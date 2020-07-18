Бережіть державний суверенітет України, який вибороли ваші попередники, і захищайте його як від зовнішніх ворогів, так і від внутрішніх чвар. Полиште сварки, маніпуляції та політичні ігрища, а також припиніть ділити українців на владу чи опозицію, лівих або правих, червоних або синіх. «Потрібно перестати бути політиками. Час стати державними діячами. Людьми, що мають не великий апетит, а велику мрію. Про єдину, сильну й непереможну Україну. Це моя мрія. І моя мета. Впевнений, що й ваша також. Не втомлюся закликати всіх нас до справжньої єдності. Бо тільки в ній наша сила й перемога. Бо тільки в ній Україна». Саме так звернувся Президент Володимир Зеленський до народних депутатів поточного скликання під час урочистого засідання парламенту з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

Глава держави наголосив, що Декларація — один з тих документів, які стали фундаментальними для творення Української держави. Декларація наблизила перемогу українців у багатовіковій боротьбі за вільну та самостійну державу.

«Уже шостий рік поспіль українці захищають свій суверенітет від російської агресії та сплачують за це найвищу ціну — життям своїх співвітчизників. І весь цивілізований світ визнає, що наша країна робить усе для настання такого бажаного та справедливого миру, де державний суверенітет України буде панувати в реальності, а не на папері. Ми втратили частину території, втратили своїх людей. І на жаль, не можемо повернути загиблих. Але повинні повернути всі свої території. Повернути віру в правду і справедливість. Щоб те, заради чого загинули наші герої, ніколи не виявилось марним. Я переконаний, що шанс досягти цього в нас, українців, є тільки в одному випадку: якщо всі ми об’єднаємося. Так само, як і 30 років тому», — цитує слова Президента його Офіс.

Присутній на урочистостях Голова Верховної Ради Дмитро Разумков акцентував, що 30 років тому український парламент зробив перший, складний, але дуже важливий крок до створення незалежної України. Ухвалення Декларації про державний суверенітет стоїть в одному ряду із такими визначними подіями в історії України, як проголошення незалежності, референдум 1 грудня та перші президентські вибори.

«Декларація — дуже сміливий документ, який був створений і затверджений мужніми людьми. Людьми, які вірили в майбутнє України, не маючи гарантій на успіх. У липні 1990 року Україна ще не мала власних спецслужб, власної армії, власного громадянства, власної дипломатії, яка б незалежно діяла на міжнародній арені. Натомість Радянський Союз все ще контролював внутрішню ситуацію в республіці. У таких непевних умовах депутати ХІІ скликання Верховної Ради УРСР, а краще сказати, І скликання Верховної Ради України, ухвалили Декларацію про державний суверенітет. Амбітний та сміливий документ, який поклав початок активній стадії боротьби за незалежність нашої держави. Після його затвердження здобуття Незалежності стало лише питанням часу», — зазначив очільник парламенту.

Дмитро Разумков від імені всього українського народу, від свого та усіх прийдешніх поколінь подякував тим, хто 1990 року наважився на цей крок. Адже починати велику справу завжди складно, а іноді навіть небезпечно.

«Вам було що втрачати і чого остерігатись. Але ви поставили на карту все, можливо, навіть своє життя і життя своїх близьких. І вистояли та перемогли», — підкреслив він.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що Декларація про державний суверенітет визначила основи державного, політичного та економічного ладу України. «Декларація визначила основи економічної самостійності, самостійну банківську, фінансову, митну, податкову системи, право формувати державний бюджет, мати власну грошову одиницю. Сила цього документа протягом років надаватиме нашій країні поступ для розвитку, а українцям — можливість бути в колі світових лідерів. Усі маємо працювати на благо України», — наголосив Денис Шмигаль, закликавши всіх до єдності у думках і діях.

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«Урядового кур’єра»