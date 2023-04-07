У виступі в центрі Варшави Володимир Зеленський говорив про дружбу двох країн та майбутню перемогу над агресором

«Жовто-сині та біло-червоні — ці чотири кольори міцніші за ворожий триколор. Україна і Польща пліч-о-пліч у всьому. Немає більше таких моментів, коли ми були б порізно, не об’єднані. Українські й польські серця б’ються за одну свободу, за обопільну незалежність, за Європу — спільний дім. І ми переможемо!» — такими словами Президент Володимир Зеленський описав у телеграмі свої емоції від виступу перед українською та польською громадами на площі Королівського замку у Варшаві в межах візиту до Польщі.

Виступаючи, він зазначив, що коли український прапор щоразу повертається на абсолютно законне місце на українській землі, а російський окупант утікає, то міцнішає й польський прапор. Що кожен успішний бій українських героїв за українську незалежність додає захисту й польській. Що польські «Краби» й «Перуни» в руках воїнів, які повертають свободу українцям, додають міцності й польській свободі.

«Ось що означає вміння українців і поляків будувати переможну історію пліч-о-пліч. Ми стоїмо разом! Україна, Польща, Європа і вільний світ. Стоїмо, коли знову кинуто повномасштабні сили агресії проти нашої свободи. Режим, що пішов війною проти нас, впаде. Він приніс могили Україні, щоб потім принести могили знову і Польщі, і Європі. А ми боремося разом! Він приніс депортації українцям, щоб знову депортувати й інших, чия свобода дихає на землях, які росія збирається вкрасти. А ми захищаємося разом! Ворог хотів поховати нашу з вами незалежність і розчинити в російському просторі наші національні культури. А ми стоїмо міцно! Тиранія програє в історії, коли програє в Україні.

До перемоги ще небагато кроків. Треба лише не зупинятися в солідарності. Коли битва потребує артилерії й танків, їх варто надати. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги, як відреагує рф на літаки в нас, не варто гадати, яке число матиме безпечніший вигляд поряд з літерою F, — 16 чи якесь інше. Варто діяти так, як польське лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, проявиться і в авіаційній.

Немає такого питання між нами, якого ми не розв’яжемо, щоб посилити наш спільний захист. Коли ми з вами вільні, це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших країнах-сусідках у Євросоюзі. Коли ми вільні — це гарантія, що свобода вистоїть у Молдові, не полишить Грузії та обов’язково прийде в білорусь. Що більше свободи буде в нас, навколо нас, то більше гарантій буде й у справедливості. У тому, що наш спільний ворог справедливо відповідатиме за Биківню та Бучу, за Катинь і Смоленськ.

Немає незалежної Польщі без незалежної України. Це вивчено. Не виграти росії в Європи, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч. Це вивчимо. Насолоджуватимемося й миром разом! Разом у ЄС, НАТО. Це продовження нашої долі вільних народів!» — наголосив Президент.

У межах візиту відбулися зустрічі, на яких ішлося про посилення української армії, повернення депортованих у росію українських дітей, підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

У центрі уваги зустрічі Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди була оборонна співпраця. Президент подякував польському колезі за погоджений великий оборонний пакет, що посилить українських захисників на полі бою, які ризикують своїм життям і заради життя українців, і заради майбутнього Європи.

«Що більше надходитиме в Україну військової допомоги від партнерів, то швидше ЗСУ змінюватимуть ситуацію не лише в українському Бахмуті, де вона нині найскладніша, а й на інших ділянках фронту», — заявив він на пресконференції після переговорів із Анджеєм Дудою, акцентувавши, що Україна наполягає на створенні міжнародної авіаційної коаліції для отримання сучасних винищувачів.

Анджей Дуда щодо відправлення Україні бойових літаків зазначив, що Польща протягом останніх місяців передала ЗСУ зі своїх складів чотири МіГ-29. Передача ще чотирьох — у процесі. Ще Польща планує передати шість літаків, які готують до цього. Він нагадав, що його країна — серед найбільших партнерів України у військовій допомозі. Передано сотні танків, САУ, ракети.

Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали Лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки. В Офісі Президента уточнили, що йдеться про забезпечення постійної підтримки та зміцнення оборонних потужностей ЗСУ шляхом придбання Україною польської оборонної техніки, зокрема БТР «Росомак», самохідних мінометів «Рак», ракет до переносних ЗРК «Перун», іншого озброєння.

Підписано окремий документ про співпрацю у відбудові України.

Володимир Зеленський узяв участь в українсько-польському економічному форумі. Він подякував польському бізнесу за роботу з Україною та польським компаніям, які продовжують працювати в Україні, поінформувавши потенційних інвесторів, що Україна працює над мінімізацією воєнних ризиків.

Президент зустрівся з очільниками Сейму та Сенату. Він високо оцінив ухвалення в Сеймі й Сенаті спецзакону про допомогу українцям, законодавства, що уможливило постачання в Україну зброї й визнання росії терористичним режимом.