Якщо ви колись завітаєте до Рівного в самісінький зеніт літа, 15 липня, ризикуєте загубитися в часі. Тут, у центрі міста, вас зустрінуть дами і кавалери родом із минулого століття: в шикарних костюмах і довгих, до землі, сукнях, у неповторних капелюхах та вуалях. Із приймачів лунатиме старовинна музика, повітря запахне кавою… Так у Рівному минулої неділі відзначили свято однієї з найстаріших і найповажніших вулиць – Поштової. Його родзинка – стиль ретро у всьому.

Ці оригінальні пані – зовсім не музейники і не майстри ужиткового мистецтва (учасники свята відвели собі епізодичні ролі). Це звичайні рівняни, які готуються до дійства заздалегідь із особливою ретельністю: віднаходять у бабусиних скринях костюми чи оригінальні аксесуари, ввімкнувши фантазію, дають їм нове життя і, звичайно ж, виходять «у світ», на стару Поштову, перевтілившись у городян минулої епохи.

Як-от, скажімо, легенда рівненської прокуратури (і, до речі, один із позаштатних авторів «Урядового кур'єра») Олександр Коташевський: «Капелюх у мене з Нью-Йорка, а костюм – італійський, сорочку підібрав, вишиту білим по білому, – в мене подібних з десяток. Шкода тільки, що свята, де можна їх демонструвати, бувають нечасто». Що тут додати? Люди хочуть відчути дух тієї епохи, – і не лише зберегти його, а й передати нащадкам!

Скажімо, донька відомого на весь світ художника Георгія Косміаді пані Надія той дух пам’ятає з дитинства: вона народилася й до 16 років прожила в благодатному полікультурному Рівному. А затим, у 1938-му, взявши лише кілька картин своїх учнів, батько з сім’єю виїхав на захід. Доки існувала «залізна завіса», Надії здавалося, що назавжди…. Втім, уже в перші роки незалежності Надія Косміаді повернула нам спадщину батька, а згодом назавжди переїхала з комфортної Італії до рідного Рівного сама: каже, пуповина притягує, наче магніт.

«У 20-30-ті роки минулого століття наше місто було полікультурним, єврейським, мало вишукані смаки в одязі, культурі, побуті, поведінці, – розповідає одна з натхненників та організаторів свята завідувач відділу обласного краєзнавчого музею Галина Данильчук. – А Поштова, завдяки небайдужим її жителям,і сьогодні береже той колорит. Ми ж їм залюбки допомагаємо. Скажімо, родзинкою цьогорічного святкування, яке відбувається в рік охорони культурної спадщини, є виставка «Дитячий світ старого Рівного»: це фотографії малих рівнян початку минулого століття. Одна з них, якій нині 90 років, на фото впізнала себе».

… Міський голова Рівного Володимир Хомко був без ретро-костюма. Але позитивних емоцій не приховував: треба ж, каже, багато знайомих навіть одразу не впізнав! І радіє, що свято однієї вулиці переросло в таку креативну ініціативу, яка згуртувала громаду. А злива, що розпочалася вмить, зовсім не зіпсувала свято, – лише додала шалених емоцій. Коли ще ви зробите такі фото під дощем, які рівняни тепер постять у мережах? І бережуть для дітей та онуків… А ще поділилися приємними миттєвостями з нами,– щоб додати позитиву всім читачам «Урядового кур’єра».