За океаном і далі всеосяжно підтримуватимуть Україну, зокрема її територіальну цілісність і недоторканність

Україну Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відвідав у межах візиту до Європи. Разом із ним до Києва прибула його заступниця з політичних питань Вікторія Нуланд.

Під час офіційних заходів Державний секретар Сполучених Штатів Америки заявив, що радий перебувати в Україні і що одна з причин його візиту — представлення адміністрації президента США Джо Байдена.

«Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими країнами, а також нашу підтримку суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України, засвідчити нашу відданість роботі з вами, доки ви зміцнюєте вашу демократію, розбудовуєте інституції і боретеся з корупцією», — сказав поважний американській гість.

За верховенство права

Він зустрівся і з керівниками парламентських фракцій та Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Було обговорено стратегічне партнерство України та Сполучених Штатів Америки, національну безпеку, протидію російській агресії. Сторони обмінялися думками щодо проведення реформ в Україні, зокрема антикорупційної, парламентської та реформи СБУ. Окремо обговорено питання про виконання Закону «Про управління об’єктами державної власності» стосовно призначення голови правління групи «Нафтогаз України».

Учасники зустрічі погодилися, що для успішного майбутнього України одним із пріоритетів має бути верховенство права й дотримання рівності перед законом. «У демократичній державі перед законом усі мають бути рівні. Дотримання прав і свобод людини слугує гарантією для розвитку України», — наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Ентоні Блінкен провів зустріч і з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. За словами українського міністра, зміцнення взаємодії України і США має неабияке значення для всієї євроатлантичної спільноти.

«Важливо, що мій колега і друг здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору», — написав Дмитро Кулеба у своєму твіттері за підсумками зустрічі.

Зустрівся Ентоні Блінкен і з главою Православної церкви України митрополитом Епіфанієм, відвідав Михайлівский Золотоверхий собор і взяв участь у церемонії покладання квітів до Стіни пам’яті полеглих за Україну біля собору в Києві.

Про головне

Близько опівдня відбулася зустріч Держсекретаря США з Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Офіс Президента. «Для мене особисто й України дуже приємно й це честь приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні. Це дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який, починаючи з 2014 року, США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку», — зазначив Володимир Зеленський.

Під час спільної зустрічі зі ЗМІ він запросив Президента США Джозефа Байдена відвідати Україну. І запросив американську сторону долучитися до участі в Кримській платформі, засідання якої відбудеться 23 серпня 2021 року.

Президент також зазначив, що США зробили багато кроків для зупинення ескалації біля українських кордонів, а також констатував, що американська делегація прекрасно обізнана із ситуацією на Донбасі. При цьому він відзначив збільшення обсягів військової та фінансової допомоги з боку США. «Окремо ми обговорили формат фундаментальної підтримки. Ми говорили про питання Альянсу та ймовірної двосторонньої дуже серйозної угоди, але це питання майбутнього», — додав глава держави. Обговорено й питання окупації українських територій і протидії будівництву «Північного потоку-2».

Своєю чергою, Держсекретар США подякував українській стороні за теплий прийом і наголосив, що російський газопровід «Північний потік-2» є згубним не лише для України. «Він просуває інтереси Росії, підриває інтереси Європи і суперечить тим принципам, які ЄС встановив щодо енергетичної безпеки — не бути залежними від однієї країни, в даному разі — від Росії. І, звичайно, це згубно для України, Польщі та інших європейських держав», — цитує УНІАН слова Ентоні Блінкена.

Поважний гість також зазначив, що обговорив із Президентом України загрози, які створює Росія для нашої держави: «Ми спостерігаємо за цими подіями дуже ретельно і бачимо, що робить Росія, починаючи із захоплення Криму й війни на Донбасі. Зараз є зосередження російських сил, найбільша чисельність військ із 2014 року».

Він запевнив Володимира Зеленського, що США, союзники і партнери підтримують Україну. «І ми звертаємося до Росії, щоб вона припинила агресію проти України. І ми разом із партнерами працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії. Хоч деякі сили Росії було відведено від кордону з Україною, однак деякі залишаються, і ми спостерігаємо за ситуацією дуже ретельно», — запевнив Ентоні Блінкен.

Водночас Держсекретар США нагадав, що на лінії зіткнення на Донбасі часто є людські жертви, а в інтернеті здійснюються кібератаки: «Ми проти дій Росії з дестабілізації ситуації в Україні».

Активізація діалогу

Зустрівся Ентоні Блінкен і з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. «Ми налаштовані на всебічну активізацію двостороннього політичного й секторального діалогу. Впевнений, що спільність інтересів України і США щодо всього спектру відносин слугує надійним фундаментом для розвитку взаємодії та стратегічного партнерства в політико-безпековій, оборонній, торговельно-економічній, енергетичній, технологічній та інших галузях», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр поінформував Державного секретаря США про ухвалення закону, який розблокував процес приватизації великих державних підприємств, і закликав Сполучені Штати брати участь в приватизаційних аукціонах.

Він також подякував за сприяння посиленню обороноздатності України й надання військово-технічної підтримки: «Ми високо цінуємо послідовну позицію США щодо питання несприйняття і негайного припинення агресивних дій Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях і вздовж державного кордону з Україною».

Глава уряду висловив вдячність Ентоні Блінкену за його позицію щодо будівництва «Північного потоку-2». «Довгостроковий механізм гарантування невикористання «Північного потоку-2» як енергетичної зброї — повне блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію», — зазначив Денис Шмигаль.

Зі свого боку Ентоні Блінкен наголосив, що Сполучені Штати й далі підтримуватимуть Україну, її територіальну цілісність і недоторканність.

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