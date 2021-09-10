Наша країна прагне стати невід’ємною частиною Тримор’я, адже така співпраця матиме великий потенціал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснив робочий візит до Республіки Польща. У межах XXX Економічного форуму в Карпачі (південний захід Польщі) він провів зустріч із головою Ради міністрів цієї країни Матеушем Моравецьким, під час якої було обговорено питання зміцнення й розвитку двосторонніх відносин.

Цьогорічний триденний форум відбувається під гаслом «Європа у пошуках лідерства». У його програмі буде проведено майже 200 дискусійних панелей за 22-ма тематичними напрямами, зокрема й українським.

А під час спільної пресконференції двох прем’єрів очільник українського уряду виступив з ініціативою провести найближчим часом саміт Люблінського трикутника на рівні глав урядів України, Польщі та Литви.

«Нових якісних форм співпраці набуває Люблінський трикутник. Я запропонував провести найближчим часом зустріч глав урядів країн Люблінського трикутника, щоб вивести нашу тристоронню співпрацю на новий якісний рівень», — заявив Денис Шмигаль.

Він також наголосив на бажанні України стати «невід’ємною частиною Тримор’я», яка на сьогодні об’єднує лише країни ЄС, повідомляє Укрінформ.

«Країни-члени ініціативи вже неодноразово підкреслювали перспективи такої співпраці. Я вважаю, що цей формат допоможе зблизити наші економіки і поліпшити наші відносини», — наголосив український Прем’єр-міністр.

Він подякував Матеушу Моравецькому за активну підтримку Польщею Кримської платформи, зокрема участь у серпневому саміті президента Польщі Анджея Дуди.

Спільно проти агресії РФ

Глава українського уряду також подякував польському прем’єру за незмінну підтримку його країною територіальної цілісності України, рішучу позицію Варшави в протидії агресивним діям Росії, зокрема продовження санкцій проти РФ та за підтримку євроінтеграції нашої держави й надання їй перспективи членства в ЄС і НАТО.

«Польща стала однією з перших країн, з якою ми підписали на рівні глав держав Спільну декларацію про європейську перспективу», — зазначив очільник українського уряду.

Він також підкреслив актуальність питання інтеграції до ENTSO-E, що передбачено Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС.

«Упевнений, Польща розуміє та підтримує наше прагнення приєднатися до європейської енергосистеми як на тлі гібридної агресії Російської Федерації, так і в контексті перспективи членства України в ЄС», — зазначив Денис Шмигаль.

Голова Ради міністрів Польщі, зі свого боку, відзначив, що інтеграція України до ENTSO-E — своєрідне символічне приєднанням до Європи, і Польща підтримуватиме нашу державу на цьому шляху.

Денис Шмигаль і Матеуш Моравецький висловилися категорично проти завершення будівництва проєкту «Північний потік-2», який несе загрозу безпеці не лише України та Польщі, а й всього європейського континенту, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Крім того, прем’єр-міністри України та Польщі порушили питання протидії COVID-19. Денис Шмигаль подякував за надання Польщею медичних засобів майже на 4 мільйони євро, а також передачу першої партії в 650 тисяч доз вакцин AstraZeneca.

Торгівля з позитивною динамікою

Обговорили колеги й активізацію торгово-економічних відносин між двома країнами. Денис Шмигаль наголосив, що, попри пандемію, рівень двосторонньої торгівлі товарами та послугами між країнами за підсумками першого півріччя сягнув майже п’яти мільярдів доларів.

«Така позитивна динаміка дає нам підстави обговорити механізми співпраці, які сприятимуть подальшому зростанню рівня двосторонньої торгівлі та збільшенню рівня інвестицій», — зазначив український Прем’єр.

Він також наголосив на важливості збільшення польською стороною квоти автодозволів для українських перевізників.

«Ми максимально використовуємо можливості поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Повернення кількості автодозволів до 200 тисяч на рік дасть нам змогу виконати наші зобов’язання перед європейськими партнерами», — переконаний Денис Шмигаль.

Сторони також обговорили реалізацію проєктів із розбудови прикордонної інфраструктури задля підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску й розвитку двосторонньої торгівлі.

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