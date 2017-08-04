Під час цьогорічних планових археологічних розкопок в урочищі Скоробір, що розташоване на території Більського городища в Котелевському районі Полтавської області, студенти та науковці Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна під керівництвом кандидата історичних наук Ірини Шрамко в одному з курганів виявили унікальні артефакти скіфської доби.
Масивні золоті прикраси, знайдені ними, ймовірно, належали тогочасним заможним людям. Також археологи виявили рідкісну для цієї частини Європи імпортовану посудину, схожу на кубок або чашу, до того ж цілу та неушкоджену, що також дуже цінно. Не розчарував і сусідній курган-поховання скіфського воїна на коні, де крім пошкодженої керамічної посудини виявили певну кількість бронзових, покритих платиною бляшок-прикрас для кінної збруї, виконаних у «тваринному» стилі. Бляшки імітують хижого птаха із загнутим дзьобом.
Нагадаємо, минулого року поталанило Ірині Шрамко. Тоді вона знайшла більш як 30 золотих скіфських прикрас, датованих першою половиною VI століття до нашої ери. Нині вони зберігаються у фондах Полтавського обласного краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.
Як повідомив директор історико-культурного заповідника «Більськ» Ігор Корост, усі знайдені на городищі речі з жовтого металу вчені передають у фонди Полтавського краєзнавчого або університетського музеїв, де є відповідні умови для їхнього зберігання. У фондах заповідника «Більськ» нині перебуває близько 12 тисяч археологічних знахідок, страхова ринкова вартість яких становить понад мільйон доларів.