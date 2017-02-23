«Ворог помітив позитивні зміни у нашому війську. Інакше він би не подвоював і не потроював зусиль із внутрішньої дестабілізації. Фронт йому не по зубах, тому й ламає голову над тим, що б такого зробити, аби вибухнуло в тилу. Ворог діє за допомогою п’ятої колони», — такими словами Президент Петро Порошенко звернувся до вояків під час оперативних зборів у Генштабі керівного складу органів військового управління, командувачів видів Збройних сил, командирів бойових частин і з’єднань. Під п’ятою колоною він мав на увазі зокрема осіб, наміри котрих нещодавно викрила СБУ.

«Комусь Москва напряму віддає накази, які виконують за гроші чи навіть за ідею. Але хіба мало таких, кого вона використовує наосліп? Самі все зроблять: або через політичну короткозорість, або внаслідок вузькопартійного егоїзму. Це ті, хто не знає жодних меж у внутрішньополітичній боротьбі, хто не вважає за гріх ані прийняти пас у зовнішнього ворога, ані подати пас йому», — продовжив тему глава держави. Під такими героями мав на увазі громадян України, котрі в роковини загибелі Героїв Небесної Сотні намагалися організувати провокації.

Петро Порошенко подякував десяткам тисяч киян та гостей столиці, котрі взяли участь у скорботних заходах у пам’ять загиблих героїв та не реагували на жодні провокаційні антидержавні заклики. Окрему подяку висловлено керівництву правоохоронних органів. За три доби їм вдалося вилучити десятки одиниць зброї, гранати, бейсбольні битки, кастети, вибухові пакети.

За будь-яких обставин однією з найвагоміших складових гібридної війни є інформаційна агресія. Російські ЗМІ шукають «бодай краплю крові, яка б спричинила масові акції протесту, і про «третій Майдан» найголосніше говорили телеканал «Звєзда» та інші російські ресурси».

Президент висловив жаль, що цинічні посили підхоплюють і тиражують деякі наші політики. «Такі політикани підривають обороноздатність країни, бо б’ють по непереможному патріотичному духові кожного українця і всіх українців, які є великою європейською нацією, — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. — Що спусковий курок війни, що ключі від миру зараз у Москві — у Кремлі».

Придністров’я не вселяє довіри

Опісля глава держави говорив про прискорену мілітаризацію Росією тимчасово окупованих територій України. Заводи демонтують на Донбасі, а обладнання вивозять до РФ. Окрім цього, будь-коли можуть використати для атаки на територію України російський військовий контингент у Придністров’ї. Південний схід у придністровському регіоні Молдови не підконтрольний Кишиневу. А на Донбасі, за його даними, у складі так званих армійських корпусів перебуває 3,5 тисячі кадрових військових ЗС РФ. Два таких корпуси складаються з шести механізованих бригад, однієї піхотної бригади й трьох полків, двох артилерійських бригад. Додатково до складу угруповання залучено регулярні підрозділи збройних сил РФ.

Наступна фраза стосувалася російської політики щодо України. В її основі — імперське невизнання права українців на самовизначення. Він не відкрив таємниці, коли говорив, що для Володимира Путіна кордону з Україною як такого не існує. А ще глава держави сподівається, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко не дозволить використовувати територію країни для «недружніх дій» щодо України. Він також рекомендує Білорусі та країнам Балтії готуватися до будь-яких сюрпризів від Москви. А вибори президента Росії у 2018 році він вважає додатковим аргументом для підвищеної бойової готовності ЗСУ. Одне слово, Президент припускає, що Росія намагатиметься реалізувати свої імперські плани як у формі продовження гібридної війни, так і відкритої агресії із застосуванням військової сили.

Військова підготовка — це обов’язок усіх

Торік ЗСУ отримали близько 2,5 тисячі зразків нового, модернізованого та відремонтованого озброєння й військової техніки. «Якість нашої підготовки напряму залежить від оснащення війська сучасним озброєнням і військовою технікою. Ще майже 15 тисяч одиниць озброєння та військової техніки відремонтовано силами ремонтних бригад самих військових частин», — сказав Президент.

На 2017 рік за пріоритет узято відновлення систем протиповітряної оборони, створення ракетного щита України, нарощення бойового потенціалу авіації та артилерії, виробництво боєприпасів, розвиток систем управління військами та розвідки. Не менш важливо нарощувати бойовий потенціал авіації та артилерії, розвивати системи телекомунікацій, автоматизовані системи управління військами і розвідки.

Доручення Петра Порошенка стосувалося пришвидшення реформи продовольчого забезпечення армії.

А секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що РФ ще довго залишатиметься джерелом воєнної агресії, попри запроваджені проти неї міжнародні санкції та економічні проблеми. Наступна його теза — проходження військової служби має відкривати для молоді соціальні сходи, тобто стати обов’язковою умовою для політичної чи державної кар’єри. ЗСУ планують розвивати, спираючись і на досвід трьох останніх років, а грошове забезпечення військовослужбовців має зростати й надалі. Одне слово, військово-патріотичне виховання, військова підготовка і вивчення основ цивільної оборони мають стати одним із пріоритетів у навчанні як у загальноосвітній, так і у вищій школі.