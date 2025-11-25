В Успенському соборі Києво-Печерської лаври 22 листопада відбувся молитовний захід в пам’ять про жертв голодоморів в Україні.

Після завершення молитви президентське подружжя Володимир та Олена Зеленські, представники військово-політичного керівництва та духовенства пройшли ходою до Національного музею Голодомору-геноциду. Президент і перша леді поклали колоскові композиції до монумента «Гірка пам’ять дитинства».

«Ми всі знаємо, як і чому мільйони наших людей загинули, заморені голодом, мільйони не народилися. І ми знову захищаємося від росії, яка не змінилася й знову несе смерть. Ми маємо бути єдині в нашому захисті так само, як ми єдині у збереженні нашої національної пам’яті», — зазначили Володимир та Олена Зеленські у спільному дописі.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. яка взяла участь у заходах з ушанування пам’яті жертв голодоморів, наголосила: «У ці дні ми вшановуємо пам’ять мільйонів українців, яких вбив Голодомор — спланований геноцид, організований тоталітарним радянським режимом. Людей винищували цілими селами. У пік Голодомору в Україні щодоби від штучно організованого голоду помирало 25 тисяч людей».

За її словами, нині росія продовжує криваву політику тоталітарного комуністичного режиму. Знову використовує голод як зброю: мінує поля, знищує зерносховища, обстрілює українські судна із зерном. Знищує цілі міста, запускає ракети по будинках, лікарнях, школах, руйнує все живе навколо. Геноцид, тортури, вбивства — це справжнє обличчя росії.

«Але ми є і ми будемо. Ми боремося. За наше майбутнє й наше минуле. Ми обов’язково переможемо зло. Пам’ять — це також зброя, вона не дає забути сутність нашого ворога. Дякую всім державам, які визнали Голодомор геноцидом. Світ має не повторити помилок історії і цього разу зупинити російські злочини. Ми мусимо пам’ятати кожне зерня і нести цю пам’ять крізь віки. Запалімо свічку в пам’ять про мільйони вбитих українців», — підкреслила Юлія Свириденко.

Міністерство закордонних справ до Дня пам’яті жертв голодоморів опублікувало заяву, в якій зокрема зазначено, що організований радянською владою масовий голод забрав життя мільйонів безневинних українців. Конфіскація продовольства, заборона пересування селян, цілеспрямоване знищення української еліти — ці злочини було спрямовано на придушення волі українського народу та ліквідацію його прагнень до відновлення державності.

«Запалюючи свічки в пам’ять про невинних жертв цього злочину, ми також віддаємо шану сміливцям, які в ті страшні роки боролися проти геноцидної політики москви зокрема під час селянських повстань, а також наголошуємо, що пам’ять про Голодомор-геноцид лежить в основі боротьби за збереження суверенітету, територіальної цілісності та незалежності Української держави сьогодні.

Минуло вже понад дев’ять десятиліть, і Україна знову протистоїть агресії тієї самої росії — безпосередньої спадкоємиці імперської та радянської політики геноциду. Окупація Криму, частин Донеччини та Луганщини, яка почалася у 2014 році, та повномасштабне російське вторгнення у 2022 році є продовженням багатовікової політики москви, спрямованої на знищення української ідентичності та державної незалежності.

Сьогодні росія застосовує ті самі методи терору проти цивільних людей: цілеспрямовані удари по енергетичній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла, світла та води в зимовий період; обстріли зернових складів, знищення посівів та блокування експорту українського продовольства як зброя масового голоду; депортація українських дітей та нав’язування їм чужої ідентичності; систематичне знищення об’єктів культурної спадщини.

Так само, як світ не має забувати Голодомор, він не може залишатися байдужим до сучасних російських злочинів в Україні. Міжнародна спільнота має докласти всіх зусиль для притягнення до відповідальності всіх винних у геноциді українського народу, воєнних злочинах та злочинах проти людяності, що скоюють російські окупанти в Україні.

Задля забезпечення справедливості Україна продовжує документувати та розслідувати російські звірства в національній юрисдикції, працює з міжнародними судовими інституціями, зокрема Міжнародним кримінальним судом, продовжує працювати на шляху до практичного початку роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Голодомор — невіддільна частина історичної пам’яті України. На сьогодні його визнали геноцидом українського народу 28 держав, Європарламент, ПАРЄ та Балтійська асамблея. Ми вдячні міжнародним партнерам за солідарність у збереженні та поширенні правди про цей злочин.

Рішуче засуджуємо будь-які спроби заперечувати геноцидний намір сталінського режиму, знімати відповідальність з виконавців Голодомору-геноциду чи ставити під сумнів його мету цілеспрямованого винищення української нації. Такі намагання, хоч би звідки вони йшли, суперечать історичним фактам і архівним документам та паплюжать пам’ять мільйонних жертв цього страшного злочину.

Вшановуючи пам’ять жертв Голодомору, ми захищаємо майбутнє України та всієї Європи. Сьогодні українці доводять, що жоден терор не зможе зламати нашої волі, наших прагнень до свободи та незалежності.

Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати всебічну підтримку України у протидії російській агресії, посилювати санкційний тиск на росію, визнати Голодомор 1932—1933 років в Україні геноцидом українського народу парламентами тих країн, які цього досі не зробили. Усі ці кроки критично необхідні для того, щоб не допустити повторення таких страшних злочинів.

Вічна пам’ять багатомільйонним жертвам голодоморів в Україні. Україна пам’ятає — світ визнає», — йдеться в заяві МЗС.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство закордонних справ