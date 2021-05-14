За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, всі проєкти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30 відсотків і вище

Чотири рамкові угоди на загальну суму понад 1,3 мільярда євро підписали Кабінет Міністрів і Уряд Французької Республіки. Церемонія відбулася в межах офіційного візиту міністра економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Бруно Ле Мера до Києва.

Укладені міжурядові угоди сприятимуть розвитку нашої країни, поліпшенню життя громадян і підвищенню рівня кооперації з Французькою Республікою, зазначив під час підписання Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Угоди передбачають реалізацію інвестиційних інфраструктурних проєктів. Зокрема постачання 130 електровозів компанією «Альстом» на загальну суму до 900 мільйонів євро (рівень локалізації виробництва становитиме 35%); спеціалізованої рятувальної техніки для роботи на висотних будівлях, 370 автодрабин на суму до 300 мільйонів євро (цей проєкт має стати основою для оновлення пожежної техніки для гасіння пожеж і рятування людей у висотних будівлях); поліпшення водопостачання у Луганській області на суму 70 мільйонів євро (завдяки цьому доступ до якісної питної води отримають жителі понад 20 міст і селищ); поліпшення водопостачання у Києві на таку саму суму. Реалізація останнього дасть змогу покращити якість питної води в столиці України для понад чверті її жителів.

«Усі проєкти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30 відсотків і вище. Це цілком відповідає нашій стратегії розвитку національного виробництва», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Відповідно до нової Стратегії національної безпеки, Французька Республіка входить до десятки стратегічних партнерів України. «І для нас вкрай важливо продовжувати високий рівень співпраці, який нині сформувався між нашими країнами», — наголосив глава уряду, подякувавши Французькій Республіці за підтримку, яку вона надає нашій країні.

Підписання угод схвально оцінив і Президент Володимир Зеленський. На його думку, важливо, що такі проєкти реалізують саме на високому державному рівні.

Зі свого боку, міністр економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Бруно Ле Мер підкреслив, що Україна має значний економічний потенціал і неабиякі можливості, додавши: в України та Франції багато спільного для того, щоб разом працювати на майбутнє.

«Підписання угод відбулося за онлайн-участі Президента України Володимира Зеленського».