Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із Президентом Молдови Маєю Санду подякував за незмінну та принципову підтримку територіальної цілісності й незалежності України від Молдови.Ключові теми переговорів — взаємна підтримка, спільна робота та спільні рішення, які можуть допомогти обом народам.

Володимир Зеленський зазначив, що причина складної енергетичної ситуації в регіоні — не лише російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, а й штучна енергетична криза, яку росія створила в Молдові.

«Україна і Молдова разом можуть забезпечити енергетичну стабільність і нормальне виробництво електрики на десять років наперед. Усі рішення ми обговорили та домовилися доручити нашим командам негайно все це опрацювати. Відсутність криз у Молдові — це зокрема і наша, українська безпека», — сказав Володимир Зеленський.

Крім того, Україна готова допомогти Молдові вугіллям, і конкретно — електростанції на лівому березі Дністра.

«Ця електростанція здатна забезпечити електрикою не лише всю Молдову, а й значною мірою наш регіон. Питання ціни на вугілля для виправлення ситуації взагалі не стоїть. Ми готові розглянути різні варіанти: дати, якщо це потрібно, професійних людей, налагодити співпрацю», — додав Президент.

Завдяки українсько-молдовській співпраці всю Молдову можна забезпечити електрикою та знизити її ціну на 30%. Також, за словами Президента, Азербайджан має обсяги газу, які можна експортувати в наш регіон. Зокрема про це глава держави говорив з Ільхамом Алієвим під час їхньої зустрічі в Давосі.

«Є газ, є маршрути постачання з Азербайджану. Головне — щоб була політична воля працювати для своїх людей, а не з москвою на якусь тіньову кишеню, як це роблять деякі персонажі у Східній Європі», — сказав Президент.

Президент Молдови відзначила продуктивність переговорів і наголосила, що обидві країни працюватимуть разом заради того, щоб запобігти енергетичній кризі та не дати їй перетворитися на безпекову.Мая Санду також запевнила, що позиція Молдови щодо підтримки України залишатиметься незмінною.

«Українська сміливість забезпечує молдовський мир. Ми завжди будемо вдячні українському народові. Ваші сміливість і самопожертва прикрили Молдову від війни. Ми в боргу перед вами та вдячні й ніколи цього не забудемо», — сказала вона.

Окрему увагу під час зустрічі Володимир Зеленський і Мая Санду приділили безпеці та інтеграції в ЄС, а також конкретним проєктам в інфраструктурі, зокрема в галузі транспорту.

Розуміння спільної загрози

Протидію гібридним загрозам з боку росії, розвиток економічного партнерства та євроінтеграцію обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Президент Республіки Молдова Мая Санду. Денис Шмигаль зазначив, що Україна та Молдова залишаються важливими партнерами, які продовжують розвивати співпрацю в різних галузях.

«У наших урядів є розуміння спільної загрози — це росія. кремль завжди використовував свої енергетичні ресурси як зброю проти інших держав. Україна готова допомагати Молдові у врегулюванні енергетичної кризи й вже подала свої пропозиції», — наголосив Прем’єр-міністр.

Глава уряду підкреслив, що Україна зацікавлена в подальшому розвитку торговельно-економічної співпраці між двома державами. Він додав, що товарообіг між країнами у 2024 році зріс на 12%. На зустрічі також ішлося про розвиток логістики і поліпшення сполучення між Україною та Молдовою й країнами Європейського Союзу.

Важливою темою стало питання євроінтеграції. «Взаємна підтримка та допомога, налагодження стабільного діалогу, обмін знаннями і досвідом, а також тісна повсякденна співпраця наших команд сприятимуть подальшому просуванню наших держав на шляху до повноправного членства в ЄС», — наголосив Денис Шмигаль і подякував Молдові за незмінну підтримку України у протидії військовій агресії росії та надання допомоги українським громадянам.

Подяка за прихисток

Перша леді України Олена Зеленська також зустрілась із Маєю Санду.

«Ваша країна демонструє солідарність і глибоке розуміння важливості наших спільних зусиль у цей надзвичайно складний період. Хочу особливо подякувати вам за теплий прихисток, який Молдова надала більш ніж 125 тисячам українських вимушених переселенців», — сказала Олена Зеленська. Вона подякувала Молдові за втілення спільних культурних проєктів, зокрема за відкриття понад 70 українських книжкових поличок у бібліотеках країни.

Олена Зеленська та Мая Санду відвідали школу супергероїв, яка діє на базі Національного інституту раку.

«Маю змогу показати вам унікальний освітній проєкт, який уже кілька років успішно втілюємо в Україні. Школи супергероїв — освітні простори в дитячих лікарнях, що дають дітям, які вимушені там перебувати на тривалому лікуванні, змогу не випадати з освітнього процесу та паралельно з однокласниками мати доступ до уроків і навчання», — розповіла Олена Зеленська.

Із 17 таких просторів, що є у 13 містах, шість було відкрито торік за підтримки Фундації Олени Зеленської.

«І щонайменше шість таких шкіл ще відкриємо в Чернігові, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Тернополі та Мукачеві. Окрема наша мета — відновити осередок в Охматдиті, зруйнований російською ракетою минулого літа», — додала перша леді.

Олена Зеленська та Мая Санду ознайомилися з особливостями викладання у 5—11 класах школи, прослухали урок, присвячений Дню Соборності України, і поспілкувалися з учнями.

«Наше щире захоплення та найкращі побажання всім цим супергероям, які, попри непросте лікування, знаходять сили й бажання вчитися. Наші школи та вчителі роблять і робитимуть усе, щоб нові знання та враження допомагали і в лікуванні, і в довгому щасливому житті», — підсумувала перша леді.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ