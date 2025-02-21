Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником США Кітом Келлогом обговорив дієві гарантії безпеки та повернення полонених. Також Україна запропонувала найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату у встановленні миру, повідомляє Укрінформ.

Глава держави подякував Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу.

«Це важливо для нас і всього вільного світу, щоб американська сила відчувалася. Докладно обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки», — написав він.

Володимир Зеленський наголосив: «Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з Президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки». За словами Президента, Україна запропонувала найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Він запевнив, що команда України готова до роботи 24/7.

Володимир Зеленський також написав: «Дякую генералу Келлогу за спільну роботу для досягнення важливих результатів».

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під зустрічі зі спеціальним представником Президента США Кітом Келлогом розповів про щоденний опір нашої держави російській агресії.

«Україна сміливо і рішуче стримує російську воєнну агресію на нашій суверенній території, і ми вдячні США та всім американцям за підтримку в цій розпочатій росією віині», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що спецпредставник Президента США має повну підтримку українського уряду в досягненні своєї місії — допомогти встановити справедливий тривалий мир.

На зустрічі сторони також обговорили економічні питання.

«Попри війну, ми розвиваємо оборонні виробництва, платимо соціальні видатки, а кожна гривня платників податків іде на Збройні сили України. Економіка працює на воєнних рейках», — сказав Денис Шмигаль. За його словами, уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати на досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для двох країн.

Прем’єр-міністр поінформував спецпредставника про щоденний російський терор проти українців, атаки на об’єкти енергетики та інші злочини.

«Україна як ніхто прагне миру. Але це має бути справедливий мир з надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності. Важливо, щоб будь-які переговори про мир в Україні відбувалися з участю України», — наголосив глава уряду.

Він зазначив, що Україна розраховує на лідерство США в забезпеченні чесного та надійного миру.

Джерела:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Укрінформ