У межах візиту українських урядовців до Брюсселя відбулися важливі зустрічі з керівництвом Європейського Союзу та було підписано документи, які стануть черговим кроком до поглиблення нашої співпраці й інтеграції України в європейське співтовариство.

Україна отримає 300 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку для відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Відповідні угоди підписано у Брюсселі під час зустрічі глави українського уряду із президентом ЄІБ Надією Кальвіно. Під час підписання документів були присутні високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки — віцепрезидент ЄК Кая Каллас, європейський комісар з питань економіки та продуктивності, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс, європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

За словами Дениса Шмигаля, надані кошти буде спрямовано на певні проєкти. А саме: 100 мільйонів євро — на інвестиції в централізоване опалення, підвищення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла; 100 мільйонів євро — на реалізацію проєктів, спрямованих на поліпшення водопостачання та водовідведення; 100 мільйонів євро — на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у галузях освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

«Кожен із започаткованих проєктів — внесок у розвиток українських громад, стабільність економіки та безпечне європейське майбутнє нашої держави», — зазначив Прем’єр-міністр. Він висловив вдячність Європейському інвестиційному банку за підтримку зусиль уряду щодо швидкого відновлення країни, спрямованого не лише на відбудову, а й на створення сучасної, стійкої енергоефективної інфраструктури.

Прем’єр-міністр повідомив, що під час зустрічі з Надією Кальвіно обговорили реалізацію спільних проєктів та за початкування нових, зокрема в галузях транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики.

«Від початку повномасштабного вторгнення росії ЄІБ мобілізував понад 2 мільярди євро екстреного фінансування», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що Україна посилює співпрацю з ЄС у галузях космосу та медицини. Зокрема, у присутності Прем’єр-міністра підписано відповідні документи, а саме укладено угоду про участь України в космічних програмах ЄС. За словами Дениса Шмигаля, така співпраця сприятиме розвитку космічних технологій, допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський космічний ринок та сприятиме економічному відновленню країни.

Також Україна приєдналась до Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту. Прем’єр-міністр наголосив, що цей механізм дає змогу країнам-учасницям об’єднувати свої потреби в закупівлі лікарських засобів та вакцин, щоб отримувати їх за вигіднішими умовами, швидше та у стабільних обсягах.

1 мільярд євро перерахував Європейський Союз Україні у межах ініціативи ERA. Про це було оголошено під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності, імплементації та спрощення Валдісом Домбровскісом, яка відбулася у Брюсселі 9 квітня. Глава українського уряду повідомив, що це третій транш у межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів, кошти якого буде спрямовано на пріоритетні видатки державного бюджету.

Під час зустрічі йшлося про важливість спрямування на відновлення України російських коштів, які зберігаються на рахунках міжнародних фінансових інституцій.

«Наш пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які необхідно використати як ресурс для відбудови України», — наголосив Денис Шмигаль.

У фокусі уваги сторін були також макроекономічна ситуація, перебіг реформ та процес відбудови України. Крім того, важливою темою стала співпраця в оборонній галузі.

«На продовження нашої зустрічі в Києві наприкінці березня обговорили реалізацію європейської безпекової ініціативи SAFE обсягом 150 мільярдів євро, в межах якої український ОПК зможе на рівних правах брати участь у проєктах разом з військовою промисловістю ЄС», — повідомив Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ