Через майже два місяці після парламентських виборів у Німеччині соціал-демократи, зелені та ліберали уклали угоду про формування нового уряду країни, який очолить Олаф Шольц. Цей тристоронній альянс остаточно завершить період 16-річного правління консервативного уряду під керівництвом Ангели Меркель, яка вирішила більше не брати участі у виборах і заздалегідь заявила про свій намір відійти від великої політики. Уряд, сформований трьома партіями, стане своєрідним експериментом для Німеччини, бо досі кабінет формувався із представників двох партій.

Над коаліційною угодою протягом майже п’яти тижнів працювали близько 300 переговірників, які вивчали політичні позиції у 22 робочих групах. Команди працювали за зачиненими дверима, а лідери партій неодноразово відмовляли журналістам у коментарях про перебіг переговорів. Та з перших днів роботи над угодою СДПН, «Союз 90» / зелені та ВДП, яких німецькі ЗМІ охрестили коаліцією світлофора через кольори на їхніх емблемах — червоний, зелений та жовтий, намагалися уникати публічних чвар і мати гідний вигляд в очах виборців. Адже в Німеччині збереглися спогади про довгі, складні, іноді й скандальні переговори про створення коаліції 2017 року між консерваторами на чолі з Меркель, зеленими та лібералами.

Партійні пріоритети

Соціал-демократичну партію Німеччини до перемоги на виборах привів 63-річний Олаф Шольц, який обіймав посаду міністра фінансів у колишній коаліції Ангели Меркель. Це дало йому змогу очолити уряд за умови, що він зможе створити коаліцію із зеленими та «Вільними демократами» (ВДП).

Під час пресконференції в Берліні лідери трьох партій оголосили, що досягли згоди та оприлюднили коаліційну угоду. Цей документ має на меті поєднати основні пріоритети різних партій. Серед них підвищення мінімальної заробітної плати до 12 євро на годину, за що виступає сам Олаф Шольц і СДПН. Припинення використання вугілля до 2030 року, що було принциповою вимогою зелених. А також встановлення жорсткої дисципліни у податковій галузі за наполяганням ВДП.

За новою угодою, іммігранти зможуть подати заявку на німецьке громадянство після п’яти років проживання у ФРН. В угоді йдеться й про визнан-ня подвійного громадянства і плани легалізації регульованого збуту канабісу. Окреслено й зведення 400 тисяч нових квартир на рік, що має врегулювати житлову кризу в Німеччині. Задекларовано зниження вікового цензу для голосування до 16 років і створення точкової системи імміграції для залучення кваліфікованих кадрів у країну.

Одним із головних викликів, які постануть перед новим урядом, буде чергова хвиля пандемії коронавірусу. Це під час пресконференції визнав Олаф Шольц: «Ми досі не перемогли хворобу. На жаль, щодня встановлюємо нові рекорди».

Політик пообіцяв посилити кампанію з вакцинації й розглянути питання про те, щоб зробити щеплення обов’язковими для медичного персоналу. «Ми маємо вакцинуватися й ревакцинуватися, щоб запобігти поширенню вірусу, — сказав він, наголосивши: Вакцинація — це вихід із цієї пандемії».

Очікують, що лідер ВДП Крістіан Лінднер стане новим міністром фінансів. А співголови «Союз 90»/ зелені отримають два міністерські крісла. Міністерство економіки очолить Роберт Габек. А зовнішньополітичне відомство — Анналена Бербок.

Підтримка реформ і зближення з ЄС

У новій коаліційній угоді, яка займає понад 170 сторінок, згадано й нашу країну. У документі йдеться, що новий уряд підтримуватиме Україну у відновленні її повної територіальної цілісності й суверенітету. Три партії вимагають «негайного припинити намагання дестабілізувати Україну, покласти край агресії на сході України та анексії Криму». Партнери виступають за врегулювання заморожених конфліктів у регіоні мирним шляхом і повне виконання мінських домовленостей.

Майбутня коаліція готова підтримати Україну на шляху до євроінтеграції. «Ми працюємо спільно з ЄС і державами-членами над розвитком «Східного партнерства». Україні, Молдові та Грузії, які прагнуть членства в ЄС, слід надати змогу зблизитися із блоком. Ми ефективно реагуватимемо на демократичні перетворення й виступатимемо партнером демократичних рухів», — зазначено в угоді. У документі йдеться про прагнення нового німецького уряду «спростити обмін між громадянськими суспільствами завдяки цілеспрямованим послабленням візового режиму».

Новий уряд також прагнутиме поглиблення енергетичного партнерства з Україною — країною «з великими амбіціями в галузях відновлюваної енергетики, виробництва зеленого водню, енергоефективності й скорочення викидів СО 2 », — зазначено в коаліційній угоді.

Щодо нової міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, то вона має репутацію жорсткого критика Росії та її політики щодо України. Свого часу вона рішуче виступала проти добудови «Північного потоку-2». «Цей газогін суперечить

геостратегічним інтересам європейців, європейським цілям із захисту клімату й усім санкціям ЄС проти Росії, має чітку спрямованість проти України. Тому це абсолютно фатальний проєкт», — заявляла політик ще у лютому 2021 року.

Коаліційну угоду ще мають погодити партії на своїх партійних з’їздах, що, як очікують, відбудуться найближчими днями. Офіційне обрання канцлером Німеччини Олафа Шольца заплановано на другий тиждень грудня.