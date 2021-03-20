Україна зацікавлена в активізації військово-технічної співпраці з ФРН як з одним із важливих міжнародних партнерів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з федеральним міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер у межах робочого візиту української делегації до Федеративної Республіки Німеччина.

Сторони порушили питання безпекової ситуації на сході України й деокупації Криму, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Разом проти агресора

Денис Шмигаль запропонував Аннегрет Крамп-Карренбауер обмін досвідом у галузі кібербезпеки, бо Україна постійно протистоїть кібератакам Російської Федерації: «Україна фактично як полігон для застосування кіберінструментів із зловмисною метою має унікальний практичний досвід з нейтралізації кібератак, який може бути корисним державам-партнерам».

Важливе й поглиблення секторальної співпраці. Україна зацікавлена у проведенні другого раунду двосторонніх кіберконсультацій з Німеччиною.

Денис Шмигаль запевнив міністра оборони Німеччини, що євроатлантична інтеграція — пріоритет зовнішньої політики й політики безпеки України. Він подякував Німеччині за підтримку в наданні Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Під час відкриття IV Українсько-німецького бізнесфоруму в Берліні очільник українського уряду зазначив, що Україна продовжує роботу з поліпшення умов ведення бізнесу й впровадження реформ і запрошує німецький бізнес інвестувати в нашу країну.

Із записаним відеозверненням на форумі виступив Президент України Володимир Зеленський, у режимі онлайн виголосила вітальну промову канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель.

Пріоритет — залучення інвестицій

Як підкреслив Володимир Зеленський, залучення іноземних інвестицій — пріоритет для України, і для цього здійснюють глибокі структурні реформи. Торік ухвалено закон про державну підтримку інвестицій, який передбачає супровід інвесторів, що створюють робочі місця та реалізують інвестиційні проєкти з обсягом вкладень понад 20 мільйонів євро.

Ангела Меркель зазначила, що Україна — важливий торговельний партнер Німеччини і місце, куди варто робити інвестиції. Вона підтримала ухвалені в Україні закони, які дають більше гарантій інвесторам і захищають їхні вкладення. Канцлер зазначила, що Німеччина підтримує процес реформ в Україні й бачить прогрес у їх упровадженні, зокрема в галузі тендерних закупівель і цифровізації.

Денис Шмигаль зауважив, що за підсумками 2020 року Німеччина посіла перше місце серед торговельних партнерів України в Європі та ввійшла до п’ятірки найбільших іноземних інвесторів в українську економіку: «Вважаю це визнанням стабільного розвитку української економіки, підтвердженням готовності працювати в Україні та співпрацювати з її урядом. Ми теж готові забезпечити представникам бізнесу комфортні, зрозумілі й прозорі умови діяльності й усебічно сприяти їхній роботі на українському ринку».

Останніми роками за підтримки Німеччини започатковано важливі двосторонні ініціативи, серед яких енергетичне партнерство. Відкриваються нові можливості взаємовигідної співпраці в галузі енергоефективності, відновлюваної енергетики, виробництва водню, поступовому переході на водневу економіку. З огляду на значний потенціал і наявну інфраструктуру Україна прагне стати повноцінним партнером ЄС у реалізації водневої стратегії, залучити масштабні інвестиції в зелене відновлення економіки.

Маємо стати центром продуктової безпеки

Україна третій рік поспіль поліпшує показники аграрного експорту, а Німеччина стабільно входить до ТОП-10 країн-імпортерів української аграрної продукції. «Нашим пріоритетом залишається розвиток сільськогосподарського сектору. Ідеться про відкриття й лібералізацію ринку землі, поліпшення меліоративної інфраструктури, збільшення виробництва високомаржинальних культур та переробки продукції, а також поліпшення якості й безпечності українських харчових продуктів. Україна має стати одним із центрів продуктової безпеки для світу, і ми закликаємо бізнес інвестувати в це разом», — наголошує Денис Шмигаль.

Україна налагоджує бізнесове ІТ-партнерство. Є сподівання, що німецька сторона підтримає ідею з його формалізації на міжурядовому рівні.

Уряд України приділяє значну увагу ефективному проведенню земельної реформи, децентралізації та трансформації вугільних регіонів з допомогою німецьких партнерів.

Український Прем’єр зустрівся з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом. Сторони обговорили питання євроінтеграції України, План дій щодо членства в НАТО та спільні економічні проєкти в галузі відновлюваної енергетики. Глава уряду підкреслив, що для України дуже важлива домовленість про початок стратегічного партнерства з ЄС у галузі критичної сировини, що також буде узгоджено з цілями зеленого та цифрового переходу.

Денис Шмигаль подякував Німеччині та особисто главі МЗС ФРН за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України на тлі російської агресії. Він закликав Німеччину взяти участь у міжнародній платформі з деокупації Криму, подякував очільникові МЗС ФРН за рішучу заяву міністрів закордонних справ країн «Групи семи» про те, що окупацію Криму ніколи не визнає міжнародна спільнота.

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«Урядового кур’єра»