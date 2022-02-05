Три роки — з лютого 2019-го — знадобилось Україні й Туреччині, щоб пройти шлях від початку консультації щодо зони вільної торгівлі між ними до укладення днями угоди про ЗВТ у присутності глав обох держав.

«УК» уже повідомляв, що Президент Володимир Зеленський назвав підписання угоди історичним моментом, якому передував довгий, важкий шлях. Він наголосив, що відкриваються нові ринки й нові можливості для бізнесу, нові робочі місця, інвестиції, що сприятиме зростанню ВВП обох держав і добробуту народів. Президент зауважив, що навіть до підписання цієї угоди двостороння торгівля сягнула рекорду — торік зросла до 7,5 мільярда доларів, або на 60%. Отже, обопільне прагнення позначки 10 мільярдів доларів більш ніж реальне. І угода допоможе цього досягти швидше, ніж очікували.

У виграші всі

Коментуючи підписання угоди, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що угода про ЗВТ дасть змогу збільшити товарообіг з Туреччиною до 10 мільярдів доларів за п’ять років.

«Угода матиме загальний позитивний ефект для економіки України й Туреччини та буде взаємовигідною для обох країн. У галузях, що працюватимуть на експорт, генеруватиметься додана вартість, сплачені податки. За попередніми прогнозами, угода щороку додаватиме 2,2% до ВВП нашої держави й 2,6% до доходів домогосподарств», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Очільник уряду зауважив, що 95% українських товарів ввозитимуть на територію Туреччини без сплати мита — це понад 10 тисяч товарних позицій. І від укладення угоди український бізнес виграватиме щонайменше 10 мільярдів гривень щорічно.

«Угода водночас відкриває можливості й захищає інтереси обох країн. Зона вільної торгівлі з Туреччиною нарешті відкриє турецький ринок для українського металу, що позитивно позначиться на розвитку вітчизняної промисловості. Водночас Україна залишила за собою право застосувати експортне мито на вивезення металобрухту. Укладені домовленості з Туреччиною сприятимуть і розвитку машинобудування, і оборонної промисловості в Україні», — переконаний він.

Денис Шмигаль додав, що віднині всі дружні країни Чорноморського басейну — Грузія, Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина та Україна — поєднано угодами про вільну торгівлю зі спільними правилами.

Місток для освоєння нових ринків

У Міністерстві економіки додають, що в межах угоди про вільну торгівлю з Туреччиною Україна зможе не лише безмитно ввозити в Туреччину більш як 10 тисяч товарних позицій, а й ще на 1,3 тисячі отримає тарифні квоти та зменшення мит. Зросте експорт не лише сировини, а й продукції з глибокою переробкою і більшою доданою вартістю. Буде знято проблему додаткових мит, які Туреччина час до часу запроваджувала протягом кількох останніх років. Це стосується всіх товарів, а не лише категорій з нульовим митом. Обсяг експорту в Туреччину зростатиме орієнтовно на 313 мільйонів доларів на рік.

Металурги матимуть змогу наростити експорт щонайменше на 411 тисяч тонн щорічно. Саме таку квоту на 167 товарів зафіксовано в угоді. По 510 з 840 металургійними товарами встановлено нульове мито. Вітчизняній легкій промисловості відкриється доступ до турецької сировини. Це означає, що вироблений з неї товар вважатиметься українським і зможе потрапити на ринки країн Європи і Середземномор’я (регіон чинності конвенції Пан-Євро-Мед) за нульовою митною ставкою.

Україна зберігає мита на вживані автомобілі й секонд-хенд і встановлює три- і п’ятирічні перехідні періоди чинності мит на транспортні засоби й продукцію легкої промисловості. Це дасть змогу захистити вітчизняного виробника.

«Ми не лише посилимо свою економічну присутність у регіоні Пан-Євро-Мед, а й використаємо його як місток для освоєння нових ринків. Зокрема в Перській затоці та Південно-Східній Азії. Зміцнимо стратегічне партнерство України й Туреччини, а також відносини із країнами Чорноморського басейну. Це надважливо з огляду на активізацію агресії з боку Російської Федерації», — цитує пресслужба Мінекономіки слова першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко.

Мінекономіки раніше інформувало, що угода про ЗВТ створить нові реалії для українських галузей. Тому для м’якшої та поступової переорієнтації деяких галузей міністерство розробило відповідний пакет рішень.

Радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов каже, що завдяки ЗВТ українські експортери на митних платежах заощаджуватимуть близько 370 мільйонів доларів щорічно. Як пише bbc.com, Туреччина спростить для українських компаній доступ ще й на свій ринок послуг, а український бізнес зможе відкривати в Туреччині свої філіали. А щодо текстильної промисловості України, яка може постраждати через угоду, то влада обіцяє надати підтримку для посилення її конкурентоспроможності кредитами на модернізацію виробництва.

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