Ошатні, причепурені, хоч уже й поважного віку школи Циркунівської ОТГ чекають на юних господарів. На території об’єднаної громади їх дві: Русько-Тишківський ліцей та комунальний заклад «Циркунівський ліцей» Циркунівської сільської ради.

До сторічного приміщення Циркунівського ліцею років із 40 тому зробили прибудову. Вона ровесниця тишківської школи. Але нині аж ніяк не скажеш, що ці будівлі приймали батьків, а може, й дідів нинішніх першокласників. Дивовижні зміни сталися зовсім недавно, після об’єднання жителів двох сіл в ОТГ.

Як розповіла директорка Циркунівського ліцею Оксана Дудченко, громада подбала, щоб новий навчальний рік школярі розпочали в комфорті і з новітньою технікою. Тут завершують ремонтні роботи. У закладі, за словами Оксани Василівни, повністю оновили вестибюль, у відремонтованому харчоблоку встановили сучасну техніку: плити, шафи для смаження, холодильне обладнання. У коридорах зношений пластик замінили на МДФ, підшили сучасним матеріалом стелі. Одне слово, діти весь навчальний рік будуть у теплі й затишку.

Цього року в школу прийдуть 45 першокласників, яких розділили на два класи, обладнані проєкторами, ноутбуками, інтерактивними дошками. І для старшокласників є подарунки від ОТГ: сучасна багатофункціональна комп’ютерна техніка. Ось тільки діти непокояться, щоб у зв’язку з коронавірусом їх не перевели на дистанційне навчання. Як розповіла директорка, хтось з учнів, що навіть улітку навідуються до школи, почувши про ймовірність дистанційного навчання, стривожився і став обіцяти, що вчительку готовий обнімати й цілувати, лиш би до школи.

«Дуже сподіваємося, що переведення на дистанційну форму навчання не буде, — з надією в голосі каже Оксана Василівна. — Діти скучили за школою, а ми — за ними. Цей коронавірус псує і настрій, і реалізацію багатьох планів».

Оксана Дудченко розповіла, що до роботи в умовах карантину школа цілком готова. Про це подбала громада, забезпечивши ліцей усім необхідним: від засобів індивідуального захисту до паперових рушників та урн для використаних масок у кожен клас, а для працівників їдальні придбали захисні окуляри. У школі очікують на безконтактні термометри, які вже замовили. А на запитання, чи готовий ліцей у разі потреби проводити заняття дистанційно, директорка скрушно зітхнула і відказала, що дуже цього не хотіла б. Проте якщо виникне необхідність, заняття, звісно, організують згідно з рекомендаціями й методиками.

«Зі старшою школою тут майже не виникає проблем, хоч не в кожного з дітей удома є комп’ютер. А ось з молодшими класами… Розумієте, не кожен першокласник зможе висидіти за монітором 3—4 години. А як бути з батьками, котрим доведеться або залишати роботу, або шукати альтернативні варіанти? Але й це не головне. Головне — колектив, спілкування з ровесниками, соціалізація. Це майже нерозв’язувана проблема», — ділиться своїми тривогами Оксана Дудченко. Проте висловлює сподівання, що до 1 вересня Харківщина зможе вийти з «червоної» зони.

Поки що ж будівлі та шкільні двори, стадіони чепурять, щоб вони могли прийняти школярів.