із заявою про відновлення їхніх порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Змінами до Закону України «Про рекламу» передбачено, що Держпраці здійснює накладання штрафів за порушення вимог реклами із працевлаштування.

Опісля КМУ вніс зміни до пункту 2 свого розпорядження від 8 серпня, аби спростити порядок запровадження ефективної системи надання послуг у сфері соціального захисту населення. Все — в межах пілотних проектів з відкриття п’яти прозорих офісів в обласних центрах. Тут задіяно Дніпро, Київ, Львів, Одесу й Харків.

Схвалено й законопроект «Про фонд енергоефективності». Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко назвав документ інструментом, який дає українським громадянам фінансову підтримку і технічні рішення для зменшення комунальних витрат.

Наприклад, із 18,6 мільярда кубометрів газу, що надають для потреб ЖКГ, 2,4 втрачаються у системі теплопостачання, а 9 — у будинках. Лише 7,2 мільярда кубометрів газу витрачається за призначенням. «11,4 мільярда кубічних метрів газу, оплаченого людьми, втрачається», — резюмував Геннадій Зубко.

Створення фонду енергоефективності в Україні — перевірений країнами ЄС шлях модернізації будівель і скорочення енергоспоживання. «Його фінансування — 400 мільйонів гривень, закладених у проекті Держбюджету-2017, 100 мільйонів євро грантів і технічної допомоги, — додав посадовець. — Для отримання коштів споживач має подати пакет документів і здійснити прості кроки для реалізації проекту. Заснування та діяльність фонду — це ефективно, оскільки удвічі зменшить витрати енергії та збільшить ринкову вартість житла на 20—30%».

Аби програми фонду запрацювали з квітня 2017-го, парламент має ухвалити законопроект до кінця 2016-го.

Згодом Володимир Гройсман звернувся до керівництва Фонду державного майна із закликом готуватися звітувати до кінця грудня. На підставі результатів звіту Кабмін подасть Президентові й парламенту рекомендації щодо подальшої роботи структури та його керівництва. «Я вважаю, що у нас Фонд держмайна потребує реанімації. Це структура зовсім не ефективна. Останній конкурс із приватизації Одеського припортового заводу засвідчив, що інституція фонду не здатна ефективно провести приватизацію, не здатна управляти держмайном. Це не компетенція уряду, але я б вас позвільняв. Так бездарно управляти держмайном потрібно ще повчитися», — висловив свою позицію Прем’єр.