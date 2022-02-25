І це боротьба не лише за нашу землю. На кону стоїть майбутнє європейської цивілізації та демократії загалом

300 голосів віддала рано-вранці Верховна Рада за запровадження воєнного стану. Термінове засідання відбулося після того, як російські війська здійснили відвертий акт збройної агресії проти України, атакувавши наші кордони фактично з усіх напрямків.

Російські війська з використанням артилерійських систем почали масово бомбити військову інфраструктуру на всій території України, аеропорти, аеродроми, складські та військові потужності української армії. Після цього частково почалися сухопутні операції.

Ось перше повідомлення Адміністрації Державної прикордонної служби: «Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, які підтримує Білорусь. Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Фіксується й робота диверсійно-розвідувальних груп противника».

На ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними силами та Національною гвардією одразу розпочали організований опір.

В Офісі Президента повідомили про незначне вклинення противника на півночі Харківської області та на Чернігівщині. На волинському напрямку просування ворога відбито. Є повідомлення про загиблих і поранених цивільних під час цих ударів. Наша армія відбиває атаки, противник зазнає істотних втрат.

Ось повідомлення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного станом на опівдні: «У Чернігівській області противника було зупинено. Важкі бої тривали на харківському напрямку та в зоні проведення ООС. На об’їзній дорозі міста Харків спалено чотири танки окупантів. Силами наших військ повернено під повний контроль міста Маріуполь та Щастя. Знищено не менше шести літаків, два вертольоти та десятки одиниць броньованої техніки ворога. Поблизу Щастя знищено близько 50 російських окупантів». Складна ситуація на херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресорові.

Оперативна ситуація змінюється з карколомною швидкістю, тож і цифри про знищення техніки й живої сили ворога так само зростають. Тому наводити їх немає сенсу.

Звернення міністра оборони України Олексія Резнікова

Дорогі українці!

Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління й аеродромів в інших регіонах.

Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.

Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив.

Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України — найкраща допомога!

Заява МЗС України щодо нової хвилі агресії РФ проти України

Президент Російської Федерації Владімір Путін оголосив про початок нової хвилі агресії проти України.

Мета російської наступальної військової операції — знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю.

Російські війська здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямків, зокрема з боку тимчасово окупованих Донбасу та Криму й північно-східного регіону.

Це акт війни, напад на суверенітет і територіальну цілісність України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

Україна активувала своє право на самозахист відповідно до міжнародного права.

Бойовий дух українських військових високий, наші захисники готові дати рішучу відсіч державі-агресору й усіма силами захищатимуть українську землю.

Дипломатичні відносини розірвано

Перед лицем війни влада вдається до конкретних кроків. «Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім охочим, всім спроможним захищати, — повідомив на оперативному брифінгу Президент Володимир Зеленський, додавши: — Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, хоч би що думали у Москві».

Розрив дипломатичних відносин не передбачає розриву консульських, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

МЗС України відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

«Україна має поранених військових. Там, де у лікарнях потрібна кров, будь ласка, прошу, долучайтеся, ставайте донорами крові для наших захисників», — закликав громадян Президент. Наша армія веде важкі бої. І агресор зазнає відчутних втрат. І що далі, то вони будуть набагато більшими, запевнив Президент.

Підприємства та підприємців він закликав працювати й забезпечувати громадян України всім необхідним: «Працювати зараз — це також оборона у цих непростих умовах. Тому від кожного підприємства, від кожного підприємця залежить, яким буде наше майбутнє. Дбайте про своїх працівників, працюйте заради суспільства, заради блага кожного з нас — у людей мають бути усі необхідні товари, необхідні послуги».

У реаліях загальної мобілізації

Україна закликає міжнародну спільноту негайно діяти. Зупинити агресію Путіна проти України можуть лише об’єднані та рішучі кроки.

Наші партнери мають негайно активувати пакет нових санкцій. Ми також закликаємо дружні столиці продовжувати зміцнювати обороноздатність нашої держави, надаючи зброю та військове обладнання.

Від нашої спільної відповіді зараз залежить не лише безпека українських громадян, а й безпека громадян усієї Європи та майбутнє світового порядку.

Україна звернулася з офіційним запитом до Анкари про закриття проток Босфор і Дарданелли для російських кораблів, про що заявив Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

По обіді відбулося засідання Верховної Ради, де ухвалено законопроєкт про затвердження указу Президента «Про загальну мобілізацію».

Держава-агресор висунула Україні ультиматум: нейтральний статус і відмова від розміщення на нашій території озброєнь. Саме на таких умовах ворог готовий вести переговори. Але саме це й стане кінцем нашої державності, чого категорично не можна допустити.

За версією Кремля, яку поширюють на теренах РФ, в Україні, мовляв, проводиться не війна, а «спецоперація», мета якої — «зачистити Україну від нацистів, пронацистськи налаштованих людей та ідеологій». Тобто прості росіяни поняття не мають про справжні масштаби вторгнення, обстріли й бомбардування мирних міст.