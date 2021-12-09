Україна й Хорватія мають значні перспективи розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин. Спостерігається зростання обсягів товарообігу. Про це йшлося під час зустрічей перших осіб нашої держави — Президента Володимира Зеленського й Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем, який прибув до Києва з офіційним візитом.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович (ліворуч) задоволені рівнем цьогорічного товарообігу між нашими країнами. Фото надала пресслужба Кабінету Міністрів України

Володимир Зеленський сказав під час спільної заяви для ЗМІ про підписання Декларації про європейську перспективу України. А поважний гість висловив сподівання на підтримку цього прикладу іншими членами ЄС.

А за дев’ять місяців 2021 року загальний обіг товарів і послуг між Україною та Хорватією становив 90,1 мільйона доларів, що на понад 24% перевищує показник 2020-го. «Ми зацікавлені в активізації торговельно-економічної співпраці з Хорватією у традиційних галузях наших економік, подальшому усуненню бар’єрів у двосторонній торгівлі, спрощенню умов ведення бізнесу. А також у започаткуванні двосторонньої співпраці за новими актуальними напрямами, зокрема у сфері цифровізації та координації зусиль у боротьбі з пандемією коронавірусу», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну слова Дениса Шмигаля. 

Прем’єр уточнив, що спільний інтерес для України й Хорватії може становити галузь інформаційних технологій та цифровізації й Україна прагне долучитись до єдиного європейського цифрового ринку, сучасних технологій і світового ринку.

«Цифровізація — один з основних векторів розвитку української економіки впродовж наступних років. Переконаний, що наш досвід у цій галузі може бути корисним хорватським партнерам», — зазначив очільник українського уряду.

Прем’єр зауважив, що перспективним для обох держав стане активізація співпраці в металургійній та суднобудівній галузях, агробізнесі, зокрема іригації, а також в енергетиці. Він підкреслив важливість приєднання української енергосистеми до європейської ENTSO-E в контексті енергетичної безпеки в Європі.

«Ми прагнемо розвивати туристський потік і вийти на новий рівень співпраці, щоб українці й хорвати могли відчути всі переваги відпочинку в наших країнах. Україна уклала угоду про спільний авіаційний простір з ЄС. Це дасть поштовх розвитку авіаційного сполучення та відкриє нові можливості для наших громадян. Наша держава ставить за мету отримати ще чотири безвізи з ЄС, що максимально наблизить нас до об’єднаної європейської родини», — акцентував Денис Шмигаль. 

Андрей Пленкович констатував, що Хорватія підтримує прагнення України до інтеграції в Європейський Союз і пропонує поділитися своїм досвідом. 

«Хорватія підтримуватиме присутність українських підприємств на своєму ринку і сприятиме відкриттю офісів хорватських туристичних агенцій в Україні», — заявив Прем’єр-міністр Хорватії. 

Під час зустрічі співрозмовники обговорили тему тимчасової окупації Росією українських територій. 

Денис Шмигаль подякував Андрею Пленковичу за приєднання Хорватії до кола засновників «Кримської платформи» у серпні цього року й незмінну позицію Хорватії з питання невизнання анексії Росією Автономної Республіки Крим. Він наголосив, що Україна високо цінує готовність Хорватії ділитися досвідом мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій та післявоєнного відновлення держави.

Після офіційної зустрічі з Андреєм Пленковичем на своїй сторінці у фейсбуці Денис Шмигаль написав, що наступного року відзначатимуть 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Хорватією. І ця дата стане додатковим стимулом окреслити нові перспективні напрями українсько-хорватської співпраці.

Прем’єр-міністри України та Хорватії взяли участь в українсько-хорватському бізнес-форумі. Його присвячено висвітленню стану, найближчих перспектив і пріоритетних напрямів українсько-хорватської економічної співпраці, інвестиційного та експортного потенціалу, бізнес-кліматів України та Хорватії. 

У межах форуму — переговори між українськими й хорватськими компаніями. Хорватські компанії зацікавлені у встановленні контактів з потенційними українськими партнерами, зокрема в таких галузях: машинобудування й металообробка; виробництво будівельних матеріалів і дорожнє будівництво; транспорт і логістика; харчова промисловість; фармацевтика; ІТ.