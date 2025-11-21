Наша країна не просто експортує зерно, а готова постачати продукти харчування світового рівня, ділитись агротехнологіями, підходами до зрошення та переробки з країнами Глобального Півдня для зміцнення продовольчої безпеки у світі. На цьому наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко на щорічній IV Міжнародній конференції з продовольчої безпеки «Продовольство з України» (Food from Ukraine).

«На четвертому Міжнародному саміті із продовольчої безпеки оголосили про перехід від надання гуманітарної допомоги до взаємовигідного партнерства з країнами Африки, — зазначила Юлія Свириденко. — Попри війну українські агровиробники цього сезону забезпечують 36% світового експорту соняшникової олії, 38% соняшникового шроту, понад 13% кукурудзи. Наші сміливі люди, фермери, виробники продовжують працювати навіть у найскладніших умовах обстрілів, замінованих полів, атак дронів на прифронтових територіях».

Прем’єр-міністр зазначила, що виставка AGROEXPO, яка проходить у межах саміту, демонструє: українські підприємці навіть під час війни розробляють сучасну сільськогосподарську техніку та переробне обладнання. Усе це «Зроблено в Україні» нашими машинобудівниками, і це працює.

Юлія Свириденко окремо наголосила на важливості подальшої підтримки гуманітарного розмінування. Понад 170 тисяч кмІ українських територій потенційно забруднено вибухонебезпечними предметами. Це земля, яка могла б годувати десятки мільйонів людей. Тому розмінування — не лише український, а глобальний пріоритет для продовольчої безпеки.

«Ми знаємо, що багатьом гостям довелося подолати тисячі кілометрів. Ваша присутність і залученість — це сигнал єдності й віри в силу нашого партнерства, — подякувала очільниця уряду міжнародним друзям України, які приїхали на саміт, і запросила партнерів долучатися до ініціативи Food from Ukraine — у виробництві, логістиці, інвестуванні, розмінуванні.

«Разом ми можемо забезпечити стійкість глобальних ланцюгів постачання і допомогти мільйонам людей», — переконана Юлія Свириденко.

У межах конференції відбулися двосторонні зустрічі за участі світових лідерів, міністрів, представників міжнародних організацій та провідних експертів.

На двосторонній зустрічі заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького із заступником міністра закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів Султаном Аль Шамсі обговорювали створення агрохабів в ОАЕ. Передбачено, що ці хаби прийматимуть українську продукцію для подальшого пакування та розподілу до країн, які потребують допомоги, зокрема Гази, Судану, Кенії, Сомалі та інших регіонів. Це дасть змогу оптимізувати логістику та підвищити ефективність доставки продовольства тим, хто його найбільше потребує.

На тематичних панельних дискусіях у межах Food from Ukraine 2025 заступники міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький та Денис Башлик представили бачення України щодо зміцнення глобальної продовольчої системи, розширення гуманітарної допомоги та розвитку інноваційних форм співпраці із країнами Глобального Півдня. Зокрема, під час панелі «Форум Україна — Африка з узгодження партнерств: спільні технології та виробництво для майбутнього», присвяченій розвитку співпраці із країнами Африки, Тарас Висоцький підкреслив важливість трансформації ініціативи «Зерно з України» у розширену концепцію «Продовольство з України», яка охоплює не лише постачання продовольства, а й створення спільних технологічних і виробничих рішень.

«Україна вже давно відіграє ключову роль у світовій продовольчій безпеці та є надійним партнером для країн Глобального Півдня. Попри війну та спроби росії перешкоджати нашому експорту з 2022 року ми поставили до Азії, Африки та Латинської Америки понад 40% українського зернового експорту. Ми не просто доставляємо продовольство, а пропонуємо технології, досвід та моделі виробництва, які забезпечують довгострокову продовольчу стабільність. Це формує рівноправні партнерства, що зміцнюють стійкість економік усіх країн-учасниць», — зазначив Тарас Висоцький.

У межах панелі «Food from Ukraine — аграрний потенціал України для вирішення світових гуманітарних криз» Денис Башлик представив аналітику продовольчих поставок України до країн Африки та Близького Сходу й окреслив гуманітарну і дипломатичну складові ініціативи.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний під час тематичної панелі «Гуманітарне розмінування та реагування на продовольчі кризи в умовах надзвичайних ситуацій» зазначив, що гуманітарне розмінування агроземель і їх комплексне відновлення дуже важливі для глобальної продовольчої безпеки.

«Не досить просто розмінувати поля. Бо якщо на території не буде розвитку, якщо там ніхто не працюватиме, то навіщо ми це робимо? Саме тому в основі має лежати запит на розмінування від фермера, який зацікавлений обробляти угіддя. Бо трактор чи комбайн у полі запускає ланцюжок економічної активності у громаді. І саме на такий підхід ми націлені», — сказав Ігор Безкаравайний.

Учасники конференції наголосили, що Food from Ukraine виходить за межі традиційної гуманітарної допомоги, а Україна вкотре підтверджує свою роль глобального гаранта продовольчої безпеки та демонструє, що навіть у складний воєнний час здатна підтримувати продовольством та інноваціями країни, що відчувають дефіцит продукції.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства