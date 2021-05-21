Минув другий рік президентства Володимира Зеленського. Тож час підбити проміжні підсумки зробленого та окреслити плани на найближче майбутнє.

Місцем для пресконференції глави держави було обрано територію ДП «Антонов». І це не випадково. Президент наголосив, що його мета — побудувати країну мрій, щоб вона піднімалася дуже високо вгору, як літаки «Антонова».

«Позаду мене наш український літак «Руслан» (Ан-124), останній раз ми будували такий у 1994 році. Праворуч від нас, що символічно, але й трагічно звучить, — недобудована «Мрія» (Ан-225). А зліва — новий фюзеляж Ан-178, який почали будувати п’ять місяців тому. Це один із трьох літаків, який вперше за 30 років незалежності держава замовила ДП «Антонов» для української сучасної, потужної армії.

І в цьому увесь зміст мого бачення України та того, що у нас відбувається. Ми зобов’язані пам’ятати про минуле, розуміти те, в якому стані перебуваємо та що робитимемо далі. Думати й будувати майбутнє. Підняти нашу країну на висоту інших потужних, демократичних, цивілізованих держав», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нашій незалежності — 30

Початок тригодинної пресконференції глава держави присвятив знаменній даті — 30-річчю Незалежності України. Президент продемонстрував символ 30-річчя Незалежності. Символ святкування виглядає, як цифра 30, де нуль стилізовано під квітку в яскравих жовто-синіх кольорах. Кожна область матиме свою особливу квітку з елементами гербів областей.

Володимир Зеленський повідомив, що на святкування у серпні цього року до України завітають представники десятків країн. Заплановані до святкування заходи проходитимуть протягом трьох днів. Так, 22 серпня глава держави вручатиме започатковані в цьому році відзнаки «Національна легенда» великим українцям, котрі прославляють державу вдома і за кордоном. 23 серпня — День прапора. Цього дня в усіх регіонах підіймуть великі прапори, спеціально підготовлені для цього свята. Вони залишаться назавжди в областях. Цього дня також пройде перший саміт про деокупацію Кримського півострова. А ще киянам і гостям столиці запропонують ознайомитися з Конституцією Пилипа Орлика. 24 серпня відбудуться військові паради на воді в Одесі та на суші в Києві.

Країна без війни

Президент заявив, що на своїй посаді прагне побудувати успішну, справедливу, безпечну та комфортну країну з високими соціальними стандартами й партнерськими відносинами з іншими державами.

«Найголовніший пріоритет — ми будуємо країну без війни. І це справді складний шлях, не дуже швидкий. Мир треба збирати по цеглинах. Мир має бути міцний, назавжди, і це залежить від міцності нашої армії всюди — на суші, на воді, в повітрі. Нині бачимо ще й великі загрози у кіберпросторі», — цитує слова глави держави його офіс.

Володимир Зеленський акцентував на тому, що Франція та Німеччина мали б сильніше підтримувати Україну в питанні врегулювання ситуації на Донбасі, але очільники цих країн трохи ослаблюють свої позиції щодо РФ.

«Це пов’язано з економічною ситуацією, тиском на бізнес, санкціями, зокрема щодо «Північного потоку-2», — цитує УНН слова Президента.

Глава держави поінформував, що розпочато розмову між офісами президентів України та РФ про їхню зустріч. І нагадав, що Президент Росії запропонував зустрітися у Москві, але традиційно такі зустрічі відбуваються в місці конфлікту або на нейтральній території.

А тим часом, у Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президентів Росії та України. Як заявляв напередодні прессекретар Кремля, процес йде непросто, терміни для можливої зустрічі не встановлено. Він утримався від озвучення якихось пунктів порядку денного, адже наразі цей процес «без необхідної конкретики і субстанції».

А Володимир Зеленський переконаний, що для врегулювання ситуації на Донбасі, окрім «Нормандського формату» (Україна, Німеччина, Франція, РФ), має відбутися його зустріч із Володимиром Путіним, і до дискусії мають бути залучені США. Також він розповів, чому Україна не зупиняє «Нормандський формат»: «Бо іншого майданчика поки що немає. Я виступаю за паралельну розмову, пряму розмову з президентом Російської Федерації».

Говорив Володимир Зеленський і про те, що його бентежать ризики зустрічі президентів США та РФ. «Ця зустріч потрібна, але це їм вирішувати. Джо Байден знає мою позицію — ми її обговорювали з державним секретарем США Ентоні Блінкеном: українські питання обговорюватимуться лише в тому просторі, який буде узгоджено з Україною до цього. Є ризики, що деякі питання порушуватимуть, незважаючи на наші домовленості. Є великий ризик, що США під тиском можуть скасувати санкції щодо «Північного потоку-2», який добудовано вже на 95%. Вважаю, що це буде програшем США, програшем особисто президента Байдена і серйозна геополітична перемога Росії та новий перерозподіл сил і впливу», — цитує УНІАН слова Володимира Зеленського.

Говорив Президент і про те, що зменшення кількості військовослужбовців РФ на кордонах з Україною і на окупованих територіях відбувається занадто повільно. Він припустив, що така напруга зберігатиметься до завершення навчань у РФ, щонайменше до кінця вересня.

Також Володимир Зеленський вважає видачу російських паспортів в ОРДЛО першим кроком до анексії. «Це точно перший крок, те саме відбувалося в Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. І це велика проблема», — констатував він.

У контексті кримського питання Президент зауважив, що приєднання різних країн до «Кримської платформи» загрожує їм ускладненням відносин із РФ.

«Росія справді дуже важко реагує і сприймає «Кримську платформу», але для України дуже важливо, щоб наприкінці семи років війни й незаконної анексії українського півострова нарешті з’явився перший серйозний майданчик із деокупації Криму. Ми нарешті відкриємо постійний офіс «Кримської платформи». Професійні люди, юристи, економісти, фахівці гуманітарного напряму щодня займатимуться питаннями окупованого Криму й питаннями людей, які мають отримувати гуманітарну допомогу, і тих, які перебувають у в’язницях Криму, і в РФ. Це дуже серйозний крок уперед», — вважає він.

Глава держави переконаний, що Україна має дбати про національні меншини, які її населяють, а інакше може отримати ситуації, як в Криму чи на сході України.

«Зокрема, на Закарпатті є проблеми з лікарнями, дорогами. Жодного побудованого реабілітаційного центру. А там люди, які також воювали за Україну. І вони щодня бачать, як в Угорщині, куди їздять, все це є. Вони українці, і мають відчувати, що держава піклується про них. Необхідно запроваджувати спеціальні економічні умови для окремих регіонів. Для бізнесу і Донбасу, і Закарпаття. Меншин у нас дуже багато. Треба увага, треба вкладати гроші, ремонтувати дороги, мости», — підкреслив Володимир Зеленський.

Незмінні пріоритети

Володимир Зеленський озвучив інші пріоритети своєї діяльності. Так, щодо деолігархізації зазначив, що нині будуємо країну без олігархів, де всі рівні перед законом.

«Законопроєкт про деолігархізацію з’явиться наступного тижня, його підготовку вже майже завершено. Детально підходимо до кожної норми цього закону. Головний зміст і філософія: ми не хочемо вбити великий бізнес. Але точно вбиваємо поняття впливу олігархічної системи. Впливу великого бізнесу на масмедіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, то ці люди отримають квиток під назвою «олігарх». Якщо особу, відповідно до закону, названо олігархом, вона потрапить до спецреєстру, і тоді цей великий бізнес може втратити значну частину активів, які перебувають за кордоном. Олігархам заборонять бути народними депутатами. Закон про деолігархізацію заборонятиме чиновникам, зокрема Президенту, зустрічатися з великими бізнесменами. А якщо така необхідність буде, то зустріч має відбуватися публічно, а за її підсумками має бути звіт», — поінформував Президент.

Серед кроків, які рухають країну вперед, глава держави назвав створення «держави у смартфоні», завдяки якій сьогодні десятки послуг онлайн вже отримують 10 мільйонів українських громадян. Це зручно, швидко, а головне — без корупції.

«Ми будуємо країну, яка будує. Йдеться не про сотні кілометрів доріг — тисячі кілометрів нових доріг вже побудовано чи відремонтовано, сотні шкіл, садочків, стадіонів. Ми будуємо аеропорти, КПВВ, ЦНАПи. Створюємо умови, коли земля належить народу, — це не гасло, а реформа. Реально передано тисячі гектарів людям на місцях. Прагнемо побудувати країну, де немає бідності. Збільшення мінімальної зарплати, запровадження програм для пенсіонерів, завдяки яким вони отримують додаткові кошти, підтримка бізнесу, серед іншого й під час коронакризи та карантину, запровадження програм у системі охорони здоров’я, іпотека під 7% — кроки, які наближають до цієї мети», — вважає він.

Володимир Зеленський переконаний, що як держава підтримує бізнес, так і бізнес має допомагати державі. Говорячи про законопроєкт про зміни до Податкового кодексу, він зауважив, що підвищення податків в Україні не стосуватиметься малого та середнього бізнесу.

«Останнім часом зростає ціна на металургію, і тому великий бізнес може збільшити відрахування до бюджету. Це справедливо. Законопроєкт також передбачає збільшення податку на залізну руду. Держава не дасть великому бізнесу заробляти по 200—300 відсотків за рахунок надр, які є власністю всього народу. Я точно знаю, хто і як працює в Україні і хто перебуває в тіні. Ми розуміємо чітко, хто з яких підприємців скільки заробляє, точно розуміємо, як зробити так, щоб ніхто не закривав бізнес», — запевнив Президент.

Торкнувся він і питання вакцинації проти коронавірусу. «Ми зробили мільйон щеплень проти коронавірусу, але ми не країна Євросоюзу, ми не країна НАТО, ми не в пріоритеті ЄС із погляду черг постачання тих чи інших вакцин», — заявив Президент.

Але додав, що Україна має контрактів на 45—47 мільйонів доз вакцин, безкоштовних для нашого населення, що відповідає кількості людей без урахування дітей. Це максимальна кількість, яку можна було знайти. Згідно з програмою COVAX, маємо кілька окремих прямих контрактів, зокрема з Pfizer на 20 мільйонів доз.

Крадіям тут не місце

Володимир Зеленський повідомив, що поступово наводитимуть лад на державних підприємствах, зокрема на Укрзалізниці.

Так, за його словами, Укрзалізниця скотилася у банкрутство через недолугих керівників і шахрайські схеми.

«Свого часу підприємство набрало кредитів на сотні мільйонів доларів під 10—12% річних. А заробляла на цьому прокладка між окремим банком і Укрзалізницею. «УЗ» — підприємство-банкрут уже багато років. І тільки силою й посадками там можна навести лад. Керівництво підприємства змінюватиметься доти, доки не прийде людина, яка змінить ситуацію на всіх ланках підприємства — з вищої до найнижчої», — зазначив Президент.

І навів приклад Енергоатома, який завдяки кадровим змінам вийшов зі збитковості. «Наразі це прибуткове підприємство. Поставлено завдання — вийти, як мінімум, на 500 мільйонів доларів прибутку цього року. Наступного року або через рік підприємство має вийти на прибуток для держави на рівні мільярда доларів. Так і буде», — запевнив Президент.

Думка громадян

Глава держави розповів, що на розгляд Верховної Ради незабаром буде подано законопроєкт про місцеві референдуми. Адже вони дуже важливі для реформи народовладдя в країні.

«Це і є народовладдя, це і є децентралізація. І це дуже важливо. На місцях люди знають свої проблеми краще», — переконаний Президент.

Він наголосив, що закон про референдум дає громадянам змогу ініціювати обговорення питань, які вони вважають важливими. Але зауважив, що до референдумів слід ставитися дуже обережно.

Володимир Зеленський вважає, що предметом всеукраїнського референдуму можуть стати плани України щодо припинення війни на Донбасі та повернення окупованих територій.

«Щодо ситуації на Донбасі маємо кілька планів — А, В, С. Через деякий час представимо на розсуд суспільства референдум саме з такою тематикою», — резюмував глава держави.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»