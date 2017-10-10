Кожен українець, як споживач товарів та послуг, має знати, що його права охороняються державою. Але не всі громадяни знають як користуватися своїми правами. Кожного дня громадяни зустрічаються із звичним для них явищем: покупкою різних товарів та продуктів харчування. Але що ж робити, якщо товар виявився неякісним? Чи можна повернути витрачені гроші без зіпсованих нервів?

Варто знати, що згідно із статтею 4 Закону України «Про захист прав споживачів», під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб споживачі мають право на: належну якість продукції та обслуговування; безпеку продукції; необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця). Також з метою захисту порушених прав споживачі можуть звертатись до суду та інших державних органів і громадських організацій. Якщо придбаний товар поганої якості, споживач у встановлені законодавством терміни може вимагати відшкодування витрат на усунення недоліків, повернення сплачених грошей, заміну товару тощо.

За виконанням усіх необхідних вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, якості товарів та харчових продуктів стежить Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба). За інформацією Держпродспоживслужби відсутність державного контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування створює низку проблем як для виробників, так і для споживачів. Відповідно до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 3 листопада 2016 року, Держпродспоживслужба має право здійснювати планові перевірки з питань якості харчових продуктів, захисту прав споживачів та реклами у відповідній сфері.

У відомстві переконані, що прийняття Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (прийнятий 18.05.2017 р., набере чинності 04.04.2018 р.), поліпшить вирішення прав споживачів.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з питань захисту прав споживачів з початку 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад п’ять тисяч звернень. З них щодо неякісних продуктів харчування зареєстровано майже 400 звернень. Загалом громадяни скаржилися на продаж непридатних до споживання продуктів харчування.

Так, жителька м. Кривий Ріг Дніпропетровської області звернулася до фахівців урядової «гарячої лінії» зі скаргою щодо реалізації неякісної харчової продукції в одному з магазинів міста. Громадянка повідомила, що її чоловік придбав у магазині рибу холодного копчення з неприродним яскравим забарвленням, після чого у жінки трапилося харчове отруєння. Заявниця зверталась до працівників магазину з вимогою надати сертифікат якості продукції, але отримала відмову у грубій формі. Жінка звернулася з прохання вжити відповідних заходів щодо перевірки магазину, де продавалися зіпсовані продукти харчування, щоб запобігти масовому отруєнню. Після розгляду її звернення Держпродспоживслужба України в Дніпропетровській області перевірила факти продажу неякісної продукції. За результатами перевірки було встановлено, що в магазині продавали скумбрію холодного коптіння з вітрини, де температура була – 2°С. На товар надали відповідні документи виробника щодо виготовлення та зберігання рибної продукції. У магазині не виявили санітарних порушень. Отже, якщо дефекти харчових продуктів можна побачити неозброєним оком, то їх краще не купувати, адже потім дуже складно довести причину отруєння неякісними товарами.

Обурена громадянка із м. Ромни Сумської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила про те, що у сирній масі, яку вона придбала в одному із магазинів міста, вона знайшла людський зуб! Жінка була шокована такою знахідкою і звернулася до працівників магазину, які надали їй телефони заводу-виробника. Громадянка неодноразово зверталася до виробника сиркової маси, проте питання залишалося невирішеним. Скаргу жінки розглянуло головне управління Держпродспоживслужби України в Сумській області, яка проінформувала заявницю про те, що у відповідності до вимог ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», у разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути споживачеві сплачені ним кошти, що і зробив власник магазину, фізична особа-підприємець, передавши управлінню квитанцію на електронний переказ, відправлений на домашню адресу заявниці.

Киянка зателефонувала на урядову «гарячу лінію» з проханням прийняти скаргу на один із ресторанів японської кухні м. Києва. Заявниця повідомила, що після обіду в ресторані, отримала гостру токсичну інфекцію і тривалий час лікувалася в інфекційному відділенні. Громадянка просила надати роз’яснення чинного законодавства щодо отримання фінансової компенсації за заподіяну їй шкоду. Розглянувши її звернення, Держпродспоживслужба м. Києва проінформувала заявницю про те, що для вжиття відповідних заходів реагування на звернення до головного управління Держпродспоживслужби м. Києва потрібно подати копію усіх наявних документів на підтвердження порушення прав громадянки, як споживача (касовий або товарний чек, квитанцію, письмове звернення до суб’єкта господарювання, а також інші документи, які стосуються справи). Зазвичай, відвідуючи будь-які заклади харчування, громадяни не вважають за потрібне взяти рахунок на оплату, або інший документ, що гарантує хоча б якусь компенсацію за завдану шкоду. Варто пам’ятати про це.

За період з 2 по 8 жовтня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 49 914 дзвінків, а також 932 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua