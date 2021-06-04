Відносини між державами ґрунтуються на спільних економічних і європейських прагненнях

Традиційна гостинність. Дружня атмосфера. Конструктивний діалог. Таким, за словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, запам’ятається йому перший офіційний візит до Грузії на посаді очільника українського уряду.

Та, на жаль, реалії сьогодення змушують обидві країни обговорювати не лише взаємовигідну двосторонню співпрацю, а й нагальні безпекові питання, без перебільшення, континентального рівня. Тому Денис Шмигаль і прем’єр-міністр гостинної Грузії Іраклій Гарібашвілі під час переговорів у Тбілісі розмовляли про спільні загрози від Росії та надскладні наслідки російської окупації.

Мотивовані до членства в НАТО і ЄС

Головний акцент співрозмовники робили на тому, що Україна та Грузія дуже мотивовані якнайшвидше стати повноправними членами Північноатлантичного альянсу.

«Дестабілізаційні дії Росії в Чорноморському регіоні спонукають Україну та Грузію до тіснішої взаємодії в безпековому напрямі із залученням країн-членів НАТО. Переконаний, що вступ до Альянсу — лише питання часу для обох держав», — заявив Денис Шмигаль на спільному брифінгу за підсумками переговорів.

Він подякував Грузії за цінну незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України й невизнання спроби анексії Криму, засудження російської агресії на Донбасі. Він підтвердив рішучу підтримку Україною суверенітету й територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Сподіваємося на активну співпрацю із Грузією в межах ініційованої Україною «Кримської платформи», спрямованої на деокупацію Кримського півострова. А Україна долучиться як співавтор проєктів резолюції Генеральної асамблеї ООН про виведення нелегально розташованих в Абхазії та Південній Осетії російських військових формувань і статусу внутрішньо переміщених осіб та біженців на цих грузинських територіях», — запевнив Денис Шмигаль.

Очільник уряду впевнений, що вступ України та Грузії до Євросоюзу — лише питання часу.

«Уряди обох країн роблять усе можливе для цього. Приємно відзначити тотожність наших дій і бачень «Східного партнерства». Створена нещодавно Грузією, Молдовою, Україною платформа «Асоційоване тріо», з одного боку, чітко підкреслює європейські прагнення трьох держав та їхні амбіції стати членами ЄС, а з іншого, — дає змогу ефективніше підготуватися до цьогорічного саміту «Східного партнерства», щоб посилити увагу в межах цієї ініціативи до питань зміцнення регіональної співпраці», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі наголосив, що між його батьківщиною й Україною склалися тісні добросусідські відносини. І що обидві держави протягом останніх років досягли важливого прогресу на шляху євроінтеграції.

Діалог набирає обертів

Прем’єр-міністр України говорив, що політичний діалог між Україною та Грузією набирає особливих обертів, і це дуже важливі сигнали для бізнесу й громадян обох держав.

«Ми стратегічні партнери. Ми зацікавлені в поступальному розвитку відносин у всіх напрямах взаємного інтересу. Переконаний, що досягнуті під час нинішніх переговорів домовленості стануть поштовхом для активізації двосторонньої торговельно-економічної співпраці, розвитку спільних інвестиційних, інфраструктурних, логістичних, туристичних проєктів, сприятимуть посиленню координації в галузі боротьби з пандемією коронавірусу. У цьому контексті важлива домовленість з укладання найближчим часом угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію, аби українці та грузини змогли максимально вільно подорожувати між нашими країнами», — підкреслив Денис Шмигаль.

Щоправда, він зауважив: на жаль, торік товарообіг між країнами скоротився на 15,6%. Але Грузія залишається для України важливим торговельним партнером на Південному Кавказі. І щоб подолати негативну тенденцію зменшення товарообігу, сторони домовилися провести до кінця цього року десяте засідання спільної українсько-грузинської міжурядової комісії з питань економічної співпраці. Найближчим часом мають відбутися засідання робочих груп із транспорту, енергетики, сільського господарства, туризму.

Україна й Грузія мають значний транзитний потенціал, тому домовилися приділити особливу увагу спільному розвитку міжнародних транспортних коридорів і вантажним перевезенням між своїми чорноморськими портами. Домовилися приділити увагу питанню спільних виробництв. А оскільки енергобезпека — один із ключових напрямів подальшої взаємодії двох держав, то домовлено всіляко сприяти розвитку зеленої енергетики й енергоефективності.