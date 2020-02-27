Уряд посилює соціальні гарантії осіб з інвалідністю для їхньої інтеграції у суспільне життя та підвищення доступності до інфраструктурних об’єктів. Ідеться про першочергове обслуговування таких осіб у будь-яких касах транспорту, а також на всіх підприємствах, установах і в організаціях, які надають будь-які послуги населенню. «Схвалили відповідні зміни до Закону «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Документ невдовзі буде передано до парламенту», — повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками засідання уряду.

Уряд ініціює призначення стипендій дітям журналістів, які загинули через виконання професійних обов’язків. Олексій Гончарук поінформував, що стипендії Президента пропонують призначити дітям журналістів Дмитра Лабуткіна та В’ячеслава Веремія, повідомляє УНІАН. «Дмитро Лабуткін загинув, збираючи фотоматеріали про російську присутність на сході України. А журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія вбили «тітушки» 2014 року в Києві», — нагадав очільник уряду.

Винагорода за геройські вчинки

Грошову винагороду отримають українці, які здійснили геройський вчинок. 207 осіб отримають по 105 тисяч гривень як одноразову допомогу від держави. Кабмін спрямував 11,6 мільйона гривень на одноразову грошову допомогу сім’ям трьох українців, які загинули під час участі в АТО, а також 16 воїнам, які одержали інвалідність внаслідок поранення.

А виплату соціальних стипендій отримають студенти на лінії зіткнення. Таке рішення схвалив Кабмін. «Її розмір становить: для студентів закладів фахової передвищої освіти — 890 гривень; для студентів закладів вищої освіти —1180 гривень; для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — 2360 гривень», — повідомив Олексій Гончарук. Він нагадав, що соцстипендії вже виплачують дітям учасників Революції гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли. Її отримують діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а також постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, шахтарі та їхні діти, діти з інвалідністю та люди з інвалідністю І—ІІІ груп і діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Крок до «Великого будівництва»

Далі уряд затвердив порядок використання коштів на будівництво Запорізького мосту і реконструкцію траси Одеса — Мелітополь — Новоазовськ на ділянці Одеса — Миколаїв — Херсон і траси Київ — Суми — Харків у межах Чернігівської й Сумської областей. «Зробили ще один крок для старту «Великого будівництва» вже з 1 березня. Будуємо не просто об’єкти, а нові можливості для людей. Велике будівництво — це нові робочі місця і якісна інфраструктура в цьому році», — наголосив Прем’єр.

Затвердили перелік програм і проєктів, які фінансуватимуть за рахунок Державного фонду регіонального розвитку на загальну суму 5,2 мільярда гривень. Очільник уряду зауважив, що йдеться про 402 проєкти, з яких 206 — об’єкти програми «Велике будівництво».

«Мінрегіон розподіляє гроші ДФРР між областями відповідно до планів будівництва на цей рік. Загалом на 2020-й передбачено 7,5 мільярда гривень», — зазначив він.

Уряд спрямував окремою постановою 504,4 мільйона гривень на розвиток інклюзивної освіти у профтехах, школах і дитячих садках.

«Якісна освіта має бути доступною для кожного учня, незалежно від національності, місця народження чи особливостей освітніх потреб дитини. Це наше глибоке переконання, і тому ми продовжуємо послідовний розвиток інклюзивної освіти. Якщо на початок 2019 року в нас було трохи більш як 12 тисяч дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах, то на початок 2020-го ця кількість становить понад 19 тисяч. Фактично ми бачимо зростання на 61,2% впродовж лише 2019 року. Для нас це надзвичайно потужний і важливий показник», — зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

За її словами, місцева влада зможе витратити 504 мільйони на оплату корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції. Для учнів інклюзивних класів шкіл — 410,1 мільйона гривень, вихованців інклюзивних груп дитсадків — 87,5 мільйона гривень, слухачів інклюзивних груп закладів профосвіти — 4,9 мільйона гривень. На придбання спеціальних засобів корекції для слухачів інклюзивних груп закладів профосвіти – 1,8 мільйона гривень, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Цією постановою ми вносимо зміни до чинного Порядку надання субвенції для підтримки осіб з особливими освітніми потребами. Вони нададуть місцевій владі більше повноважень для перерозподілу субвенції. Наприклад, за ці кошти зможуть закуповувати обладнання для інклюзивно-ресурсних центрів, які буде відкрито цього року», — пояснила Ганна Новосад.

Коронавірус під контролем

Кабінет Міністрів призначив заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни. Це зроблено для більшого підсилення системи, яка має запобігати проникненню на територію України захворювання, спричиненого коронавірусом. Сам новопризначений посадовець повідомив, що скринінг температури нині проводять на всіх прикордонних ділянках України. Визначено інфекційні лікарні, готові прийняти та надати допомогу в разі виявлення заражених людей або тих, хто має підвищену температуру й підозру на вірус. Відтепер фахівець щодня виходитиме з комунікацією до українців, аби подавати точну інформацію про стан справ щодо цього питання.

Прем’єр повідомив, що уряд змінив керівництво компанії «Центренерго» й трьох обленерго. Рішення про зміну менеджменту підприємств ухвалив Фонд держмайна. «Це зроблено, щоб прискорити підготовку цих підприємств до приватизації», — пояснив Олексій Гончарук.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»