Держави зацікавлені в активізації відносин у традиційних галузях економіки і започаткуванні співпраці в нових для них напрямах

Україна й Хорватія мають значні перспективи розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин. Спостерігається зростання обсягів товарообігу. Про це йшлося під час зустрічей перших осіб нашої держави — Президента Володимира Зеленського й Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем, який прибув до Києва з офіційним візитом.

Володимир Зеленський сказав під час спільної заяви для ЗМІ про підписання Декларації про європейську перспективу України. А поважний гість висловив сподівання на підтримку цього прикладу іншими членами ЄС.

А за дев’ять місяців 2021 року загальний обіг товарів і послуг між Україною та Хорватією становив 90,1 мільйона доларів, що на понад 24% перевищує показник 2020-го. «Ми зацікавлені в активізації торговельно-економічної співпраці з Хорватією у традиційних галузях наших економік, подальшому усуненню бар’єрів у двосторонній торгівлі, спрощенню умов ведення бізнесу. А також у започаткуванні двосторонньої співпраці за новими актуальними напрямами, зокрема у сфері цифровізації та координації зусиль у боротьбі з пандемією коронавірусу», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну слова Дениса Шмигаля.

Прем’єр уточнив, що спільний інтерес для України й Хорватії може становити галузь інформаційних технологій та цифровізації й Україна прагне долучитись до єдиного європейського цифрового ринку, сучасних технологій і світового ринку.

«Цифровізація — один з основних векторів розвитку української економіки впродовж наступних років. Переконаний, що наш досвід у цій галузі може бути корисним хорватським партнерам», — зазначив очільник українського уряду.

Прем’єр зауважив, що перспективним для обох держав стане активізація співпраці в металургійній та суднобудівній галузях, агробізнесі, зокрема іригації, а також в енергетиці. Він підкреслив важливість приєднання української енергосистеми до європейської ENTSO-E в контексті енергетичної безпеки в Європі.

«Ми прагнемо розвивати туристський потік і вийти на новий рівень співпраці, щоб українці й хорвати могли відчути всі переваги відпочинку в наших країнах. Україна уклала угоду про спільний авіаційний простір з ЄС. Це дасть поштовх розвитку авіаційного сполучення та відкриє нові можливості для наших громадян. Наша держава ставить за мету отримати ще чотири безвізи з ЄС, що максимально наблизить нас до об’єднаної європейської родини», — акцентував Денис Шмигаль.

Андрей Пленкович констатував, що Хорватія підтримує прагнення України до інтеграції в Європейський Союз і пропонує поділитися своїм досвідом.

«Хорватія підтримуватиме присутність українських підприємств на своєму ринку і сприятиме відкриттю офісів хорватських туристичних агенцій в Україні», — заявив Прем’єр-міністр Хорватії.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили тему тимчасової окупації Росією українських територій.

Денис Шмигаль подякував Андрею Пленковичу за приєднання Хорватії до кола засновників «Кримської платформи» у серпні цього року й незмінну позицію Хорватії з питання невизнання анексії Росією Автономної Республіки Крим. Він наголосив, що Україна високо цінує готовність Хорватії ділитися досвідом мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій та післявоєнного відновлення держави.

Після офіційної зустрічі з Андреєм Пленковичем на своїй сторінці у фейсбуці Денис Шмигаль написав, що наступного року відзначатимуть 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Хорватією. І ця дата стане додатковим стимулом окреслити нові перспективні напрями українсько-хорватської співпраці.

Прем’єр-міністри України та Хорватії взяли участь в українсько-хорватському бізнес-форумі. Його присвячено висвітленню стану, найближчих перспектив і пріоритетних напрямів українсько-хорватської економічної співпраці, інвестиційного та експортного потенціалу, бізнес-кліматів України та Хорватії.

У межах форуму — переговори між українськими й хорватськими компаніями. Хорватські компанії зацікавлені у встановленні контактів з потенційними українськими партнерами, зокрема в таких галузях: машинобудування й металообробка; виробництво будівельних матеріалів і дорожнє будівництво; транспорт і логістика; харчова промисловість; фармацевтика; ІТ.