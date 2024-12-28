На вчорашньому виїзному засіданні уряду Денис Шмигаль зазначив, що Запорізька область має особливе значення для оборони та економіки держави, тож важливо посилити тут безпеку, всебічно підтримати людей, продовжити відбудову. За його словами, уряд 2024 року спрямував Запорізькій області майже 4,5 млрд грн на відновлення та першочергові потреби. Трансферти місцевим бюджетам регіону становили майже 10 млрд грн. Зокрема 2,5 млрд грн додаткової дотації було спрямовано Запоріжжю як одній з найбільш постраждалих від війни областей.

«Як і всюди у прифронтових регіонах, один із ключових пріоритетів для нас — будівництво фортифікаційних споруд. Цього року уряд спрямував Запоріжжю 1,9 мільярда гривень на ці потреби», — зазначив глава уряду. Стан виконання робіт становить 100%. 358 військових опорних пунктів було підготовлено, зроблено сотні кілометрів оборонних ліній.

Цього року в усіх регіонах особливу увагу уряд приділив безпеці та розвитку освіти. Загалом надано 7,5 млрд грн для будівництва укриттів. Це одна з найбільших інвестиційних програм в бюджеті. Тільки для Запорізької області на будівництво та облаштування укриттів у школах спрямовано більш як 1 млрд грн. Прем’єр повідомив, що побачили вже другу підземну школу, яку збудували в Запоріжжі. Тож ця робота триватиме і наступного року.

«2024 року уряд надав 1,2 мільярда гривень на закупівлю шкільних автобусів у всій Україні. Більш як 400 таких автобусів уже придбали та передали в заклади освіти. Сьогодні ми ухвалюємо рішення про надання 1,6 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам на закупівлю наступного року шкільних автобусів», — наголосив Денис Шмигаль.

Один з елементів якісної освітньої системи — здорове харчування дітей у школах. Прем’єр повідомив, що на минулому засіданні уряд ухвалив рішення про надання 2,8 млрд грн на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Більш як 1 млн учнів наступного року отримуватимуть безоплатні гарячі сніданки або обіди. Це, звичайно, стосується й учнів Запорізької області.

Так само в межах «Зимової підтримки» уряд запроваджує програму «Вчительська доплата». Глава уряду зазначив: «Сьогодні ухвалюємо рішення про розподіл відповідної субвенції обсягом 4,6 мільярда гривень на перше півріччя наступного року, щоб із січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату 1300 гривень. Це буде 1000 гривень після сплати податків».

З 1 вересня всі вчителі отримають також щомісячну доплату обсягом 2600 грн. Це буде вже 2000 грн на руки.

«Ще одне важливе рішення в освітній галузі, яке сьогодні на порядку денному, — розподіл 305 мільйонів гривень субвенції у 2025 році на підтримку дітей з особливими освітніми потребами», — наголосив Прем’єр і зазначив, що кожна дитина має право та можливість навчатися і розвиватися у школі.

Також уряд ухвалив рішення про надання 150 млн грн субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми «Нова українська школа», яку буде продовжено наступного року.

Ще одним пріоритетом для уряду залишається соціальна підтримка громадян. Запорізька область — один з регіонів, який прийняв багато ВПО. Тому в межах ініціативи «Зимова підтримка» запроваджується субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Ця програма запрацює в січні наступного року. Вимушені переселенці, які витрачають більш як 20% доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати.

Уряд також компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором. Субсидія на оренду житла для ВПО тепер діятиме в усіх регіонах.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ