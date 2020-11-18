Вадим ОВЧАРЕНКО,

для «Урядового кур’єра»



Улітку, 2019 року, за ініціативи доктора економічних наук, професора Дмитра Олександровича Лазаренка, у Слов’янську було відкрито профільний заклад вищої освіти «Відокремлений підрозділ «Слов’янський навчально-науковий інститут» Університету державної фіскальної служби України» за підтримки ректора цього університету Павла Володимировича Пашка. Створення такого освітнього закладу викликано гострою кадровою потребою у фахових юристах та економістах у Донецькій області, особливо у північній її частині.

Дмитро Лазаренко, за короткий термін організував роботу Інституту налагодив навчальний процес для перших студентів-заочників. Завдяки організаторським здібностям, ініціативності та креативності Дмитра Лазаренка, навколо нього зібралася така ж креативна команда з числа викладачів-науковців, які, як і директор Інституту щиро прагнуть трансформації фінансового сектору регіону саме через навчання і виховання нової генерації фахових економістів та юристів – майбутніх державних службовців та органів місцевого самоврядування.

Юридична клініка пропонує людям достовірну та надійну правову інформацію

Одним з результатів діяльності творчої команди Слов’янського навчально-наукового інституту УДФСУ було написання грантового проєкту зі створення Юридичної клініки для безоплатної фахової правової допомоги у сфері фінансових послуг вразливим категоріям населення на деокупованих територіях Донецької і Луганської областей та з метою набуття студентами навичок практичного юридичного консультування під керівництвом досвідчених викладачів і адвокатів. З лютого 2020 року Юридична клініка створена і працює при Слов’янському ННІ УДФСУ в рамках гранта наданого проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору», за підтримки ГО «Асоціація юридичних клінік України».

Необхідність створення Юридичної клініки та її актуальність для жителів східної частини України викликана потребою в достовірній та надійній правовій інформації. Відсутність якісного і стабільного інформаційного зв'язку між віддаленими населеними пунктами, наближеними до зони проведення операції об'єднаних сил, їх від’єднаність від українського інформаційного та правового поля, вимагає негайного реагування органів влади та інших державних профільних закладів та установ, зокрема у наданні безоплатної фахової правової допомоги фінансового характеру. Як показують моніторингові дослідження провідних міжнародних організацій, права мешканців окупованих та деокупованих територій системно порушуються, і тому, першочерговим завданням влади у цих регіонах є забезпечення базових прав громадян, які постраждали внаслідок російської агресії.

У Слов'янському навчально-науковому інституті створено умови для професійної діяльності Юридичної клініки. Інститут має кваліфікований персонал, студентів та магістрантів, навчальні аудиторії, адміністративні та господарчі приміщення. Директор Інституту Дмитро Лазаренко набув досвіду консультування з фінансового права та фінансового обліку. Юридична клініка Слов’янського навчально-наукового інституту користується базою знань і досвідом навчальної лабораторії «Юридична клініка Навчально-наукового інституту права» Університету державної фіскальної служби України» (м. Ірпінь). У своїй діяльності Юридична клініка тісно співпрацює з державними органами та громадськими організаціями в сфері проведення заходів з правової освіти населення в межах Київської, а тепер Донецької і Луганської областей.

Перевагою юридичної клініки на базі новоствореного Слов’янського ННІ УДФС України є наближеність до зони бойових дій, а також розташування навчальних приміщень в місці концентрації соціальних служб міста і регіону, а саме: Пенсійний фонд України, Служба сприяння зайнятості населення, Фонд соціального страхування, Служба соціального захисту населення, регіональне управління статистики, підрозділ відділу освіти Слов’янської міської ради та інші. Це створює додаткові зручності і спрощує доступ населення до безпосереднього безкоштовного юридичного консультування у місці надання соціальних послуг. У рамках діяльності Юридичної клініки відбувається навчання викладачів та студентів щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, надання юридичних консультацій та представлення інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з фінансовими питаннями; робота мобільного офісу у віддалених населених пунктах з метою проведення правопросвітніх заходів, поширення інформаційних матеріалів та консультування місцевого населення. У рамках проєкту видано практичний посібник (довідник) «Захист прав споживачів фінансових послуг на деокупованій території України».

«Дуже вдячна за надану допомогу»

Юридична клініка СННІ виконує важливу соціальну функцію у регіоні – надання правової допомоги населенню на віддалених деокупованих територіях Донецької і Луганської областей через мобільний та дистанційний офіси та є сталою платформою для постійного надання доступного безкоштовного фахового юридичного консультування та правової просвіти для споживачів фінансових послуг у постраждалих від російської агресії регіонах України. Клієнти Слов’янської юридичної клініки вдячні студентам і викладачам за надані консультації, так, наприклад висловилась одна з них.

«Я Боднар Олена Валеріїна, жителька міста Слов’янська, Донецької області, інвалід- ІІІ групи, з переламом хребта, маю трьох дітей: один з них малолітній, інший неповнолітній, а старший хоча й повнолітній, але щойно закінчив вищий навчальний заклад та через карантинні заходи в країні, пов’язані з COVID-19, ще не встиг отримати диплом та влаштуватися на роботу. Мій чоловік Боднар В. М. є учасником бойових дій. Для отримання пенсійних виплат мною в АТ «Державний ощадний банк України», його Донецькій філії та АТ КБ «ПриватБанк» було відкрито соціальні рахунки. З січня 2020 року мені було відмовлено у доступі до рахунків у зв’язку з тим, що до банків надійшла Постанова про арешт моїх коштів, як боржника за виконавчим провадженням.

Я не знала що робити, до кого звертатися про допомогу, шукала можливість отримати безкоштовну консультацію від професійного юриста, оскільки наша багатодітна родина критично залежить від соціальних виплат, яких ми були тимчасово позбавлені з незрозумілих для нас причин. І тут нам пощастило, моя подруга побачила по місцевому телебаченню репортаж про діяльність новоствореної Юридичної клініки при Слов’янському навчально-науковому інституті Університету державної фіскальної служби України, записала контактний телефон і передала мені. Я звернулася до Юридичної Клініки у Слов’янську з питанням щодо правомірності блокування банківськими установами моїх соціальних рахунків, на які я отримувала свою пенсію за інвалідністю, та пенсію на свого неповнолітнього сина у зв’язку з втратою годувальника, які було заблоковано на підставі Постанови приватного виконавця «про арешт коштів боржника». Увічлива студентка-консультантка запросила мене для докладнішого інтерв’ювання до офісу Юридичної клініки, що розташовується в зручному і доступному приміщенні у самому центрі Слов’янська. Також мене попередили, що консультації надають студенти Інституту під керівництвом досвідчених викладачів-кураторів, діючих адвокатів, на що я дала згоду.

При першій зустрічі я заповнила анкету, підписала договір і надала усі необхідні документи. Разом ми визначили такий перелік питань, з яких я хотіла отримати відповідь-консультацію:

♦ Чи законним є блокування банківською установою її соціального рахунку на підставі Постанови приватного виконавця «про арешт коштів боржника?



♦ Якщо ні, то яким чином вона може захистити свої права?



♦ Підготувати проєкт необхідного документу.

І вже за тиждень студентами-консультантами Юридичної Клініки під керівництвом викладача-координатора для мене було підготовлено письмову консультацію, яка обґрунтовувала незаконність дій банківської установи. Зокрема, в консультації було зроблено посилання на частину 3 статті 52 Закону 1404-VIII «Про виконавче провадження», відповідно до якої не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом. Банк, інша фінансова установа, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у разі надходження постанови виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких рахунках, зобов’язані повідомити виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках.

Мені було запропоновано наступні варіанти вирішення спірного питання:

♦ Звернутися до банківської установи за телефонами гарячої лінії або подати скаргу через офіційний сайт банку;

♦ Звернутися до Донецької обласної філії банківської установи із відповідною заявою;

♦У разі відмови у перших двох випадках звернутися до суду: оскаржити постанову про відкриття виконавчого провадження, про арешт ваших коштів, із позовом безпосередньо до банківської установи про оскарження бездіяльності банку, яка полягає у неповідомленні приватного виконавця про спеціальний статус вашого рахунку, незаконного арешту грошових коштів.

Також від мого імені студентами було складено листа на адресу банківських установ, в яких пропонувалося надати відповіді на наступні питання:



♦ Коли та на підставі чого було заблоковано її соціальний картковий рахунок?



♦ Хто зі співробітників банку прийняв рішення про блокування зазначеного соціального рахунків та на підставі чого?

♦Хто зі співробітників банку зобов’язаний був повідомити приватного виконавця про цільове призначення зазначеного рахунку та повернути постанову про його арешт виконавцю Згідно із частиною 3 статті 52 Закону 1404-VIII «Про виконавче провадження»?



♦Які платежі заблоковані станом на час звернення з цією заявою за картковим рахунком?



♦ Коли рахунок буде розблоковано?



♦ Якими нормами законодавства України користувалися співробітники банку, блокуючи мій соціальний рахунок?



♦ Яка особа-співробітник банку має нести відповідальність за неотримання мною соціальних виплат?

Скориставшись порадами Юридичної клініки, я зателефонувала на гарячу лінію банківської установи, звернулася безпосередньо до місцевого відділення банку, обґрунтувала свою вимогу згідно отриманої консультації, і наступного для отримала позитивне вирішення свого питання, тобто мої соціальні рахунки було розблокувано.

Я дуже вдячна студентам і викладачам Юридичної клініки та USAID за надану допомогу, адже отримання зазначених соціальних виплат є для мене суттєвою підтримкою для нашої багатодітної сім’ї. Також студентами-консультантами Юридичної клініки було надано змістовну консультацію та покрокову інструкцію з відкриття банківської картки юніор для мого неповнолітнього сина, після чого його залучили до участі в онлайн-семінарі для учнівської молоді з питань відкриття банківських рахунків неповнолітнім, що також організували студенти Юридичної клініки. Крім того, я рекомендувала своєму чоловіку та його побратимам по службі, які проходять військову службу, також звертатися саме до Юридичної клініки за захистом своїх прав. Вважаю проєкт USAID з підтримки фінансового сектору дуже корисним і потрібним саме на наших звільнених територіях Донецької і Луганської областей де місцеві мешканці гостро потребують захисту своїх прав і в тому числі у сфері фінансових послуг».

Отож Юридична клініка у Слов’янську має гарні перспективи, а міська влада зацікавлена у співпраці і підтримці та виявила інтерес до продовження її діяльності.

До речі, у листопаді 2020 року директор Слов’янського Навчально-наукового інституту УДФСУ, засновник і керівник слов’янської Юридичної клініки, Дмитро Лазаренко святкує 50-річчя, з чим сердечно вітаємо ювіляра і бажаємо міцного здоров’я та успіхів у науковій та освітній діяльності.

Контакти Юридичної клініки Слов’янського ННІ УДФСУ:

E-mail: lcsnni2020@gmail.com

Телефон: +380994257981

Сайт: https://slovlaw.com/#contacts

Сторінка у фейсбук: https://www.facebook.com/SlovLaw

Ця діяльність здійснюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проєкт USAID «Трансформація фінансового сектору» за сприяння Асоціація юридичних клінік України – АЮКУ